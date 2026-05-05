Intel transfère ses opérations d’assemblage et de test à Hô Chi Minh-Ville

Hanoi (VNA) – Intel a transféré une partie de ses opérations d’assemblage, d’emballage et de test du Costa Rica au Parc de haute technologie de Saigon (SHTP), à Hô Chi Minh-Ville (Sud), pour produire des puces destinées aux serveurs de centres de données.



Le comité de gestion du Parc de haute technologie de Saigon a indiqué dans un rapport au Comité populaire de la ville qu’Intel Products Vietnam demeure un maillon essentiel de la chaîne d’approvisionnement mondiale d’Intel en semi-conducteurs.



Dans le cadre de sa stratégie de restructuration de la production, Intel transfère une partie de ses activités du Costa Rica vers le Vietnam afin de produire des puces pour serveurs de centres de données et systèmes de réseau de nouvelle génération.



L’entreprise accroît ses investissements et transfère des technologies de pointe en matière d’encapsulation et de test pour renforcer les capacités de production au Vietnam. Cela concerne notamment les processeurs Panther Lake et Wildcat Lake, basés sur le procédé 18A le plus avancé d’Intel, intégrant des capacités d’intelligence artificielle et des graphismes améliorés pour optimiser les performances et l’efficacité énergétique.



Après 20 ans de présence au Vietnam, l’usine d’Intel située dans le Parc de haute technologie de Saigon est le plus grand site d’assemblage et de test de son réseau mondial, avec une production cumulée de plus de 3 milliards d’unités entre 2010 et 2021.



L’usine, construite sur un site de 46,6 hectares, représente un investissement total engagé de 4,115 milliards de dollars, soit près de 30% du capital total enregistré dans le parc.



Intel Products Vietnam contribue largement aux exportations de Hô Chi Minh-Ville, avec une valeur de 10,31 milliards de dollars en 2023, 11,41 milliards en 2024 et 11,67 milliards en 2025. Les exportations devraient atteindre 14,6 milliards de dollars en 2026, soit une hausse de 25% par rapport à 2025.



L’usine a créé plus de 2.700 emplois hautement qualifiés, offrant un salaire moyen environ trois fois supérieur à la moyenne du secteur des investissements directs étrangers (IDE) de la ville.



Intel soutient également la formation de la main-d’œuvre vietnamienne en finançant une ligne de conditionnement et de test équipée de 13 machines spécialisées pour le centre de formation SHTP.



Le centre finalise actuellement la construction d’une salle blanche, et prévoit d’inaugurer officiellement son centre de formation le 31 mai 2026. – VNA



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