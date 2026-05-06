Adoption du programme de supervision de l’Assemblée nationale pour l’année 2027

Hanoï (VNA) – Le président de l’Assemblée nationale, Tran Thanh Man, a signé la résolution n°22/2026/QH16 de la 16e législature relative au programme de supervision de l’Assemblée nationale pour l’année 2027.



Selon la résolution, au cours de la troisième session de l’Assemblée nationale, les députés examineront une série de rapports cruciaux présentés par le gouvernement, notamment l’évaluation complémentaire de la mise en œuvre du plan de développement socio-économique et du budget de l’État pour 2026, ainsi que la situation durant les premiers mois de 2027. Ils se pencheront également sur les questions liées à l’égalité des sexes, à la lutte contre le gaspillage et la corruption, la criminalité et la drogue, ainsi qu’à la protection de l’environnement.



En matière d’infrastructures, l’Assemblée nationale assurera un suivi étroit de plusieurs projets d’envergure nationale, dont la ligne ferroviaire à grande vitesse Nord-Sud, la liaison ferroviaire Lao Cai – Hanoï – Hai Phong, ainsi que le développement des réseaux de métro à Hanoï et à Ho Chi Minh-Ville. Le projet d’aéroport international de Long Thanh fera également l’objet d’un examen approfondi, de même que le programme cible national relatif à l’édification de la Nouvelle Ruralité, à la réduction durable de la pauvreté, au développement socio-économique des régions montagneuses et habitées par les minorités ethniques pour la période 2026-2035.



Lors de la quatrième session, l’accent sera mis sur la mise en œuvre du plan de développement socio-économique et des prévisions budgétaires pour 2027 et 2028, ainsi que sur l’approbation des comptes définitifs du budget de l’État pour l’exercice 2025.



L’Assemblée nationale procédera également à une évaluation de l’efficacité de la gestion des fonds d’assurance sociale et d’assurance maladie, ainsi que de l’administration des réserves nationales et des capitaux publics investis dans les entreprises en 2026.



Un bilan approfondi sera par ailleurs consacré à l’application à titre expérimental des mécanismes et politiques spécifiques accordés à certaines localités telles que Khanh Hoa, Buon Ma Thuot (province de Dak Lak), Da Nang et Nghe An. En outre, les députés examineront la mise en œuvre des résolutions relatives aux grands projets autoroutiers, notamment l’autoroute Nord-Sud à l’Est pour la période 2021-2025, ainsi que des rocades de Hanoï et de Ho Chi Minh-Ville.



En complément de ce programme, le président de l’Assemblée nationale, Tran Thanh Man, a signé la résolution n°23/2026/QH16 portant création d’un groupe de supervision chargé d’évaluer l’application des politiques et des lois relatives à la gestion et à l’utilisation des actifs publics servant de sièges administratifs après la rationalisation de l’appareil et la réorganisation des unités administratives.



Placée sous la direction de Nguyen Thi Hong, vice-présidente de l’Assemblée nationale, cette mission vise à évaluer la situation de la gestion et de l’utilisation des sièges administratifs afin de prévenir le gaspillage, d’éviter les pertes d’actifs.



Menés à l’échelle nationale, les travaux concerneront le gouvernement, les ministères et organes de rang ministériel, les conseils populaires, les comités populaires des provinces et des villes, ainsi que les autres organisations et individus concernés.



Le groupe de supervision aura également pour mission d’identifier les limites et faiblesses et de formuler des recommandations concrètes afin d’optimiser l’utilisation des biens publics dans le contexte des nouvelles structures administratives. -VNA