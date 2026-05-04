Moody’s relève les perspectives du Vietnam à « positives » grâce aux réformes



Hanoï, 4 mai (VNA) - Moody’s a relevé le 4 mai les perspectives du Vietnam de « stables » à « positives », tout en confirmant la note souveraine du pays à Ba2, selon le ministère des Finances.



Cette décision reflète la confiance accrue de Moody’s dans les perspectives de crédit à moyen terme du Vietnam, a indiqué le ministère, citant des améliorations notables de la qualité des institutions et de la gouvernance, impulsées par une vague de réformes qui a touché les procédures administratives, le cadre juridique et le secteur public depuis fin 2024.

Du 8 au 23 avril, 501 citoyens ont effectué leurs démarches via des kiosques intelligents au Centre de services administratifs publics du quartier Hạc Thành, dans la province de Thanh Hóa. Photo : Khiếu Tư VNA





Les premiers résultats sont visibles. Une refonte institutionnelle a permis de réduire les niveaux administratifs, de remanier les ministères et les agences et de renforcer la coordination entre les organismes gouvernementaux, accélérant ainsi les approbations de projets et fluidifiant les processus. Ces progrès devraient améliorer l’évaluation institutionnelle du Vietnam au sein de son profil de notation, consolider la stabilité macroéconomique et réduire les risques potentiels.



Dans le même temps, la compétitivité économique du Vietnam se renforce grâce à une numérisation accélérée, à la modernisation des infrastructures, au développement du capital humain et à l'expansion du marché des capitaux. Moody's a également noté que les risques liés aux boucliers commerciaux américains se sont atténués par rapport aux prévisions initiales. Une croissance économique robuste et des flux constants d'investissements directs étrangers ont démontré la résilience du pays, consolidant ainsi sa place dans les chaînes d'approvisionnement mondiales.



La confirmation de la notation Ba2 indique que Moody's considère les atouts fondamentaux du crédit comme intacts. Un fort potentiel de croissance continue de soutenir la notation, grâce à une base d'exportations diversifiée, une demande intérieure en reprise et des IDE stables, contribuant tous à une meilleure stabilité macroéconomique. Un niveau d'endettement public faible et stable, une solide capacité de remboursement de la dette et un recours réduit à l'emprunt extérieur demeurent des atouts budgétaires clés, atténuant les risques de change et renforçant la résilience aux chocs externes.



Moody's a déclaré que le Vietnam est bien positionné pour résister aux chocs liés aux prix de l'énergie, aux coûts de transport et aux pressions inflationnistes découlant des mouvements géopolitiques, grâce à des fondamentaux de croissance solides, de solides réserves de change, une faible exposition au risque de change et un mix énergétique et d'exportations diversifié. L’agence a toutefois souligné des risques persistants dans les secteurs bancaire et immobilier, ainsi que des contraintes institutionnelles susceptibles de peser sur les futures améliorations de la notation.



Dans un contexte mondial volatil, la décision de Moody’s de confirmer la notation et de relever la perspective à « positive » – faisant du Vietnam la seule économie de la région Asie-Pacifique à bénéficier de ce statut – met en lumière la reconnaissance internationale de la politique et de la gouvernance du pays, qui visent à maintenir la stabilité macroéconomique tout en menant une réforme institutionnelle globale.



Ces réformes ont pour objectif d’amener le Vietnam dans une nouvelle phase de croissance, avec l’ambition d’atteindre une expansion à deux chiffres. Cette croissance s’appuiera sur un modèle novateur fondé sur les sciences et technologies, l’innovation et la transformation numérique, parallèlement aux efforts déployés pour lever les obstacles et exploiter pleinement les ressources disponibles.



Le ministère a indiqué qu’il continuera de collaborer étroitement avec Moody’s et d’autres organisations internationales afin de fournir en temps opportun des informations complètes pour les futures évaluations du profil de crédit.- VNA

guyễn Thị Vân Hà