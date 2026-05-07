Sciences

Ho Chi Minh-Ville élargit son espace dédié à l’innovation entrepreneuriale

Ho Chi Minh-Ville étend progressivement son espace dédié à l’entrepreneuriat innovant, tout en continuant d’accroître la valeur de ses plateformes existantes.

La première Exposition internationale vietnamienne des sciences et technologies de la pêche (VINAFIS EXPO 2026) a ouvert le 28 avril 2026, ses portes au Centre des expositions et des congrès de Saigon (SECC), à Hô Chi Minh-Ville. Photo : VNA
La première Exposition internationale vietnamienne des sciences et technologies de la pêche (VINAFIS EXPO 2026) a ouvert le 28 avril 2026, ses portes au Centre des expositions et des congrès de Saigon (SECC), à Hô Chi Minh-Ville. Photo : VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Ho Chi Minh-Ville se classe actuellement au 110e rang des écosystèmes de start-up et d’innovation les plus dynamiques au monde, figurant également dans le Top 5 en Asie du Sud-Est. La mégapole élargit progressivement son espace dédié à l’entrepreneuriat innovant, tout en continuant d’accroître la valeur de ses plateformes existantes. La ville a développé un écosystème d’innovation regroupant près de 30.000 entreprises des technologies de l’information et de la communication (TIC), soit environ 40 % du total national, créant ainsi une base solide pour stimuler l’économie numérique.

Dans ce système, le Parc des logiciels Quang Trung, infrastructure informatique clé, propose plus de 650 produits et services, cumulant près de 6 milliards de dollars de revenus et plus de 4,35 milliards d'exportations. Parallèlement, le Parc de haute technologie de Ho Chi Minh-Ville compte 112 projets actifs et a construit des centres de recherche et de développement (R&D) ainsi que des incubateurs high-tech, favorisant la commercialisation des produits « Make in Vietnam ».

Selon le Département municipal des Sciences et des Technologies, la mégapole attire 50% des start-up du pays, 40% des incubateurs et 44% des capitaux. La valeur de son écosystème est estimée à 7,5 milliards de dollars. Ho Chi Minh-Ville accélère sa restructuration pour intégrer le Top 100 mondial de StartupBlink. Pour son directeur, Lam Dinh Thang, cet objectif dépasse le simple classement pour devenir une mesure de compétitivité à long terme. La ville veut doubler le nombre d'entreprises innovantes, porter le taux d'entreprises actives en innovation à plus de 40%, et augmenter les brevets de 16% à 18% par an.

À la suite des fusions administratives, l’espace d’innovation s’enrichit de nouvelles zones motrices. Récemment, la ville a annoncé la création de la Zone urbaine des sciences et technologies à Binh Duong, un vaste espace de développement technologique connecté au corridor industriel du Sud-Est. Cette zone servira de « bac à sable réglementaire » afin d’expérimenter de nouvelles technologies, formes de gouvernance et politiques inédites, avant leur déploiement à l’échelle locale puis nationale.

Déterminée à lever les barrières financières et à transformer les recherches en produits concrets, la ville a lancé le Fonds de capital-risque de Ho Chi Minh-Ville. Conçu pour soutenir les start-up, ce fonds fonctionne comme une société par actions conformément à la loi sur les entreprises, garantissant transparence et autonomie. Son capital initial de 500 milliards de dôngs est financé à 40 % par la municipalité, le reste provenant d’investisseurs privés et d’institutions financières de premier plan.

Hoang Duc Trung, directeur de VinaCapital Ventures chargé de ce fonds, précise : « Avec 500 milliards de dôngs au départ et un objectif de 5.000 milliards d’ici dix ans, nous visons à ce que chaque dông investi attire entre trois et cinq dôngs supplémentaires de capitaux privés et internationaux. »

Malgré son essor récent, le capital-risque au Vietnam reste modeste. Après un pic à 1,4 milliard de dollars en 2021, il stagne entre 500 et 600 millions par an, freinant l'écosystème. Ce nouveau fonds devrait élargir les perspectives, tandis que la ville déploie des incitations fiscales pour les start-up.

Selon les experts, l’implication de l’État et des grandes institutions financières contribuera à renforcer la confiance des investisseurs et à encourager les fonds internationaux à investir plus massivement dans les entreprises implantées au Vietnam.-VNA

source
#innovation entrepreneuriale #Ho Chi Minh-Ville #entrepreneuriat innovant
Suivez VietnamPlus

Intégration internationale

Résolution en action

Vietnam - Nouvelle ère

Sur le même sujet

Ces tableaux sont méticuleusement composés à partir de grains de riz aux nuances variées. Photo : VNA

Un jeune de Can Tho et son modèle d’entrepreneuriat innovant à partir de grains de riz

Khuu Tan Buu, domicilié dans le quartier de Ninh Kieu à Can Tho, a concrétisé son projet d’entrepreneuriat en créant des tableaux artistiques à partir de grains de riz. Ses œuvres, d’une grande richesse thématique - paysages du terroir, scènes des marchés flottants de Can Tho, portraits du Président Ho Chi Minh ou encore commandes personnalisées - se distinguent par une signature esthétique singulière. Au-delà de la dimension entrepreneuriale, cette initiative contribue à valoriser le patrimoine culturel et à promouvoir l’image des habitants du delta du Mékong, en mettant en lumière un savoir-faire original ancré dans les traditions locales.

