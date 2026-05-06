Politique

Porter le Partenariat stratégique global renforcé Vietnam – Inde à une nouvelle phase de développement

À l’occasion d’une rencontre avec la presse à New Delhi, les dirigeants vietnamien et indien ont réaffirmé leur volonté de hisser les relations bilatérales à un niveau supérieur, en approfondissant la coopération stratégique, économique et sécuritaire, tout en renforçant leur coordination sur les enjeux régionaux et mondiaux.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président To Lam (gauche) et le Premier ministre indien Narendra Modi ont rencontré la presse à New Delhi. Photo : VNA
Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président To Lam (gauche) et le Premier ministre indien Narendra Modi ont rencontré la presse à New Delhi. Photo : VNA

New Delhi (VNA) – Dans l’après-midi du 6 mai, à New Delhi, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président To Lam et le Premier ministre indien Narendra Modi ont rencontré la presse. Ils ont indiqué que les deux parties sont convenues de continuer à élever leurs relations bilatérales vers un Partenariat stratégique global renforcé, fondé sur le principe de « partage de vision, convergence stratégique et coopération substantielle », afin d’approfondir les liens bilatéraux.

Le Premier ministre Narendra Modi a souligné que le Vietnam est devenu le premier partenaire stratégique de l’Inde au sein de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN).

Dans l’économie, les deux parties visent à porter les échanges bilatéraux à 25 milliards de dollars d’ici 2030 et ont convenu de plusieurs orientations : approfondir la coopération dans les produits pharmaceutiques ; promouvoir les échanges agricoles au bénéfice des consommateurs des deux pays ; actualiser l’Accord de commerce des marchandises ASEAN–Inde ; renforcer la stabilité des chaînes d’approvisionnement et le développement des infrastructures ; lancer de nouvelles initiatives dans les secteurs des minerais stratégiques, des terres rares et de l’énergie ; et accorder une priorité accrue à la coopération entre les institutions financières des deux parties.

S’exprimant lors de cette rencontre avec la presse, le secrétaire général du Parti et président To Lam a indiqué que les deux parties ont hautement apprécié les acquis de plus de 50 ans de relations bilatérales et de 10 ans de Partenariat stratégique global, tout en réaffirmant accorder une priorité élevée au développement des relations Vietnam–Inde. Les deux parties partagent également des visions communes sur la région et le monde, souhaitant renforcer la convergence de leurs visions et stratégies de développement afin de mieux faire face aux évolutions du contexte international.

Les deux parties sont convenues de renforcer davantage la confiance politique, d’intensifier les échanges de haut niveau et d’améliorer l’efficacité des mécanismes de coopération existants ; de hisser la coopération en matière de défense et de sécurité au rang de pilier stratégique ; de créer des avancées concrètes dans les domaines économique, commercial et d’investissement ; de renforcer les chaînes d’approvisionnement, de lever les obstacles et d’élargir les marchés ; de faire de la science, de la technologie, de l’innovation et de la transformation numérique de nouveaux moteurs de coopération ; et d’intensifier les échanges entre les peuples dans les domaines culturel et éducatif.

To Lam a également souligné que les deux parties se sont accordees pour renforcer leur coordination étroite dans les forums régionaux et internationaux, contribuant ainsi au maintien de la paix, de la stabilité, de la sécurité et du développement, sur la base du respect du droit international et de la Charte des Nations unies, tout en garantissant que la voix des pays en développement soit mieux entendue. Le Vietnam soutient un rôle accru de l’Inde dans les mécanismes multilatéraux et souhaite coopérer efficacement avec le pays pour relever les défis communs.

Les deux parties ont réaffirmé l’importance du maintien de la paix, de la stabilité, de la sécurité et de la liberté de navigation et de survol, ainsi que du règlement pacifique des différends conformément au droit international, notamment la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (UNCLOS) de 1982. Elles sont convenues de promouvoir les activités dans le cadre de l’Année de la coopération maritime ASEAN–Inde 2026, le Vietnam encourageant l’Inde à renforcer sa connectivité avec l’ASEAN et la sous-région du Mékong.

À cette occasion, les deux parties ont signé de nombreux accords de coopération importants. - VNA

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