Le Vietnam participe au Salon de la défense et de l’aérospatiale SAHA 2026

Hanoi (VNA) – Une haute délégation du ministère vietnamien de la Défense, conduite par le vice-ministre Nguyên Truong Thang, a participé au Salon international de la défense et de l’aérospatiale SAHA 2026 à Istanbul, en Turquie, à l’invitation du ministère turc de la Défense nationale.



Organisé tous les deux ans depuis 2018, SAHA 2026 figure parmi les principaux salons internationaux mondiaux des technologies de défense, de l’aérospatiale et du spatial.



L’édition de cette année réunit plus de 1.700 entreprises de 120 pays, dont de grands groupes de défense, des agences gouvernementales et militaires, ainsi que des centres de recherche et développement. Plus de 300 nouveaux produits et solutions technologiques de défense sont présentés lors de cet événement qui se tient du 5 au 9 mai.



La participation du Vietnam à ce salon témoigne de sa politique constante de renforcement de l’intégration internationale en matière de défense et de promotion de la coopération industrielle dans ce domaine, en vue d’une autonomie, d’une modernisation et d’un développement à double usage. Cet effort contribue également à faire de l’Armée populaire du Vietnam une force révolutionnaire, régulière, bien exercée et moderne, capable de répondre aux exigences de la défense nationale dans le nouveau contexte.



Cet événement offre également au ministère vietnamien de la Défense l’opportunité de présenter l’industrie de défense du pays et de partager son expérience en vue de la troisième édition du Salon international de la défense du Vietnam 2026.



Durant le salon, la délégation vietnamienne visitera les stands des principaux fabricants mondiaux d’armement afin de découvrir les dernières avancées en matière de technologies de défense, de développement de l’industrie aérospatiale, de systèmes d’armes modernes et de solutions technologiques à double usage, tout en explorant les possibilités de coopération en matière de recherche, de développement et de transfert de technologies.



À noter que Viettel High Tech, filiale du Groupe de l’industrie militaire et des télécommunications Viettel (Viettel), présentera 73 produits de haute technologie répartis dans huit domaines clés, notamment les radars, la guerre électronique, les drones, l’électro-optique, les communications militaires, les systèmes de commandement et de contrôle, les modèles de simulation et les réseaux 5G privés.



Le portefeuille de produits reflétait la stratégie de l’entreprise visant à construire un écosystème technologique de défense complet et témoignait de sa maîtrise croissante des technologies clés.



Au-delà de la promotion de ses produits, Viettel High Tech ambitionne de se positionner comme un partenaire de la chaîne de valeur de l’industrie de la défense. En marge du salon, elle prévoit d’organiser des ateliers avec ses principaux partenaires turcs, notamment TUBITAK, SDT Space & Defence Technologies, Transvaro, STM et Roketsan.



Cette approche met en lumière une stratégie de connexion des différents maillons de la chaîne de valeur, de la recherche et développement à l’intégration et à la commercialisation.



À travers SAHA 2026, Viettel High Tech souhaite renforcer progressivement sa participation à la chaîne d’approvisionnement mondiale de l’industrie de la défense et consolider les bases des solutions «Fabriquées au Vietnam» afin de conquérir les marchés internationaux. – VNA



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