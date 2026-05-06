Politique

Les hauts dirigeants vietnamien et indien assistent à la remise des documents de coopération bilatérale

Le 6 mai, le secrétaire général du Parti et président du Vietnam, To Lam, ainsi que le Premier ministre indien, Narendra Modi, ont assisté à l'échange solennel de plusieurs accords de coopération interministérielle.

Les hauts dirigeants vietnamien et indien assistent à la remise des documents de coopération bilatérale. Photo : VNA
Les hauts dirigeants vietnamien et indien assistent à la remise des documents de coopération bilatérale. Photo : VNA

New Delhi (VNA) - Le 6 mai, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République socialiste du Vietnam, To Lam, et le Premier ministre indien, Narendra Modi, ont conjointement assisté à la cérémonie solennelle de remise des documents de coopération conclus entre divers ministères et secteurs des deux pays.

Ces accords couvrent une pluralité de secteurs. Dans les domaines technologique et sanitaire, un mémorandum a été signé entre le ministère vietnamien des Sciences et des Technologies et le ministère indien de l'Électronique et des Technologies de l'information concernant la coopération numérique. S'y ajoute une entente conclue entre le Département de l'administration pharmaceutique du ministère de la Santé du Vietnam et l'Organisation centrale de contrôle des normes des médicaments du ministère indien de la Santé et du Bien-être familial, portant sur la gestion des produits pharmaceutiques.


Concernant les volets socioculturels, les deux parties ont validé le programme de coopération culturelle bilatérale pour la période 2026-2030, ainsi qu'un mémorandum dédié au tourisme entre le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme du Vietnam et le ministère du Tourisme de l'Inde.

Dans le secteur éducatif, l'Académie politique nationale Ho Chi Minh s'est alliée à l'Université indienne de Nalanda. Le Conseil indien pour les relations culturelles a formalisé des accords pour établir des chaires de professeurs en études indiennes à l'Université des sciences sociales et humaines de l'Université nationale de Hanoï et à l'Université de Da Nang. Un partenariat similaire lie le projet de l'Intelligence indienne du ministère indien de la Culture à l'Université des sciences sociales et humaines de l'Université nationale de Ho Chi Minh-Ville, dans le cadre du programme Gyan Bharatam.

vnanet-potal-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-va-thu-tuong-cong-hoa-an-do-narendra-modi-chung-kien-le-trao-cac-van-kien-hop-tac-giua-2-nuoc-8744757.jpg
Les accords signés couvrent une pluralité de secteurs..Photo : VNA



Sur le plan financier institutionnel, la Banque d'État du Vietnam et la Banque de réserve de l'Inde ont officialisé leur collaboration sur les systèmes et l'innovation des paiements numériques. Ce volet intègre une interconnexion des paiements de détail bilatéraux par code QR, unissant la Société par actions de paiement national du Vietnam et l'entité indienne NPCI International Payments Limited.


Parallèlement, un mémorandum a été validé entre l'Audit d'État du Vietnam et l'organe du Contrôleur et Auditeur général de l'Inde concernant le domaine de l'audit public.


Par ailleurs, les liens locaux et scientifiques se consolident à travers l'établissement de relations d'amitié unissant Ho Chi Minh-Ville et l'administration de Mumbai.


Enfin, un document a été acté entre l'Institut vietnamien de technologie des éléments radioactifs et rares et l'entreprise indienne Indian Rare Earths Limited. Ces multiples engagements s'inscrivent dans une trajectoire relationnelle stable qui, depuis l'établissement du Partenariat stratégique global en 2016, a connu un véritable saut qualitatif. La coopération économique affiche une dynamique très positive, avec des échanges commerciaux annuels oscillant récemment entre 15 et 16 milliards de dollars.


L'Inde figure actuellement parmi les dix premiers partenaires commerciaux du Vietnam. L'investissement croisé poursuit son expansion avec près de 500 projets, offrant un vaste espace d'opportunités pour de futures percées bilatérales.