Voir plus

Le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam s'exprime au forum. Photo : VNA

Forum de l'innovation Vietnam - Inde à New Delhi

Le Forum de l'innovation Vietnam - Inde ayant pour thème «Coopération dans le développement des ressources humaines, des sciences, des technologies, de l'innovation et de la transformation numérique », qui a eu lieu dans la soirée du 6 mai à New Delhi a vu la présence du secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam.

Le ministre vietnamien des Sciences et des Technologies Vu Hai Quan. Photo : VNA

Vietnam–République de Corée : cap sur des technologies stratégiques communes

La mise en relation des besoins, la formation de partenariats et le déploiement de projets de coopération concrets, générateurs de valeur pour le Vietnam et la République de Corée ont été soulignées lors du forum sur la science, la technologie et l’innovation, organisé dans le cadre de la visite d’État du président sud-coréen Lee Jae-myung, s’est tenu le 24 avril à l’Institut des Sciences et Technologies Vietnam-République de Corée. 

Le vice-ministre des Sciences et de la Technologie, Lê Xuân Dinh, prononce le discours d'ouverture, à Hanoi, le 21 avril. Photo : VNA

Le concours d’innovation scientifique s’ouvre aux Vietnamiens de l’étranger

En réponse à la Journée mondiale de la créativité et de l’innovation 2026, ce concours offre une plateforme aux individus et aux équipes de tout le pays passionnés par la recherche, la créativité et l’application pratique des sciences, tout en promouvant un mouvement de recherche scientifique au sein de la communauté, en particulier chez les jeunes.

Le vice-Premier ministre Hô Quôc Dung (centre) préside la réunion consacrée au déploiement de la liste des technologies et produits technologiques stratégiques, à Hanoi, le 20 avril. Photo : VNA

Le Vietnam impulse la mise en œuvre des technologies et produits stratégiques

Cette liste est divisée en deux groupes : les technologies déjà implantées sur le marché et ayant un impact direct sur des secteurs tels que l’agriculture, la transformation industrielle, le textile et l’énergie ; et les technologies émergentes qui stimulent la croissance et garantissent l’autonomie en matière de sécurité et de défense, comme l’informatique quantique, les technologies des missiles, des petits réacteurs nucléaires, des petits satellites et des drones.

Lai Chau se classe au 4e rang parmi 58 ministères, secteurs et localités du pays en termes de taux de traitement des documents entrants et sortants sur l’environnement électronique.

Lai Chau accélère sa transformation numérique pour un développement durable

La province montagneuse de Lai Chau intensifie ses efforts en matière de transformation numérique et d’innovation. Grâce à des politiques adaptées et à une mise en œuvre déterminée, elle améliore l’efficacité administrative, renforce ses infrastructures numériques et ouvre la voie à un développement rapide et durable.

Tâches et solutions pour le développement socio-économique quinquennal 2026-2030

Tâches et solutions pour le développement socio-économique quinquennal 2026-2030

Au nom du Comité central du Parti communiste du Vietnam, le secrétaire général To Lam a signé la Conclusion n° 18-KL/TW du 2 avril 2026, issue du 2e Plénum du Comité central du Parti du XIVe mandat, portant sur le plan de développement socio-économique, les finances nationales, la gestion de la dette publique ainsi que les investissements publics à moyen terme pour la période 2026-2030, en lien avec l’objectif de croissance à deux chiffres.

Pham Quang Huy, ministre-conseiller et chef adjoint de la Mission du Vietnam à Genève, s'exprime à la réunion. Photo: VNA

Le Vietnam lance le processus d’adhésion à l’ATI-2 dans les technologies de l’information

Pham Quang Huy, ministre-conseiller et chef adjoint de la Mission du Vietnam à Genève, a rappelé que le Vietnam avait adressé une note officielle à la directrice générale de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), ainsi qu’aux comités concernés, afin de demander l’ouverture des négociations en vue de son adhésion. Cette note a également été transmise à l’ensemble des pays membres.

Les forces des gardes forestiers et de protection des forêts assurent la surveillance via un système de caméras au centre de commandement du parc national d’U Minh Hạ, dans la province de Cà Mau. Photo : VNA

Cà Mau accélère la transformation numérique pour une croissance durable

En mettant en œuvre la Résolution 57-NQ/TW sur le développement des sciences, des technologies, de l’innovation et de la transformation numérique, la province de Cà Mau renforce ses infrastructures, ses politiques et ses ressources humaines pour jeter les bases d’une croissance rapide et durable.

Des participants au dialogue entre le Vietnam et la Suisse sur l’intelligence artificielle et les technologies financières. Photo: VNA

Dialogue Suisse-Vietnam sur l'intelligence artificielle et la fintech

Organisé par le Forum économique Suisse-Vietnam (SVEF) en collaboration avec Rikkeisoft, ce dialogue a abordé les enjeux centraux auxquels le secteur financier est confronté, notamment la manière d’exploiter le potentiel transformateur de l’intelligence artificielle tout en garantissant la confiance, la conformité réglementaire et la sécurité des infrastructures numériques transfrontalières.