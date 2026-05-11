Lancement du projet de complexe de téléphérique et de tourisme culturel et historique de Dien Bien Phu

Dien Bien (VNA) - Le Comité populaire de la province montageuse de Dien Bien et Sun Group ont organisé dimanche après-midi,10 mai, dans la commune de Muong Phang, une cérémonie de mise en chantier du projet de complexe de téléphérique et de tourisme culturel et historique de Dien Bien Phu en présence du vice-Premier ministre Nguyen Van Thang, des autorités provinciales, des représentants de Sun Group et de nombreux habitants des communes de Muong Phang et Pu Nhi.
Ce projet vise à exploiter efficacement les paysages naturels, la position géographique et les valeurs historiques locales, créer des produits touristiques uniques et compétitifs, de préserver et valoriser le vestige national spécial de la victoire de Dien Bien Phu via des espaces d'exposition et d'éducation. Il diffusera ces valeurs auprès des touristes nationaux et étrangers, faisant de Dien Bien Phu une destination emblématique des montagnes du Nord, tout en stimulant le développement socio-économique local.
Lors de l'événement, le vice-Premier ministre Nguyen Van Thang a déclaré que la mise en œuvre de ce projet revêt une importance concrète pour le développement touristique de cette province montagneuse du Nord du Vietnam dans les années à venir.
Il a exhorté l'investisseur à mobiliser un maximum de ressources, à utiliser des technologies modernes et à organiser la construction de manière rigoureuse, tout en garantissant la sécurité des travailleurs et la qualité du projet. Une attention particulière doit être portée à la protection de l'environnement, aux écosystèmes et à la préservation du paysage naturel. L’investisseur doit respecter les délais convenus et intégrer harmonieusement les valeurs culturelles distinctives des 19 groupes ethniques de Dien Bien dans les produits touristiques, créant ainsi une destination à la fois moderne et riche de son identité culturelle.
Le vice-Premier ministre a également encouragé le groupe Sun à poursuivre ses recherches d’opportunités d’investissement à Dien Bien afin de promouvoir la connectivité touristique régionale et les liens touristiques internationaux avec les pays voisins tels que le Laos, la Chine et la Thaïlande.
De son côté, la province de Dien Bien a été invitée à collaborer étroitement avec l’investisseur, notamment pour les démarches de déblaiement du site, et à créer les conditions les plus favorables à la mise en œuvre du projet dans les délais impartis et à sa mise en service dans les meilleurs délais.
Le secrétaire du Comité provincial du Parti, Tran Tien Dung, a affirmé que la province continuerait de défendre le principe d’un ''gouvernement au service des entreprises''. Il a appelé les services et agences locaux à optimiser l’efficacité du mécanisme de ''voie verte'' afin de résoudre rapidement les difficultés et les obstacles rencontrés par l’investisseur, conformément à la loi, tout en veillant à ce que les indemnisations et le déblaiement du site soient effectués de manière à préserver les droits et intérêts légitimes des résidents locaux.
Dang Minh Truong, président de Sun Group, s'est engagé à garantir la qualité et l'avancement rapide du projet. L'ambition est de faire de Dien Bien une destination incontournable, connectant l'histoire, éduquant les jeunes générations à l'histoire nationale et transmettant l'esprit invincible du Vietnam aux amis internationaux.
Doté d'un investissement total de 2.076 milliards de dongs, le projet couvre 35,35 hectares. Quelque 6,6 hectares, soit 18,67 % de la superficie totale du projet, comprenant les routes, les zones tampons vertes, les espaces verts publics et les plans d'eau, seront remis aux autorités locales pour gestion après les travaux. Les zones fonctionnelles pourront accueillir jusqu'à quinze mille personnes par jour. Le téléphérique de cinq kilomètres transportera environ 2.500 passagers par heure. L'achèvement est prévu cinq ans après l'attribution foncière, pour une exploitation de soixante-dix ans. -VNA
Voir plus
Huê définit quatre zones touristiques pour une croissance durable
L'ancienne capitale de Huê redessine son paysage touristique en délimitant quatre zones distinctes, dans le but de construire un écosystème diversifié d'expériences ancrées dans l'identité locale et le développement durable.
Presse thaïlandaise: Phu Quôc, étoile montante du tourisme balnéaire en Asie du Sud-Est
Le quotidien thaïlandais Khaosod English a salué Phú Quốc comme l’une des destinations balnéaires connaissant la croissance la plus rapide en Asie du Sud-Est, grâce à ses paysages tropicaux, ses infrastructures modernes et son offre touristique en plein essor.
Quatre premiers mois de 2026: le nombre de visiteurs internationaux au Vietnam a atteint 8,8 millions
Selon l'Autorité nationale du tourisme du Vietnam, en avril 2026, le pays a accueilli 2,03 millions de visiteurs internationaux. Ce chiffre porte le total des touristes étrangers pour les quatre premiers mois de l'année à 8,8 millions, soit une augmentation de 14,6% en glissement annuel, permettant d'atteindre 35% de l'objectif de 25 millions d'arrivées pour 2026.
Les atouts exclusifs qui distinguent Phu Quoc des autres îles
Entre Bali, les Maldives et Phuket, destinations incontournables du tourisme mondial, l'île de Phu Quoc, dans la province d'An Giang (Sud), se distingue par un atout unique : non seulement elle est magnifique, mais elle est aussi d'une accessibilité remarquable.
Da Lat - Trai Mat : un voyage dans le temps sur les rails de la nostalgie
Construite par les Français entre 1932 et 1938, la gare de Da Lat constituait autrefois un maillon essentiel de la ligne Phan Rang – Da Lat, célèbre pour son système de rails à crémaillère unique au monde, une prouesse technique à l’époque partagée uniquement avec la Suisse.
