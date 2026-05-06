Déclaration conjointe sur le Partenariat stratégique global renforcé Vietnam – Inde

Hanoï (VNA) - À l’invitation du Premier ministre indien Shri Narendra Modi, le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien, To Lam, a effectué une visite d’État en Inde du 5 au 7 mai 2026. Les deux parties ont publié, à cette occasion, la Déclaration conjointe sur le Partenariat stratégique global renforcé entre la République socialiste du Vietnam et la République de l’Inde, affirmant la coopération bilatérale multiforme.

​Coopération politique

​Le secrétaire général du Parti et président To Lam et le Premier ministre Modi ont tenu un entretien approfondi, portant sur les relations bilatérales ainsi que sur des questions régionales et internationales d’intérêt commun. Les deux dirigeants ont souligné que l’approfondissement des relations Vietnam–Inde continuera d’apporter des bénéfices concrets aux peuples des deux pays, tout en contribuant à la réalisation de leurs objectifs de développement respectifs, notamment la “vision d’une Inde développée à l’horizon 2047” et l’”objectif du Vietnam de devenir un pays à revenu élevé d’ici 2045”.

​Les deux dirigeants sont convenus de porter les relations bilatérales à un niveau renforcé de Partenariat stratégique global, fondé sur le partage de vision, la convergence stratégique et une coopération concrète.

​Les deux parties ont noté que l’année 2026 marque le dixième anniversaire de l’établissement du Partenariat stratégique global Vietnam–Inde et sont convenues d’organiser des activités commémoratives appropriées. Elles ont convenu de mettre en œuvre efficacement les résultats des visites et échanges de haut niveau récents, y compris la Déclaration conjointe sur le renforcement du partenariat stratégique global en 2024 et la Vision commune Inde-Vietnam pour la paix, la prospérité et le bien-être des peuples en 2020. Les dirigeants ont réaffirmé l’importance de maintenir des contacts réguliers à tous les niveaux, en particulier au plus haut niveau.

​Les deux parties ont salué la création du Groupe parlementaire d’amitié Inde–Vietnam au Parlement indien et ont convenu de renforcer la coopération parlementaire.

​Les deux parties ont souligné que les consultations politiques, le dialogue stratégique et les mécanismes de coopération économique, commerciale et scientifique constituent des piliers essentiels des relations bilatérales, et ont exprimé leur volonté d’établir un dialogue stratégique diplomatie–défense au format 2+2.

​Les dirigeants ont convenu d’accélérer la mise en œuvre du Programme d’action Vietnam–Inde pour la période 2024–2028 ainsi que de la déclaration conjointe.

​Coopération économique, commerciale et d’investissement

​Les deux parties ont souligné la nécessité de porter les échanges commerciaux à un niveau plus élevé, équilibré et mutuellement bénéfique, avec un objectif de 25 milliards de dollars d’ici 2030.

​Les deux parties sont convenues de faciliter l’accès de leurs produits respectifs aux marchés, y compris les produits agricoles.

Le Vietnam a réaffirmé son engagement à diversifier ses sources d’approvisionnement et à accroître ses importations en provenance de l’Inde pour soutenir la production et les exportations. Les deux parties étudieront des mesures visant à améliorer l’environnement institutionnel pour les entreprises, notamment en matière de certification des normes.

​Les deux parties ont convenu d’accélérer l’examen de l’Accord de commerce des marchandises ASEAN–Inde.

​Elles ont également convenu de promouvoir les investissements bilatéraux, en particulier dans les secteurs des technologies de pointe, des infrastructures, de la logistique, des énergies renouvelables, de l’agriculture intelligente, des véhicules électriques, des technologies de l’information, de la santé et du tourisme.

​Les deux parties ont convenu de renforcer la coopération dans l’exploration et l’exploitation des ressources, conformément aux législations nationales et au droit international, notamment la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982.

Elles ont également convenu de renforcer la coopération dans le commerce électronique et l’économie numérique, en favorisant l’intégration durable dans les chaînes de valeur régionales et mondiales.

​Coopération dans le domaine de la santé

​Les deux parties examineront des mesures visant à faciliter la participation des entreprises indiennes aux appels d’offres publics de médicaments au Vietnam à partir de 2027.

