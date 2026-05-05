Économie

Inauguration de l’Espace Vietnam à la Foire de Paris

La manifestation s’est ouverte dans une ambiance animée, avec une danse du lion, suivie de performances de monocorde et de T’rưng, offrant au public une expérience musicale traditionnelle vietnamienne.

Inauguration de l'Espace Vietnam à la Foire de Paris. Photo : VNA
Inauguration de l'Espace Vietnam à la Foire de Paris. Photo : VNA

Paris (VNA) – Le 4 mai, le Centre culturel du Vietnam en France a officiellement inauguré « Espace Vietnam » à la Foire de Paris, l’un des événements commerciaux et culturels les plus anciens et emblématiques de France et d’Europe.

La manifestation s’est ouverte dans une ambiance animée, avec une danse du lion, suivie de performances de monocorde et de T’rưng, offrant au public une expérience musicale traditionnelle vietnamienne.

Dans son discours d’ouverture, l’ambassadeur du Vietnam en France, Trinh Duc Hai, a souligné que cette édition revêt une signification particulière.

Selon le diplomate, cet espace n’est pas seulement commercial, mais constitue aussi une illustration concrète de l’approfondissement des relations bilatérales, les deux pays ayant élevé leurs relations au niveau de partenariat stratégique global en 2024.

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L'ambassadeur du Vietnam, Trinh Duc Hai, accompagné de Steven Abajoli, directeur de la Foire de Paris, et de Nguyen Thi Van Anh, cheffe de la Mission permanente du Vietnam auprès de l'UNESCO, visitent le stand d'une entreprise vietnamienne à la Foire de Paris. Photo : VNA


Sur le plan économique, le Vietnam n’est plus un simple marché d’exportation, mais s’affirme progressivement comme un partenaire stratégique, avec une présence croissante de produits « Made in Vietnam » alliant haute technologie, agriculture durable et artisanat de qualité.

Sur le plan culturel et de l’innovation, la culture demeure le ciment de l’amitié bilatérale. Le public découvre ainsi un Vietnam conjuguant tradition et modernité, riche de son identité, dynamique et tourné vers le développement durable.

L’ambassadeur a exprimé l’espoir que chaque visiteur ressentira l’hospitalité vietnamienne percevra les opportunités offertes aux investisseurs et aux touristes, et mieux découvrira un pays en plein essor.

De son côté, Steven Abajoli, directeur de la Foire de Paris, a indiqué que le Vietnam occupe toujours une place particulière au sein de l’événement et figure parmi les destinations suscitant l’intérêt des visiteurs. Selon lui, durant les douze jours de la manifestation, l’espace vietnamien s’apparente à une véritable fenêtre de découverte du Vietnam au cœur de Paris, offrant au public une expérience immersive lui permettant à la fois de visiter et de s’imprégner de la culture, des produits et du mode de vie vietnamiens.

Tang Thanh Son, directeur adjoint du Centre culturel du Vietnam en France, a indiqué que cette participation annuelle vise à promouvoir l’image du pays dans sa globalité, à travers la culture, le tourisme et les spécialités régionales. Dès l’ouverture, le pavillon vietnamien a attiré de nombreux visiteurs internationaux et suscité des retours positifs sur le Vietnam et son potentiel touristique.

Du côté des entreprises, Do Quynh Phuong, directrice de la société ACEM - opérateur de la chaîne de supermarchés « Chợ Việt Pháp », a indiqué que le Vietnam dispose de nombreux produits distinctifs. Outre les produits agricoles frais, son entreprise concentre ses efforts sur le développement de produits à forte valeur ajoutée, notamment les jus, les fruits séchés et les poudres alimentaires, afin de mieux répondre aux attentes des consommateurs et de contribuer à assurer des débouchés durables pour les produits agricoles vietnamiens.

La Foire de Paris, événement shopping et festif majeur en France depuis 1904, se tient du 30 avril au 11 mai 2026 à Paris Expo Porte de Versailles. Avec plus de 1.250 exposants et plus de 1.000 heures d’animations gratuites, l’événement s’impose chaque année comme l’un des grands rendez-vous du printemps. -VNA

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#Espace Vietnam #Foire de Paris France
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