Aujourd'hui, le Vietnam et l'Inde élargissent vigoureusement leur collaboration vers de nouveaux horizons d'avenir tels que les sciences et technologies, l'innovation, la transition numérique, l'intelligence artificielle, les énergies propres et les données satellitaires. Cette dynamique globale s'accompagne d'un essor remarquable des échanges culturels et de la connectivité humaine, renforçant profondément les relations entre les deux pays. -VNA

source
#Vietnam-Inde #documents de coopération bilatérale #coopération bilatérale
Suivez VietnamPlus

Intégration internationale

Vietnam - Nouvelle ère

Transformation numérique

Sur le même sujet

Voir plus

Le secrétaire général du Parti et président To Lam en visite en Inde. Photo : VNA

Déclaration conjointe sur le Partenariat stratégique global renforcé Vietnam – Inde

Ce document consigne les résultats de la visite d’État du dirigeant vietnamien en Inde et réaffirme la volonté des deux pays de hisser leur relation à un niveau supérieur, fondé sur une convergence stratégique, une coopération substantielle et un engagement commun en faveur du multilatéralisme, du développement durable et de la stabilité régionale et internationale.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président du Vietnam, To Lam, et des Vietnamiens en Inde. Photo: VNA

Les médias indiens saluent la visite d’État du dirigeant vietnamien To Lam

Selon les médias indiens, cette visite est effectuée à l’invitation du Premier ministre Narendra Modi, après le message de félicitations qu’il a adressé le 7 avril à To Lam à la suite de son élection, avec un large soutien de l’Assemblée nationale, au poste de président du Vietnam. Dans ce message, le chef du gouvernement indien a exprimé sa volonté d’approfondir le partenariat stratégique global » entre les deux pays.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président de la République, Tô Lâm reçoit à Hanoi l’ambassadeur du Sri Lanka au Vietnam, Poshitha Perera. Photo: VNA

Visite d'État au Sri Lanka : le dirgeant Tô Lâm veut donner une nouvelle impulsion aux échanges bilatéraux

Selon l’ambassadeur Poshitha Perera, la visite d'Etat du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président de la République, Tô Lâm, au Sri Lanka, revêt une importance à la fois substantielle et symbolique, intervenant à un moment où les deux pays, forts de plus de cinq décennies et demie de relations diplomatiques, aspirent à élever leur amitié traditionnelle vers un partenariat plus dynamique et tourné vers l’avenir.

La délégation du navire INS Sagardhwani de la Marine indienne est accueillie par le colonel Nguyen Minh Lanh, chef d’état-major adjoint de la Région navale 4. Photo: qdnd.vn

Un navire de la Marine indienne en visite à Khanh Hoa

Le bâtiment, commandé par le lieutenant-colonel Viraat Shiggaon, transporte 136 officiers et membres d’équipage. La délégation a été accueillie par le colonel Nguyen Minh Lanh, chef d’état-major adjoint de la Région navale 4.

L'Assemblée nationale vote la résolution relative à la mise en œuvre pilote du corps des avocats publics. Photo : VNA

Adoption du programme de supervision de l’Assemblée nationale pour l’année 2027

Au cours de la troisième session de l’Assemblée nationale, les députés examineront une série de rapports cruciaux présentés par le gouvernement, notamment l’évaluation complémentaire de la mise en œuvre du plan de développement socio-économique et du budget de l’État pour 2026, ainsi que la situation durant les premiers mois de 2027.

La délégation du ministère vietnamien de la Défense au Salon international de la défense et de l’aérospatiale SAHA 2026 à Istanbul. Photo: qdnd.vn

Le Vietnam participe au Salon de la défense et de l’aérospatiale SAHA 2026

La participation du Vietnam au Salon international de la défense et de l’aérospatiale SAHA 2026 à Istanbul témoigne de la politique constante du pays visant à renforcer l’intégration internationale en matière de défense et à promouvoir la coopération de l’industrie de la défense en vue de l’autonomie, du renforcement de son indépendance, de sa modernisation et du développement à double usage.

Le président de l'Assemblée nationale, Tran Thanh Man à la conférence consacrée au bilan du travail d’émulation et de récompense durant la législature 2021-2026. Photo: VNA

Le plus haut législateur appelle à renouveler l’approche législative et à renforcer l’efficacité de la supervision

Dans son discours, le président de l'Assemblée nationale Tran Thanh Man a salué les performances remarquables de la 15e législature, soulignant que celle-ci a traité un volume de travail sans précédent, avec un nombre record de lois et de résolutions adoptées. Il a également mis en avant l'accélération de la transformation numérique au sein des activités parlementaires.

Le secrétaire général et président To Lam (à droite) et le président du Sri Lanka, Anura Kumara Dissanayaka. Photo : VNA

Vers un approfondissement des relations Vietnam - Sri Lanka

Le Sri Lanka attache de l’importance à ses relations de longue date avec le Vietnam, fondées sur une histoire solide, une confiance mutuelle et des valeurs communes, selon le ministre sri-lankais des Affaires étrangères, du Travail à l’étranger et du Tourisme, Vijitha Herath.