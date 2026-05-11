Le Premier ministre Le Minh Hung reçoit le gouverneur de la préfecture japonaise de Yamanashi

Hanoï (VNA) - Le Premier ministre Le Minh Hung a reçu ce lundi 11 mai à Hanoï Nagasaki Kotaro, gouverneur de la préfecture japonaise de Yamanashi, en visite de travail au Vietnam.

Lors de cette rencontre, ils se sont félicités de constater que le Partenariat stratégique global pour la paix et la prospérité en Asie et dans le monde entre le Vietnam et le Japon entrait dans sa troisième année en poursuivant une dynamique de développement forte, concrète et efficace dans tous les domaines, fondée sur une haute confiance politique.

Le Japon demeure un partenaire économique important du Vietnam, étant son premier partenaire en matière d’aide publique au développement (APD) et de coopération sur le marché du travail, son troisième investisseur et son quatrième partenaire commercial et touristique. Notamment, la visite au Vietnam de la Première ministre japonaise Takaichi Sanae, du 1er au 3 mai 2026, a par ailleurs ouvert de nouvelles perspectives de coopération bilatérale.

La coopération décentralisée et les échanges entre les peuples des deux pays se renforcent de plus en plus avec plus de 100 jumelages entre collectivités locales, notamment grâce au rôle de la communauté d’environ 5 000 Vietnamiens vivant dans la préfecture de Yamanashi et des 40 entreprises de cette préfecture implantées au Vietnam.

Dans son processus de développement, le Vietnam considérait constamment le Japon comme l’un de ses partenaires les plus importants et durables ainsi qu’un compagnon de confiance, a déclaré Le Minh Hung. Il a également affirmé que la coopération décentralisée constituait un canal concret et essentiel pour approfondir le Partenariat stratégique global pour la paix et la prospérité en Asie et dans le monde entre les deux pays.

Le Premier ministre Le Minh Hung reçoit Nagasaki Kotaro, gouverneur de la préfecture japonaise de Yamanashi. Photo: VNA

Le chef du gouvernement vietnamien a affirmé soutenir la préfecture de Yamanashi dans la poursuite d’une coopération substantielle et globale avec les localités vietnamiennes, notamment celles avec lesquelles elle entretient déjà des relations, telles que Quang Tri (ancienne province de Quang Binh), Lao Cai (ancienne province de Yen Bai) et Tay Ninh.

Appréciant l’engagement du Japon à soutenir efficacement le Vietnam dans la mise en œuvre du projet d’un million d’hectares de riziculture de haute qualité à faibles émissions, contribuant ainsi à renforcer la coopération en matière de sécurité alimentaire, le Premier ministre a souhaité voir la préfecture de Yamanashi continuer d’intensifier la coopération agricole, de promouvoir le transfert de technologies et la formation de ressources humaines de haute qualité.

Il a également souhaité que la partie japonaise finalise rapidement ses procédures internes afin d’annoncer l’ouverture du marché aux raisins japonais et aux pamplemousses vietnamiens, favorisant ainsi une ouverture accrue des marchés agricoles des deux pays.

Parallèlement, la préfecture de Yamanashi est invitée à travailler avec le ministère vietnamien de l’Industrie et du Commerce ainsi qu’avec les entreprises vietnamiennes afin de renforcer la coopération dans les domaines des énergies vertes et de l’hydrogène.

Concernant la coopération en matière de ressources humaines, le Premier ministre a estimé que les deux parties devaient intensifier la formation et l’accueil de travailleurs qualifiés répondant aux besoins des entreprises de Yamanashi et du Vietnam, notamment dans les domaines des sciences et technologies, de l’agriculture de haute technologie et des services techniques.

À cette occasion, le chef du gouvernement vietnamien a invité les dirigeants et les entreprises de la préfecture de Yamanashi à participer au deuxième Forum de coopération décentralisée Vietnam-Japon, qui se tiendra dans la ville de Huê (Centre) au troisième trimestre 2026.

De son côté, le gouverneur Nagasaki Kotaro a affirmé que sa préfecture attachait une grande importance à ses relations avec le Vietnam en général et avec ses localités en particulier, ayant déjà établi des relations de coopération avec trois provinces vietnamiennes.

Selon lui, la préfecture de Yamanashi poursuit l’élargissement de sa coopération avec le Vietnam dans de nombreux domaines, notamment dans le développement du secteur fruitier vietnamien. Elle souhaite également renforcer sa coopération dans les domaines des énergies renouvelables et de l’hydrogène vert, en partageant ses expériences et ses connaissances, tout en favorisant les échanges d’entreprises et les visites d’étude.

Indiquant que Yamanashi est la première région productrice de raisins et de pêches du Japon, le gouverneur Nagasaki Kotaro s’est réjoui d’apprendre qu’à l’occasion de la récente visite de la Première ministre japonaise, les gouvernements des deux pays étaient convenus de promouvoir l’importation de raisins japonais au Vietnam. Il a exprimé le souhait de voir prochainement les raisins de Yamanashi présents sur le marché vietnamien.

La préfecture met également en place un système d’assurance maladie destiné aux familles vietnamiennes, afin que la communauté vietnamienne puisse vivre et travailler sereinement à Yamanashi.

Le gouverneur a affirmé qu’il continuerait à promouvoir, aux côtés des collectivités locales japonaises, la coopération avec le Vietnam. -VNA

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