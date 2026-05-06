Économie

Le développement de l’économie privée enregistre des évolutions positives

Les politiques d’exonération et de réduction fiscales, mises en œuvre rapidement, ont produit des effets positifs, renforçant la confiance des citoyens et des entreprises dans les perspectives de développement et le soutien de l’État.

De nombreuses entreprises privées investissent dans les secteurs des services et de l'immobilier à Da Nang. Photo : VNA
De nombreuses entreprises privées investissent dans les secteurs des services et de l'immobilier à Da Nang. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – Un an après sa mise en œuvre, la Résolution n°68-NQ/TW sur le développement de l’économie privée a engendré des évolutions positives, concrètes et à fort impact dans la pratique.

C’est ce qu’a déclaré Pham Thi Minh Huong, vice-présidente de l’Association des entreprises vietnamiennes d'outre-mer et membre du Comité permanent de l’Association générale des Vietnamiens au Laos, lors d’une interview accordée à l’Agence vietnamienne d’Information (VNA) à Vientiane.

En tant qu’entrepreneure vietnamienne résidant au Laos, elle a souligné que la confiance du marché s’est nettement renforcée depuis la promulgation de la Résolution 68 en mai 2025. Le nombre d’entreprises nouvellement créées a fortement augmenté. Les politiques d’exonération et de réduction fiscales, mises en œuvre rapidement, ont produit des effets positifs, renforçant la confiance des citoyens et des entreprises dans les perspectives de développement et le soutien de l’État. Parallèlement, le mouvement des start-up a été fortement stimulé, de nombreuses entreprises familiales évoluant vers des structures plus formelles, tandis que l’innovation se diffusait largement.

Selon elle, la réorganisation et la rationalisation de l’appareil administratif, du niveau central au niveau local, ainsi que la mise en place d’un nouveau modèle de gouvernance locale depuis le 1er juillet 2025, ont contribué à lever les goulots d’étranglement entravant la production et les activités commerciales. Ces réformes, allant de la simplification des procédures administratives à la promotion de la transformation numérique, en passant par le développement du marché des capitaux et le soutien aux PME, ont permis de réduire sensiblement les délais de traitement et les coûts. Elles ont également facilité l’accès aux ressources essentielles telles que le capital, le foncier, la main-d’œuvre et la technologie, des améliorations que la communauté des affaires, y compris les investisseurs vietnamiens à l’étranger, perçoit clairement dans ses interactions avec les autorités nationales.

Elle a également noté que, pour concrétiser l’objectif de faire évoluer le secteur privé d’un rôle « complémentaire » vers celui de « moteur » de l’économie nationale, le gouvernement vietnamien et les autorités locales ont mis en œuvre des politiques concrètes. À titre d’exemple, l’encouragement des entreprises privées à participer à de grands projets d’infrastructures nationales a conduit à une présence accrue des entreprises nationales dans la construction d’aéroports, de ports maritimes et de lignes de métro. Cela ouvre de vastes perspectives de développement et confirme le rôle croissant du secteur privé dans l’économie.

D’un point de vue personnel, elle a estimé que ces évolutions ne se limitaient pas au cadre national, mais contribuaient également à rehausser l’image et à renforcer la confiance des entrepreneurs vietnamiens sur la scène internationale.

Concernant les attentes des entrepreneurs vietnamiens à l’étranger, Mme Minh Huong a indiqué que, malgré les résultats positifs, la mise en œuvre de la résolution nécessite encore du temps pour gagner en homogénéité et en profondeur. Elle a exprimé le souhait de voir son application se poursuivre de manière plus cohérente et efficace, notamment au niveau local, afin que les entreprises puissent percevoir des améliorations durables de l’environnement d’investissement.

Pour la communauté vietnamienne à l’étranger, elle a également souhaité le renforcement des politiques visant à consolider les liens et à favoriser une participation plus active de la diaspora dans l’investissement, le transfert de connaissances et de technologies, ainsi que l’élargissement des marchés pour les entreprises nationales.

La vice-présidente de la BAOOV s’est dite convaincue que la Résolution 68 continuerait de produire des effets positifs et de devenir un levier important pour dynamiser l’économie privée, contribuant ainsi à la réalisation des objectifs stratégiques à l’horizon du centenaire du pays.- VNA

#Résolution 68 #développement de l’économie privée #politiques d’exonération
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