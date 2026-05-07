Économie

Le Vietnam et l’Inde multiplient les accords de coopération économique

À Mumbai, dans le cadre du Forum d'affaires Vietnam-Inde, le secrétaire général du PCV et président du Vietnam, To Lam, et le ministre en chef de l’État du Maharashtra, Devendra Fadnavis, ont assisté à l'échange d’une série d’accords de coopération entre entreprises vietnamiennes et indiennes dans des domaines tels que les infrastructures, le tourisme et les technologies de pointe.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président du Vietnam, To Lam, et le ministre en chef de l’État du Maharashtra, Shri Devendra Fadnavis, à la cérémonie d’échange d’accords de coopération entre des entreprises vietnamiennes et indiennes. Photo: VNA
Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président du Vietnam, To Lam, et le ministre en chef de l’État du Maharashtra, Shri Devendra Fadnavis, à la cérémonie d’échange d’accords de coopération entre des entreprises vietnamiennes et indiennes. Photo: VNA

Mumbai (VNA) - Dans l’après-midi du 7 mai (heure locale), à Mumbai, dans l’État indien du Maharashtra, dans le cadre du Forum d’affaires Vietnam-Inde, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président du Vietnam, To Lam, et le ministre en chef de l’État du Maharashtra, Shri Devendra Fadnavis, ainsi que de hauts dirigeants des deux pays, ont assisté à la cérémonie d’échange d’accords de coopération entre des entreprises vietnamiennes et indiennes.

Les accords comprennent notamment :

​​Un protocole d’accord sur le renforcement de l’échange d’informations, la coordination des activités de promotion du commerce et de l’investissement ainsi que la mise en relation des entreprises entre la Chambre de commerce et d’industrie du Vietnam (VCCI) et la Confédération de l’industrie indienne (CII).

​Un protocole d’accord sur l’établissement d’une coopération visant à élargir les opportunités de gestion des flux financiers, de financement aéronautique et de fourniture de solutions de gouvernance financière entre Vietnam Airlines et JP Morgan Chase.

​Un accord de coopération pour la mise en œuvre de projets culturels et touristiques, notamment la production du film SILA et l’organisation de l’événement Namaste Vietnam, entre Vietnam Airlines, Saigontourist et Innovations India.

​​Une annonce de coopération pour le développement d’infrastructures aéroportuaires entre Sun Group et GMR Group, visant à renforcer la coopération aérienne et touristique entre le Vietnam et l’Inde, y compris l’étude de nouvelles lignes aériennes reliant Phu Quoc aux principaux aéroports du réseau de GMR Group.

​Une annonce de coopération et de lancement de lignes aériennes vers l’Inde entre Sun PhuQuoc Airways et MINAR Group.

​Un accord de coopération entre Vietjet Air et GMR Airports Limited visant à établir un cadre pour la coopération stratégique entre les parties concernées.

​Un cadre de coopération stratégique dans le tourisme, les services d’assistance au sol, les technologies et la transformation numérique entre Vietjet Air et Bird Group.

​​Un protocole d’accord dans le domaine du transfert de technologies et de la commercialisation de produits de haute technologie de Hetero Labs au Vietnam entre Vinapharm et Hetero Labs.

​​Un protocole d’accord sur le renforcement des échanges d’informations et des activités de promotion du commerce, de l’investissement et de la mise en relation des entreprises entre la VCCI et l’ASSOCHAM.

​Un protocole d’accord sur le renforcement des échanges d’informations et des activités de promotiondu commerce, de l’investissement et de la mise en relation des entreprises entre la VCCI et l’Indian Business Forum (IBF).

​​Un protocole d’accord sur le partage d’expériences en matière de règlement des litiges commerciaux entre le Centre d’arbitrage international du Vietnam (VIAC) et l’India International Arbitration Centre (IIAC).

​Un accord de coopération pour le développement de lignes de conteneurs Vietnam-Inde et d’infrastructures logistiques entre Vietnam Maritime Corporation (VIMC) et Century Plyboards (India) Ltd.

​​Un protocole d’accord de partenariat stratégique pour la période 2026-2028 entre Vinpearl et Thomas Cookafin de promouvoir le tourisme vietnamien sur le marché indien.

​Un protocole d’accord de partenariat stratégique pour la période 2026-2028 entre Vinpearl et SOTC

​​Un protocole d’accord de partenariat stratégique pour la période 2026-2028 entre Vinpearl etMake My Trip.

​​Un protocole d’accord de coopération dans le tourisme entre Vietravel et Make My Trip.

​Un protocole d’accord portant sur la création d’une coentreprise de production de matériaux polymères de haute technologie en Inde entre Q&T Hi-Tech Polymer et Pigments & Allieds.

​​Un protocole d’accord sur la fourniture et l’expansion de produits en acier inoxydable sur le marché indien entre TVL et Hempshier Steel Pvt Ltd.

​​Un protocole d’accord sur la promotion des exportations d’épices Vietnam-Inde entre MARINA CAPITAL et l’All India Spices Importers Federation (AISIF).

​Un contrat-cadre sur le développement des services de transport de conteneurs reliant le Vietnam et l’Inde entre Vietnam Maritime Corporation et Seahorse Ship Agencies Pvt Ltd.

Un protocole d’accord visant à renforcer la coopération dans le développement de produits touristiques et l’amélioration de l’expérience des visiteurs entre Saigontourist et WOW INDIA TRAVEL & TOURS (P) LTD.

Un accord de coopération entre BIOWAY GROUP et Professor Jayashankar Telangana State Agricultural University (PJTSAU) concernant une technologie de transformation des déchets organiques en engrais dans l’État du Telangana.

​​Un protocole d’accord dans le domaine du tourisme entre ORCHID INDOCHINA et ZENITH LEISURE HOLIDAYS.

​Un protocole de conseil en investissement au Vietnam dans le secteur des pièces automobiles entre INVESIFY International et le groupe Jayashree.

​Un accord de coopération pour le développement du marché vietnamien des produits diamantaires entre ASIAN STAR Diamond & Jewellery et ASIAN STAR GROUP.

​Un accord de coopération entre 365 Group JSC et Statiq portant sur le développement d’infrastructures de bornes de recharge pour véhicules électriques au Vietnam, le transfert de technologies de recharge rapide et la coopération dans les systèmes de stockage d’énergie.

​Un accord de transfert de solutions d’intelligence artificielle (IA) appliquées à la gestion des chaînes de distribution entre SpeedPos et une entreprise spécialisée dans les technologies, l’énergie et l’IA. -VNA

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