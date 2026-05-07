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Le Vietnam publie sa liste des technologies stratégiques prioritaires

Le Premier ministre a promulgué la Décision n°21/2026/QĐ-TTg relative à la liste des technologies stratégiques et à celle des produits technologiques stratégiques.

Le Vietnam publie sa liste des technologies stratégiques prioritaires
Le Vietnam publie sa liste des technologies stratégiques prioritaires

Hanoi, 6 mai (VNA) - Le Premier ministre a promulgué la Décision n°21/2026/QĐ-TTg relative à la liste des technologies stratégiques et à celle des produits technologiques stratégiques.

Selon cette décision, les technologies numériques sont identifiées comme le noyau central des technologies stratégiques. Elles englobent notamment l’intelligence artificielle (IA), les mégadonnées (Big Data), les jumeaux numériques, l’informatique en nuage (cloud computing), l’informatique en périphérie (edge computing), l’Internet des objets (IoT) ainsi que la technologie de la chaîne de blocs (blockchain). La liste inclut également les technologies des réseaux mobiles de nouvelle génération, la robotique et l’automatisation, les biotechnologies et technologies biomédicales avancées, les technologies de l’énergie et des matériaux avancés, les semi-conducteurs, les technologies de cybersécurité et quantiques, ainsi que les technologies marines, océaniques, souterraines, aéronautiques, spatiales et ferroviaires à grande vitesse.

Le gouvernement a également publié une liste des produits technologiques stratégiques, structurée autour de deux grands groupes. Le premier groupe concerne les produits technologiques stratégiques disposant déjà d’un marché et susceptibles d’avoir un impact direct sur le développement économique. Figurent notamment dans cette catégorie les grands modèles linguistiques en vietnamien, les assistants virtuels et les solutions d’intelligence artificielle spécialisées, les caméras intelligentes utilisant l’IA en périphérie, les plateformes de jumeaux numériques, les plateformes de cloud computing, les équipements et systèmes de réseaux mobiles 5G et 5G-Advanced, les robots industriels, les plateformes de fabrication intelligente ainsi que les solutions de cybersécurité destinées aux infrastructures critiques et aux bases de données nationales.

La liste met également l’accent sur les produits issus des biotechnologies et des technologies biomédicales, tels que les vaccins humains de nouvelle génération, les thérapies cellulaires, les systèmes de production de dispositifs médicaux personnalisés par impression 3D, les biosenseurs intelligents ainsi que les nouvelles variétés végétales, animales et aquacoles développées grâce aux technologies cellulaires, à l’édition génétique et aux biotechnologies.

Dans le domaine des énergies et des nouveaux matériaux, les produits stratégiques comprennent les batteries avancées et les systèmes intégrés de stockage d’énergie (BESS), les systèmes de production, de stockage, de transport et de distribution d’hydrogène vert, les technologies de captage, d’utilisation et de stockage du carbone, ainsi que les matériaux avancés et fonctionnels à haute performance destinés à l’industrie manufacturière.

Le second groupe rassemble les technologies appelées à créer de nouveaux moteurs de croissance, les technologies de plateforme pour l’avenir ainsi que celles destinées à garantir l’autonomie du pays dans les domaines de la sécurité et de la défense. Il comprend notamment les puces spécialisées, les technologies de communication, de calcul et de détection quantiques, les technologies d’exploitation et de transformation approfondie des minerais, du pétrole, du gaz et des terres rares, les technologies d’exploration des profondeurs terrestres et marines ainsi que des énergies offshore, les petits réacteurs nucléaires modulaires (SMR), les satellites et constellations de satellites en orbite basse pour l’observation de la Terre, ainsi que les plateformes industrielles et systèmes intégrés destinés aux lignes ferroviaires à grande vitesse et aux réseaux de métro urbain.

Selon cette décision, le ministère des Sciences et des Technologies sera chargé de coordonner avec les ministères et secteurs concernés l’évaluation et l’actualisation périodiques de ces listes, afin de les adapter aux exigences du développement socio-économique à chaque étape.

La décision entrera en vigueur le 1er juillet 2026 et remplacera la Décision n°1131/QĐ-TTg du 12 juin 2025 relative à la publication de la liste des technologies stratégiques et des produits technologiques stratégiques. -VNA

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