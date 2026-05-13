Société

Coopération médiatique Vietnam-Cambodge à l’ère du numérique et de l’IA

Les deux parties ont échangé sur les évolutions du secteur de l’information et de la communication à l’ère de la transformation numérique, ainsi que sur les impacts croissants de l’intelligence artificielle (IA) sur les activités journalistiques.

Coopération médiatique Vietnam-Cambodge à l’ère du numérique et de l’IA

Hanoï (VNA) - Une délégation du Club des journalistes du Cambodge a effectué, le 12 mai à Hanoï, une visite de travail auprès de l’Association des journalistes du Vietnam, dans le cadre de son déplacement au Vietnam, afin de promouvoir la coopération professionnelle entre les organisations de journalistes des deux pays.

Lors de la rencontre, les deux parties ont échangé sur les évolutions du secteur de l’information et de la communication à l’ère de la transformation numérique, ainsi que sur les impacts croissants de l’intelligence artificielle (IA) sur les activités journalistiques. Elles ont également discuté des mesures visant à renforcer les liens de coopération entre les organisations de journalistes vietnamiennes et cambodgiennes.

Le Quoc Minh, vice-président de la Commission centrale de la sensibilisation, de l’éducation et de la moibilisation des masses, rédacteur en chef du quotidien “Nhân Dân” (Peuple) et président de l’Association des journalistes du Vietnam, a présenté les activités de l’Association ainsi que ses priorités pour la période à venir.

Il a également partagé des informations sur la situation actuelle des médias vietnamiens, mettant en avant les défis posés par l’essor rapide des technologies numériques, des réseaux sociaux et de l’intelligence artificielle.

De son côté, Puy Kea, président du Club des journalistes du Cambodge, a indiqué que son Club, fondé il y a 26 ans, regroupe aujourd’hui près d’une centaine de membres issus de plus de 200 organes de presse cambodgiens. Il a précisé que le club a pour mission principale de former les journalistes, de soutenir leurs activités professionnelles et de diffuser des informations rapides et fiables à la population.

Selon lui, le secteur des médias au Cambodge fait également face à de profondes mutations sous l’effet du développement des technologies numériques, de l’intelligence artificielle et de l’influence croissante des créateurs de contenus sur les réseaux sociaux. Dans ce contexte, il a souligné la nécessité de renforcer la formation des journalistes professionnels afin de préserver la qualité et la crédibilité de l’information.

Puy Kea a salué l’initiative de l’Association des journalistes du Vietnam visant à intensifier la coopération dans les domaines de la formation professionnelle et de la gestion des enjeux liés à l’intelligence artificielle. Il a également exprimé son souhait de développer davantage les échanges et les activités de coopération dans les secteurs culturel et artistique.

Les deux parties ont convenu de renforcer la coordination et les échanges d’informations entre les organes de presse des deux pays, de partager leurs expériences en matière de formation et d’application des nouvelles technologies dans le journalisme, ainsi que d’organiser régulièrement des sessions de perfectionnement destinées aux reporters et aux rédacteurs.

Le Club des journalistes du Cambodge et l’Association des journalistes du Vietnam ont par ailleurs affirmé leur volonté de promouvoir les échanges culturels, de multiplier les partages d’informations sur la situation socio-économique et le développement de chaque pays, tout en favorisant l’intégration des avancées scientifiques et technologiques, notamment de l’intelligence artificielle, dans les activités de presse.

Les deux organisations ont estimé que ces initiatives contribueraient au renforcement des relations d’amitié traditionnelle et de coopération entre le Vietnam et le Cambodge. -VNA

#Club des journalistes du Cambodge #Association des journalistes du Vietnam #AJV #journalistes #Vietnam #Cambodge #coopération médiatique Cambodge
Suivez VietnamPlus

Transformation numérique

Intégration internationale

Sur le même sujet

Le vice-ministre permanent de la Culture, des Sports et du Tourisme, Le Hai Binh, s'exprime lors de la conférence. Photo : Hải Trần

Journalisme et IA : renforcer les compétences numériques des journalistes

Le 23 mai, une conférence scientifique internationale intitulée « Journalisme – Communication dans le contexte du développement de l’intelligence artificielle » s’est tenue à Hanoï, coorganisée par l’Académie de journalisme et de communication et l’Agence sud-coréenne de coopération internationale (KOICA).

