Politique

Le Vietnam prêt à déployer les mesures de sécurité les plus strictes pour l’APEC 2027

Le Vietnam accélère les préparatifs sécuritaires en vue de la Semaine des dirigeants économiques de l’APEC 2027 à Phu Quoc, avec l’ambition de garantir une protection maximale pour les délégations internationales et les activités du sommet. 

La délégation a effectué une mission d’inspection sur le terrain dans plusieurs sites stratégiques destinés à accueillir les activités de la Semaine des dirigeants économiques de l’APEC 2027. Photo: VNA
La délégation a effectué une mission d’inspection sur le terrain dans plusieurs sites stratégiques destinés à accueillir les activités de la Semaine des dirigeants économiques de l’APEC 2027. Photo: VNA

An Giang (VNA) - En vue de finaliser les dispositifs destinés à garantir une sécurité absolue lors de la Semaine des dirigeants économiques de l’APEC 2027 prévue dans la zone spéciale de Phu Quoc, une délégation du Commandement de la garde, conduite par le général de brigade Pham Van Hung, son commandant adjoint, s’est rendue sur le terrain aux côtés des responsables de la police provinciale d’An Giang afin d’inspecter plusieurs sites stratégiques appelés à accueillir les activités de cet événement international.

Au cours de cette mission, la délégation a procédé à des évaluations détaillées dans plusieurs lieux clés, notamment le Centre de conférences de l’APEC 2027, où devraient se tenir les principales réunions du sommet, l’hôpital Mat Troi de Phu Quoc, destiné à assurer les services médicaux et d’urgence pour les délégations, ainsi que la route provinciale DT.975 reliant l’aéroport international de Phu Quoc au centre de conférences et à d’autres infrastructures importantes.

Les inspections ont porté sur l’ensemble des facteurs liés à la sécurité et à la protection des délégations de haut niveau : configuration géographique, réseau de transport, plans de circulation et de contrôle des personnes et des véhicules, déploiement des forces de sécurité, capacités de réaction face aux situations d’urgence, dispositifs de prévention et de lutte contre les incendies, opérations de secours et infrastructures techniques nécessaires aux missions de protection rapprochée.

À l’issue de cette tournée, la délégation a tenu une séance de travail avec la police provinciale d’An Giang et le groupe Sun Group afin de coordonner l’élaboration des plans de sécurité.

Le général de brigade Pham Van Hung a souligné que la Semaine des dirigeants économiques de l’APEC 2027 constituait un événement politique et diplomatique majeur d’envergure internationale, susceptible d’attirer de nombreux chefs d’État, dirigeants de haut rang et partenaires étrangers. Les dispositifs visant à garantir la sécurité et la sûreté doivent être déployés de manière proactive et anticipée, avec des plans de protection élaborés de façon rigoureuse et méthodique, afin d’éviter toute passivité ou situation imprévue, quelles que soient les circonstances, selon lui.

Il a également demandé aux unités concernées de renforcer leur coordination, de poursuivre les vérifications régulières des infrastructures, des axes routiers, des lieux d’hébergement et des sites événementiels, tout en préparant pleinement les effectifs, les moyens logistiques et les équipements techniques nécessaires au bon déroulement des missions de sécurité pendant l’APEC 2027.

Les participants ont par ailleurs examiné les avantages et les difficultés liés à l’organisation de l’événement, tout en proposant plusieurs solutions afin d’assurer une sécurité absolue pour l’ensemble des activités prévues dans le cadre de la Semaine.

Le colonel Dao Hai Dang, directeur adjoint de la police provinciale d’An Giang, a affirmé que les forces de police locales continueraient à coopérer étroitement avec le Commandement de la garde, les unités compétentes du ministère de la Sécurité publique, les autorités locales et les parties concernées afin de compléter les plans de protection et de garantir un environnement stable et sûr pour le succès de cet important rendez-vous diplomatique. -VNA

#APEC #mesures de sécurité #Phu Quoc #Police #An Giang
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