​Elles ont également convenu de promouvoir les échanges de connaissances, la recherche et le partage d’expériences en médecine traditionnelle, notamment à travers des initiatives liées à l’Ayurveda (médecine traditionnelle indienne).

​Coopération en matière de défense et de sécurité

​Les deux parties ont réaffirmé que la défense et la sécurité constituent un pilier central du partenariat stratégique global. Elles ont salué la mise en œuvre de la vision commune en matière de défense jusqu’à 2030.

​Elles ont convenu de renforcer la coopération dans divers domaines, notamment le dialogue stratégique, les exercices conjoints, la recherche, la coproduction de technologies de défense, les opérations de maintien de la paix, la sécurité maritime et les opérations de recherche et de sauvetage.

​Les deux parties ont salué la mise en œuvre des lignes de crédit de défense accordées par l’Inde au Vietnam ainsi que des accords bilatéraux existants comme Accord d'assistance logistique, Protocole d'entente sur l'assistance et la coopération en matière de recherche et de sauvetage de sous-marins…

​Le Vietnam a exprimé sa reconnaissance pour les programmes de formation fournis par l’Inde et les initiatives de coopération en cybersécurité dans le cadre de l’ASEAN.

​Les deux parties ont convenu d’intensifier la coopération dans la lutte contre le terrorisme, la cybercriminalité et les crimes transnationaux.

​Coopération maritime

​Les deux parties ont convenu de renforcer la coopération maritime, y compris dans le cadre des initiatives régionales indo-pacifiques et de l’ASEAN.

​Elles ont également convenu de développer la coopération en océanographie, en gestion des données marines et en recherche scientifique.

​Le Premier ministre Narendra Modi s'est félicité de la coopération avec le Vietnam en matière de construction d'installations pour l'élevage du pangasius, et de facilitation de l'élevage et de l'approvisionnement en moules en Inde.

De nombreux accords sont signés lors de cette visite du dirigeant To Lam en Inde. Photo : VNA

​Coopération en science et technologie

​Les deux parties ont réaffirmé l’importance des technologies numériques et ont salué les accords en matière d’innovation financière et de paiements numériques.

​Elles ont convenu de renforcer la coopération dans les technologies stratégiques et émergentes, notamment l’intelligence artificielle, les réseaux avancés, les technologies spatiales, la biotechnologie et les matériaux avancés.

​Elles ont également convenu d’intensifier la coopération dans les domaines de l’énergie propre, de l’adaptation au changement climatique et du développement durable.

​Les deux parties ont salué les progrès dans l’utilisation pacifique de l’énergie nucléaire et dans les projets liés aux terres rares.

​Coopération au développement

​Les deux parties ont salué l’efficacité du partenariat de développement, notamment à travers les programmes de formation et de bourses.

​Elles ont encouragé le renforcement des échanges universitaires et de la recherche entre les institutions des deux pays.

Coopération culturelle, touristique et échanges entre les peuples

​Le Vietnam a salué les initiatives culturelles et religieuses soutenues par l’Inde, notamment liées au bouddhisme.

Les deux parties ont reconnu le rôle du tourisme comme moteur de croissance et de rapprochement entre les peuples, et ont encouragé le développement des liaisons aériennes.​

Elles ont salué les programmes de coopération culturelle et les efforts de préservation du patrimoine.

Les deux parties ont également souligné l’importance de la coopération en matière de ressources humaines.

​Coopération régionale et internationale

Les deux parties ont convenu de renforcer leur coordination dans les forums multilatéraux, notamment aux Nations unies, et ont réaffirmé leur soutien à la réforme des institutions internationales.

Elles ont souligné l’importance de maintenir la paix, la stabilité, la sécurité et la liberté de navigation et de survol en Mer Orientale, ainsi que de résoudre les différends par des moyens pacifiques conformément au droit international, en particulier la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982. Elles ont appelé à la mise en œuvre intégrale et effective de la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC) et à la conclusion rapide des négociations sur un Code de conduite en Mer Orientale (COC) substantiel et effectif, conformément au droit international.

​Les deux parties ont condamné fermement le terrorisme sous toutes ses formes et ont appelé à une coopération internationale renforcée pour lutter contre ce fléau. - VNA

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