Voir plus

Exécution du mandat d’arrêt et perquisition au domicile de Mai Hoang dans le cadre de l’enquête. Photo : VNA

Hue : poursuites contre un homme pour contenus offensants

Entre le 15 avril et le 5 mai, Mai Hoang a continuellement publié et partagé des contenus et livestreams accusant notamment certains responsables de « vol de terres », « fraude et appropriation de biens » ou encore de « protection de violations », tout en tenant des propos offensants envers les dirigeants municipaux, les responsables judiciaires, les services d’exécution civile, la police et d’autres organes compétents.

L'équipe chargée de rechercher et exhumer des restes des martyrs, relevant de la 4e région militaire 4) durant la campagne. Photo : VNA

Vietnam : 358 restes des martyrs retrouvés entre le 15 mars et le 6 mai

Dans le cadre de cette campagne, les autorités visent à retrouver, à rassembler environ 7 000 restes de martyrs, à achever le prélèvement d’échantillons dans près de 232.000 tombes non identifiées d’ici le deuxième trimestre 2027 et à réaliser des tests ADN sur environ 18.000 restes de martyrs.

Des fonctionnaires de la commune de Tan Minh (Hai Phong) traitent les dossiers administratifs des résidents. Photo : VNA.

Hai Phong reste en tête du classement national de la réforme administrative et de la satisfaction des citoyens

Selon les résultats officiels, l'indice PAR INDEX de Haï Phong a atteint 95,37 %, dépassant de 2,21 % la localité classée en deuxième position. C’est la troisième fois en cinq ans que la ville domine ce classement. Parallèlement, l'indice SIPAS a atteint 91,12 %, faisant de Haï Phong la seule localité du pays à franchir la barre des 90 % de satisfaction globale. Selon les résultats officiels, l’indice PAR INDEX de Hai Phong a atteint 95,37 %, soit 2,21 points de plus que la localité classée en deuxième position. C’est la troisième fois en cinq ans que la ville arrive en tête de ce classement.

Délégués participant au 11e Congrès national du Front de la Patrie du Vietnam (FPV) pour le mandat 2026-2031. Photo : VNA

11e Congrès national du FPV: La transformation numérique est incontournable

Les délégués au 11e Congrès national du Front de la Patrie du Vietnam (FPV) pour le mandat 2026-2031 ont considéré que l’application de l’intelligence artificielle (IA) et la transformation numérique constituent une étape incontournable pour le développement national dans les années à venir.

Un numéro artistique interprété lors du Congrès du Front de la Patrie du Vietnam. Photo : VNA

Congrès du Front de la Patrie du Vietnam : mobiliser la force culturelle au service de la grande union nationale

La culture et les arts littéraires sont considérés comme le fondement spirituel de la société et comme une importante force endogène de la nation. L’Union des associations littéraires et artistiques du Vietnam se sont efforcées de traduire les orientations stratégiques du Front de la Patrie du Vietnam en programmes d’action concrets, affirmant ainsi le rôle des artistes et des intellectuels dans la préservation de l’identité culturelle.

La cérémonie de mise en chantier du projet de construction de l’avenue paysagère du fleuve Rouge, dans le quartier de Phu Thuong, à Hanoi, le 19 décembre 2025. Photo : VNA

Hanoi approuve un mégaprojet d’aménagement paysager de 28 milliards de dollars

S’étendant sur plus de 11.400 hectares, cette initiative représente le projet le plus ambitieux de l’histoire de la capitale vietnamienne, conçu pour redéfinir l’espace de développement urbain des rives du fleuve Rouge pour les décennies à venir et concrétiser les orientations majeures du Politburo sur le développement de la capitale Hanoi d’ici 2030, avec une vision à l’horizon 2045.

Conférence de presse sur le 11e Congrès national du Front de la Patrie du Vietnam. Photo: VNA

Le 11e Congrès national du Front de la Patrie du Vietnam ouvre un nouveau chapitre de renouveau

Le 11e Congrès national du Front de la Patrie du Vietnam pour le mandat 2026-2031, organisé à Hanoï du 11 au 13 mai, constitue un événement politique et social majeur illustrant la force du grand bloc d’unité nationale dans cette nouvelle étape de développement du pays. Il se tient peu après le succès du 14e Congrès national du Parti ainsi que des élections de la 16e Assemblée nationale et des Conseils populaires de tous niveaux pour le mandat 2026-2031.