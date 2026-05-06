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Culture vietnamienne à l’ère numérique : entre valorisation et nouveaux défis

À l’ère du numérique, la promotion et la protection de l’identité culturelle vietnamienne sur Internet deviennent un enjeu stratégique. Si la technologie offre un second souffle aux valeurs traditionnelles, elle impose également de nouveaux défis face aux contenus inappropriés et à la nécessité de renforcer la « résistance culturelle » des citoyens.

Dans le processus d’intégration internationale, la culture joue un rôle essentiel, contribuant à préserver l’identité nationale face aux influences extérieures et façonnant l’image du Vietnam dans le monde. Photo: VNA
Dans le processus d’intégration internationale, la culture joue un rôle essentiel, contribuant à préserver l’identité nationale face aux influences extérieures et façonnant l’image du Vietnam dans le monde. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Loin d'être de simples objets de musée, les valeurs culturelles du Vietnam sont aujourd'hui redynamisées par la créativité des artistes et de la communauté. Si la technologie offre un second souffle aux valeurs traditionnelles, elle impose également de nouveaux défis face aux contenus inappropriés et à la nécessité de renforcer la « résistance culturelle » des citoyens.

À l’ère du numérique, la promotion et la protection de l’identité culturelle vietnamienne sur Internet deviennent un enjeu stratégique. Si la technologie offre un second souffle aux valeurs traditionnelles, elle impose également de nouveaux défis face aux contenus inappropriés et à la nécessité de renforcer la « résistance culturelle » des citoyens.

Insuffler une nouvelle vie aux traditions grâce à la technologie

La culture nationale joue un rôle essentiel dans le processus d’intégration internationale. Elle contribue à préserver l’identité du pays face aux influences extérieures tout en façonnant l’image du Vietnam dans le monde.

Dans cet environnement numérique en constante expansion, la préservation des caractéristiques culturelles spécifiques représente un enjeu majeur. Ces valeurs constituent également une base pour l’innovation, permettant de transformer des patrimoines immatériels en produits culturels concrets, enrichissant la vie spirituelle de la population tout en contribuant au développement économique.

Loin d’être de simples objets de musée, les valeurs culturelles vietnamiennes sont aujourd’hui revitalisées par la créativité des artistes et des communautés. La culture ne se limite plus à la conservation ou à la restauration : elle s’inscrit désormais dans un écosystème intégrant création, numérisation et technologies. Conformément à la Résolution n° 57-NQ/TW du Bureau politique sur le développement des sciences et de l’innovation, la technologie devient un levier essentiel pour pour transformer le patrimoine immatériel en produits tangibles.

Grâce aux plateformes numériques, la culture vietnamienne traverse les frontières. Des artistes comme Hoa Minzy, Duc Phuc ou Hoang Thuy Linh ont réussi à toucher des millions de spectateurs internationaux avec des œuvres inspirées du folklore. Par ailleurs, les grands événements nationaux, tels que le 50e anniversaire de la réunification ou le 80e anniversaire de la fondation de la République, utilisent désormais des technologies modernes pour rendre le patrimoine vivant et accessible, offrant une expérience immersive qui relie le passé au présent.

Malgré ces avancées, l'espace numérique présente des zones d'ombre. Des contenus offensants, extrémistes ou déformant l'histoire apparaissent régulièrement, influençant négativement l'opinion publique.La course à la visibilité et aux « likes » pousse également certains créateurs de contenus, y compris des professionnels, à produire des contenus susceptibles de dénaturer les valeurs culturelles.

Ce manque de discernement s'explique souvent par une méconnaissance de la culture et des lois, tant chez les créateurs que chez les consommateurs. Dans plusieurs cas graves, les autorités ont dû intervenir pour supprimer des produits malsains et sanctionner les contrevenants.

Renforcer la capacité d'autonomie culturelle des citoyens

La Résolution n° 80-NQ/TW souligne que la culture et l'humain sont les ressources endogènes essentielles au développement durable du pays. L’intégration des éléments culturels dans l’ensemble de l’écosystème numérique apparaît comme une exigence croissante.

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Le programme artistique exceptionnel "Concert de la Lumière - Bienvenue à l'Année 2026" à Hanoï. Photo: VNA

La maîtrise des outils numériques, associée à une compréhension approfondie des valeurs culturelles, permet aux citoyens de participer de manière plus responsable à l’environnement en ligne.L'éducation joue ici un rôle fondamental. Il ne s'agit pas seulement d'enseigner la technologie, mais de cultiver la fierté nationale et l'éthique de la communication.

Selon la Docteure Nguyen Thi Tuyet Nhung, de l'École supérieure de la culture et des arts du Viêt Bac, il est crucial d'intégrer des notions d'humanités numériques et de déontologie des médias dans les programmes scolaires, du primaire à l'université. L’objectif est de former un « filtre culturel » permettant aux jeunes générations de distinguer les valeurs authentiques des tendances superficielles ou nuisibles.

Dans cette société numérique, les intellectuels et les experts en sciences humaines doivent servir de guides pour définir et analyser les valeurs fondamentales de l'identité vietnamienne. Cette démarche est une mission stratégique liée à la souveraineté culturelle et au "soft power" du Vietnam.

Enfin, les autorités sont appelées à perfectionner le cadre juridique et les codes de conduite en ligne, afin de prévenir les atteintes aux valeurs nationales tout en encourageant les initiatives citoyennes contribuant à la diffusion de la culture vietnamienne dans l’espace numérique.-VNA

#culture vietnamienne #résolution n° 80-NQ/TW
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