Lancement de l’association Global Connect Vietnam France

Paris (VNA) – Dans l’après-midi du 16 mai, l’association Global Connect Vietnam France (GCVF) a été officiellement lancée à Paris avec pour objectif de rassembler les intellectuels, experts et entrepreneurs vietnamiens vivant en France et en Europe en général. Cette nouvelle structure vise à promouvoir la coopération dans les domainesde la technologie, de l’innovation et de l’intelligence artificielle (IA).



Lors de la cérémonie, l’ambassadeur du Vietnam en France, Trinh Duc Hai, a salué la création de la GCVF comme une illustration de la maturité, de la vision et de l’esprit de contribution de la communauté vietnamienne locale. Il a souligné que, dans le contexte où le Vietnam entre dans une « ère du progrès national », le savoir et la technologie deviennent des moteurs essentiels du développement socio-économique du pays.

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Des dirigeants de l'association Global Connect Vietnam France. Photo : VNA



Selon lui, le choix de l’intelligence artificielle comme axe prioritaire dès la création de l’association montre que celle-ci a su « saisir les tendances de l’époque ». L’IA est aujourd’hui un levier stratégique pour la gouvernance, la production et l’innovation. Dans le cadre du partenariat stratégique global entre les deux pays, l’ambassadeur a invité la GCVF à jouer un rôle de passerelle afin de transférer les avancées scientifiques et technologiques de la France et de l’Europe vers le Vietnam.



Il a également souhaité que l’association devienne un réseau réunissant des experts de différents domaines pour aider les entreprises vietnamiennes à participer plus profondément aux chaînes de valeur mondiales, tout en servant de « pépinière » pour les jeunes Vietnamiens en France afin qu’ils accèdent aux nouvelles technologies tout en préservant leur identité nationale. L’ambassade s’est engagée à accompagner ces experts afin de valoriser pleinement leur potentiel.



Le président de la GCVF, Tran Huy Hoang, a indiqué à l’Agence vietnamienne d’Information (VNA) que son association repose sur les valeurs de partage et de connexion. Son objectif est de mobiliser les ressources scientifiques et entrepreneuriales afin de soutenir le développement de la technologie, l’innovation et la transformation numérique du Vietnam.



Pour 2026, la GCVF prévoit d’organiser des colloques scientifiques et de faciliter la participation d’entreprises vietnamiennes à de grands événements technologiques en France, tels que Viva Technology et France Digital Day.



Tran Huy Hoang a estimé que, même si le Vietnam dispose d’une main-d’œuvre jeune et réactive face aux nouvelles technologies, il reste nécessaire de renforcer le cadre juridique afin d’instaurer une confiance durable auprès des investisseurs internationaux dans les secteurs de haute technologie.



De son côté, la vice-présidente Christine Hang Nguyen a souligné que le Vietnam dispose d’un fort potentiel de développement, mais que l’amélioration des mécanismes et politiques demeure essentielle pour faciliter l’accès aux ressources nationales et internationales.



L’événement a également été marqué par un séminaire sur l’IA dans la recherche et les affaires, avec la participation de plusieurs intervenants de grandes institutions internationales, parmi lesquels Dang Viet Dung, ingénieur logiciel senior chez Google DeepMind à Londres, et Tran Lan Anh, spécialiste principale en recherche quantitative à Euronext, ainsi que d’experts des secteurs financier, médical et de la gestion d’entreprise. -VNA