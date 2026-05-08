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Vietnam GameVerse 2026 : un rendez-vous stratégique pour l’écosystème du gaming vietnamien

Le festival Vietnam GameVerse 2026, placée sous le thème "Do local, go global", est organisé par le Département de la radio, de la télévision et de l’information électronique, en collaboration avec le journal VnExpress, la société par actions FPT Online et l’Alliance du jeu du Vietnam.

Le festival Vietnam GameVerse 2026 s’est ouvert le matin du 8 mai à Hô Chi Minh-Ville. Photo: VNA
Le festival Vietnam GameVerse 2026 s’est ouvert le matin du 8 mai à Hô Chi Minh-Ville. Photo: VNA

Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Le festival Vietnam GameVerse 2026 s’est ouvert le matin du 8 mai à Hô Chi Minh-Ville, marquant une étape majeure dans l’ambition de faire de l’industrie du jeu vidéo un pilier de l’économie numérique nationale.

L’événement est organisé par le Département de la radio, de la télévision et de l’information électronique, en collaboration avec le journal VnExpress, la société par actions FPT Online et l’Alliance du jeu du Vietnam.

Placée sous le thème "Do local, go global", cette édition met l’accent sur la créativité nationale comme fondement de l’intégration et de l’exportation du savoir-faire vietnamien vers le marché mondial. Le festival prévoit d’attirer environ 60 000 visiteurs.

Lors de la cérémonie d'ouverture, le directeur du Département de la radio, de la télévision et de l'information électronique et président du comité d'organisation, Le Quang Tu Do, a affirmé que le rêve de faire du Vietnam GameVerse une destination mondiale est désormais une réalité. Il a salué la présence de partenaires venus de République de Corée, de Chine, des États-Unis et du Japon, ainsi que de géants technologiques tels que Google, Meta, Bytedance, Roblox et Riot, aux côtés d'équipes d'Esports de onze pays d'Asie du Sud-Est.

Le responsable a souligné que le Vietnam entre dans une nouvelle ère de croissance, avec un PIB atteignant 514 milliards de dollars en 2025 et un revenu par habitant dépassant les 5 000 dollars. Pour la première fois, l'industrie du jeu vidéo est identifiée comme l'une des six industries culturelles clés, bénéficiant de politiques de développement prioritaires et d'incitations fiscales de la part de l'État.

Pour sa quatrième édition, le festival marque un tournant professionnel avec, pour la première fois, la mise en vente de billets d’entrée afin d’élever la qualité des contenus et de proposer des activités exclusives répondant aux standards internationaux. L’un des points forts de l’édition 2026 réside dans la signature de partenariats internationaux visant le transfert de technologies et la normalisation des ressources humaines pour l’écosystème vietnamien du jeu vidéo.

Parmi les activités phares, le forum prévoit une rencontre exclusive avec Izumin, directeur des opérations chez GAM Esports et les membres de l'équipe GAM AOV. Par ailleurs, la cérémonie des Vietnam Game Awards 2026, prévue dans la soirée du 8 mai, récompensera les meilleures contributions dans 21 catégories.

Le festival met également l’accent sur la découverte de nouveaux talents à travers le concours GameHub, dont les cinq meilleurs projets recevront un soutien financier et commercial.

L’événement ambitionne de créer une percée qualitative pour les produits "Made in Vietnam", tout en renforçant l’attractivité du secteur auprès des investisseurs étrangers et en affirmant la position du pays sur la carte mondiale du jeu vidéo.-VNA

#jeu vidéo #Vietnam GameVerse 2026
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