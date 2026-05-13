Projet de téléphérique : une transformation du paysage touristique historique de Dien Bien

Une cérémonie de mise en chantier du projet de complexe de téléphérique et de tourisme culturel et historique de Dien Bien Phu a eu lieu le 10 mai, dans la commune de Muong Phang, à Dien Bien.

Ce projet devrait dynamiser le tourisme local et contribuer à positionner cette province du Nord comme une destination attractive pour les visiteurs vietnamiens et internationaux.

Représentant un investissement total de plus de 2 000 milliards de dongs (environ 77 millions de dollars), ce projet s’étend sur une superficie totale de 35,35 hectares répartis entre les communes de Muong Phang et Pu Nhi. Une fois achevé, le téléphérique reliera les principaux sites historiques du champ de bataille de Dien Bien Phu, réduira les temps de trajet et enrichira l’expérience des visiteurs. -VNA