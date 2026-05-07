Politique

Le Premier ministre Le Minh Hung part pour le 48 Sommet de l'ASEAN aux Philippines

Le Premier ministre Le Minh Hung, à la tête d'une délégation vietnamienne de haut rang, a quitté Hanoï dans la matinée du 7 mai pour participer au 48e Sommet de l'ASEAN qui a lieu les 7 et 8 mai à Cebu, aux Philippines,

Le Premier ministre Le Minh Hung. Photo : VNA
Le Premier ministre Le Minh Hung. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le 7 mai au matin, le Premier ministre Le Minh Hung, à la tête d'une délégation vietnamienne de haut rang, a quitté Hanoï pour participer au 48e Sommet de l'ASEAN qui a lieu les 7 et 8 mai à Cebu, aux Philippines, sur invitation du président philippin Ferdinand Romualdez Marcos Jr, président de l'ASEAN pour l'année 2026.

Il s'agit du tout premier déplacement à l'étranger de Le Minh Hung en tant que nouveau chef du gouvernement vietnamien, et de sa première participation en présentiel à une conférence multilatérale.

La présence du dirigeant vietnamien à ce sommet illustre la poursuite cohérente par le Vietnam de sa ligne diplomatique d'indépendance, d'autonomie, de résilience, de paix, d'amitié, de coopération et de développement, ainsi que de multilatéralisation et de diversification de ses relations extérieures, dans l'esprit du 14e Congrès national du Parti. La présence du dirigeant vietnamien réaffirme en outre que l'ASEAN demeure la priorité stratégique de premier plan de la politique étrangère globale du Vietnam.

Ce déplacement constitue également un message clair sur l'engagement indéfectible du pays dans le processus d'édification de la Communauté de l'ASEAN, témoignant de sa volonté d'apporter des contributions proactives, responsables, pragmatiques et efficaces aux travaux communs du bloc régional. -VNA

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#Premier ministre Le Minh Hung #48 Sommet de l'ASEAN #Philippines
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