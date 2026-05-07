Pour faire de la culture un moteur du décollage touristique

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Hanoï (VNA) - Après l’adoption par le Bureau politique de la Résolution n°80-NQ/TW du 7 janvier 2026 sur le développement de la culture vietnamienne, Hanoï s’efforce de concrétiser ses orientations afin de faire de la culture un véritable pilier du développement durable.

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Transformation du patrimoine en levier de développement

La capitale dispose d’un immense patrimoine culturel avec 6 489 sites historiques, 1 793 éléments de patrimoine immatériel, six patrimoines inscrits par l’UNESCO, 351 trésors nationaux et plus de 1 350 villages artisanaux. Elle bénéficie également d’un important réseau d’universités, d’instituts culturels et d’infrastructures culturelles locales.

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Malgré ces atouts, la valorisation économique du patrimoine reste limitée. Les produits touristiques liés à la culture manquent encore d’identité forte et d’attractivité. Plusieurs sites majeurs, comme la pagode des Parfums ou la pagode Thay, restent principalement exploités durant les saisons de festivals. Les espaces patrimoniaux du centre-ville, tels que le Vieux Quartier ou le lac de l’Ouest, manquent encore d’activités immersives et de produits touristiques intégrés.

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Selon plusieurs experts, ces limites s’expliquent par l’absence de stratégie de produits culturels distinctifs, une faible articulation entre conservation et exploitation, ainsi qu’une utilisation encore insuffisante des technologies numériques et des ressources sociales.

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Mise de la résolution en pratique

À l’horizon 2030, Hanoï s’est fixé plusieurs objectifs : 95 % des équipements culturels locaux opérationnels, accès généralisé des élèves à l’éducation artistique et patrimoniale, numérisation complète des sites nationaux et contribution des industries culturelles à hauteur de 9 % du GRDP.

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Hanoï développe un écosystème culturel et créatif où les entreprises jouent un rôle moteur et où les habitants sont placés au centre. Photo: VNA

La ville mise notamment sur la transformation numérique comme axe prioritaire : développement de bases de données culturelles partagées, expositions numériques, visites virtuelles et applications de guidage intelligent dans des sites comme le Temple de la Littérature, la prison de Hoa Lo ou la Citadelle impériale de Thang Long. Les technologies 3D, VR/AR et GIS seront également appliquées à l’exploitation touristique du patrimoine.

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Parallèlement, Hanoï développe un écosystème culturel et créatif où les entreprises jouent un rôle moteur et où les habitants sont placés au centre. Les arts traditionnels comme le « chèo », le « cải lương » (théâtre chanté) ou les marionnettes sur l’eau sont restaurés et associés au tourisme culturel…

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Des atouts mais aussi des blocages

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Membre du Réseau des villes créatives de l’UNESCO, Hanoï a accueilli près de 30 millions de visiteurs en 2025 et plus de 12 millions durant les quatre premiers mois de 2026. L’économie nocturne, la gastronomie et les espaces créatifs deviennent progressivement des marqueurs de l’identité urbaine.

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Cependant, plusieurs obstacles persistent : manque de lien avec les réalités du terrain ; retard dans l’application des technologies, de l’innovation et de la transition numérique ; manque de bases de données communes et de critères d’évaluation de la culture numérique. Par ailleurs, les activités culturelles peinent encore à créer des produits originaux à forte valeur ajoutée, tandis que certaines dérives culturelles, notamment sur les réseaux sociaux, persistent. Les infrastructures et espaces culturels restent inégalement répartis et la capitale manque d’ouvrages emblématiques de grande envergure. L’utilisation des ressources et le soutien au développement artistique demeurent limités. Enfin, les efforts visant à promouvoir l’image d’un Hanoï élégant et civilisé n’ont pas encore produit les résultats attendus.

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Faire décoller le tourisme grâce à la culture

Des modèles associant tourisme, culture et artisanat ont déjà été expérimentés à Bat Trang, Son Tay, Soc Son ou Ba Vi, orientant progressivement le tourisme vers des expériences immersives. Cependant, leur portée reste encore limitée.

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Les professionnels du tourisme appellent à moderniser l’organisation et la promotion des destinations, à rénover les produits culturels, restaurer les sites historiques et renforcer la communication numérique.

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À travers la mise en œuvre de la Résolution 80-NQ/TW, Hanoï entend progressivement transformer son patrimoine culturel en véritable moteur de développement économique, touristique et créatif pour la capitale. -VNA

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