Mui Ne s’affirme comme un futur pôle touristique maritime de rang international
Porté par ses paysages emblématiques, ses infrastructures en plein essor et une stratégie de développement ambitieuse, Mui Né affirme ses ambitions de devenir un centre touristique maritime de rang international et l’un des nouveaux moteurs du tourisme vietnamien.
Quang Ninh : une destination de charme prisée des visiteurs indiens
Depuis le début de l’année 2026, six somptueux mariages indiens ont déjà été célébrés à Quang Ninh (Nord), principalement sur les rives de la baie d’Ha Long, joyau naturel classé au patrimoine mondial de l’UNESCO.
Hô Chi Minh-Ville s’affirme comme le principal pôle touristique du Vietnam
En l'espace de neuf jours de festivités – marqués par la commémoration des rois Hung, la fête de la Réunification et le 1er mai –, Hô Chi Minh-Ville a drainé près de 1,7 million de visiteurs et engrangé 8.700 milliards de dôngs, se hissant ainsi au premier rang national tant en termes de fréquentation que de recettes touristiques.
Phu Quoc, la nouvelle référence des vacances familiales pour les Sud-Coréens
De récents articles du Korea Herald et du Korea JoongAng Daily analysent Phu Quoc comme un phénomène touristique émergent.
HCM-Ville accélère sa transformation numérique pour devenir un écosystème touristique expérientiel
Misant sur la numerisation, le tourisme MICE et la diversification des experiences culturelles, ecologiques et communautaires, Ho Chi Minh-Ville ambitionne d’accueillir 11 millions de visiteurs internationaux en 2026 et de renforcer son positionnement comme destination urbaine innovante et durable en Asie du Sud-Est.
Lonely Planet : Da Nang figure parmi les meilleures destinations estivales d'Asie
Le guide de voyage Lonely Planet décrit Da Nang comme un paradis pour les amoureux de la nature, qu'ils choisissent de se détendre sur des plages comme My Khe et Non Nuoc ou d'explorer une architecture remarquable, notamment le Pont du Dragon. Il souligne également le riche patrimoine cham de la ville, mis en valeur au Musée de la sculpture Cham.
Le “delta des neuf dragons” cherche à prendre son envol touristique
Enrichie par les alluvions du Mékong, la région se distingue par son dense réseau de canaux, ses vergers des quatre saisons, ses parcs nationaux riches en biodiversité et ses festivals folkloriques animés. Ces atouts sont inestimables pour développer une offre touristique diversifiée, allant de l’écotourisme axé sur les vergers et les expériences fluviales au tourisme culturel, festif, de villégiature et de conservation de la nature.
Les passeports culinaires et patrimoniaux remodèlent le tourisme culturel
La ville de Huê est l’une des localités pionnières dans la création d'une nouvelle approche du patrimoine grâce au « Passeport touristique ». La ville de Dà Nang n’est pas en reste, avec son « Passeport du patrimoine » destiné à dynamiser l’expérience culturelle.
À Hô Chi Minh-Ville, la gastronomie s’impose comme moteur majeur du tourisme
La gastronomie s’impose progressivement comme l’un des principaux moteurs du tourisme, à mesure que les voyageurs sont de plus en plus nombreux à rechercher des destinations offrant des expériences culinaires marquantes. Dans un contexte où le Vietnam s’affirme comme une destination gastronomique de premier plan à l’échelle mondiale, Hô Chi Minh-Ville redouble d’efforts pour faire de la cuisine un levier central de son attractivité touristique, à travers une gamme de produits emblématiques inscrits sur la carte mondiale.
A la découverte d'une spectaculaire cascade de 300 mètres de haut à Quang Ngai
Nichée au cœur d’une forêt primaire de la commune de Son Tay Ha, dans la province de Quang Ngai qu centre du Vietnam, la cascade Lua, d’une hauteur d’environ 300 mètres, se déploie en plusieurs niveaux rocheux, offrant un paysage spectaculaire.
Le magazine Travel + Leisure Asia encense le nouvel opéra d'Hanoï : ''Sydney, attention !''
Même en construction, le nouvel opéra d'Hanoï, situé sur le lac de l'Ouest, est déjà au centre de l'attention des médias internationaux.
Thai Nguyen fait du tourisme un levier économique majeur
Thai Nguyen entend faire du tourisme un secteur économique clé, contribuant à la restructuration économique, à la création d’emplois et à l’amélioration des conditions de vie, tout en valorisant son identité culturelle et historique.
Ho Chi Minh-Ville et Da Nang en tête des recherches des touristes thaïlandais
Les touristes thaïlandais plébiscitent le Vietnam pour leurs congés de début mai. D'après Agoda, les recherches explosent pour Ho Chi Minh-Ville (+134 %, la plus forte progression) et Da Nang (+58 %). Un attrait massif qui surpasse nettement la modeste hausse enregistrée par d'autres métropoles asiatiques comme Hong Kong (Chine).
Forte hausse des arrivées internationales à Hue pendant les jours fériés du 30 avril et du 1er mai
Portée par une dynamique touristique soutenue, la ville de Hue a connu une hausse spectaculaire de fréquentation et de recettes à l’occasion des récentes vacances nationales.
Da Nang s'impose comme une destination de choix pour les nomades numériques
Selon Le Courrier International, qui relayait le 3 mai un reportage du média américain Business Insider, la ville de Da Nang, au centre du Vietnam attire un nombre croissant de travailleurs à distance.