La visite du dirigeant To Lam renforce les relations entre le Vietnam et l’Inde, selon un universitaire indien

New Delhi (VNA) - La visite d’État en Inde effectuée du 5 au 7 mai par le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, revêt une signification particulièrement importante, puisqu’il s’agit de son premier déplacement officiel depuis sa prise de fonctions. Ce voyage témoigne du développement positif et de l’approfondissement croissant des relations entre le Vietnam et l’Inde. C’est l’évaluation formulée par le docteur Rajiv Ranjan lors d’une interview accordée au correspondant de l’Agence vietnamienne d’information (VNA) à New Delhi.



Ce chercheur estime que cette visite contribue non seulement au renforcement des liens bilatéraux, mais qu’elle revêt également une portée plus large dans la promotion d’un ordre mondial multipolaire et multilatéral ainsi que d’une Asie plus équilibrée et inclusive. Il a salué le fait que les dirigeants des deux pays aient réaffirmé le rôle central du Vietnam dans la région indo-pacifique, notamment dans la promotion d’une vision d’une zone libre, ouverte et inclusive.

​Selon lui, cela témoigne de la place croissante du Vietnam dans la politique étrangère et la stratégie régionale de l’Inde. Évoquant de manière détaillée les résultats concrets de cette visite, le docteur Rajiv Ranjan a souligné la signature par les deux parties de treize protocoles d'accord (MoU) couvrant de multiples secteurs, allant de la santé à l'éducation, sans oublier d'autres sphères de coopération primordiales, ce qui montre que l’Inde considère le Vietnam comme un partenaire fiable et stratégique.

Selon lui, la solidité des relations bilatérales repose sur des liens historiques et civilisationnels anciens. Le Vietnam et l’Inde partagent des affinités culturelles et spirituelles profondes, le bouddhisme constituant un pont majeur entre les deux peuples. Les deux pays s’emploient aujourd’hui à transformer cet héritage en un partenariat stratégique plus substantiel et efficace.

Le docteur Rajiv Ranjan s’est déclaré convaincu que la visite du secrétaire général et président To Lam créerait un élan supplémentaire pour hisser les relations bilatérales à une nouvelle hauteur. Cette dynamique s'applique particulièrement aux secteurs stratégiques comme la sécurité énergétique, dans un contexte international complexe où la région et le monde affrontent de multiples fluctuations majeures, incluant les profonds impacts engendrés par la crise au Moyen-Orient.



Par ailleurs, pour concrétiser les résultats obtenus, les deux pays doivent continuer à renforcer les échanges entre les peuples, ainsi que la coopération académique et les liens entre instituts de recherche et établissements d’enseignement. Selon lui, ces domaines sont essentiels pour consolider durablement les relations bilatérales.



Enfin, l’expert s’est déclaré "très optimiste quant au fait que les relations entre le Vietnam et l’Inde continueront de se développer fortement et deviendront l’un des piliers importants de l’Asie et de la région indo-pacifique". -VNA