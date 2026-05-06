Politique

L'ASEAN apprécie l'expérience du Vietnam dans le renforcement des capacités d’entraînement au maintien de la paix

La 10e réunion du Réseau des centres de maintien de la paix de l'ASEAN (APCN) s'est tenue en ligne du 4 au 8 mai sous l'égide des Philippines.

Le général de brigade Pham Manh Thang (centre) participe à la réunion. Photo : le Département des opérations de maintien de la paix du Vietnam.
Le général de brigade Pham Manh Thang (centre) participe à la réunion. Photo : le Département des opérations de maintien de la paix du Vietnam.

Hanoï (VNA) - Tenue en ligne du 4 au 8 mai sous l'égide des Philippines, la 10e réunion du Réseau des centres de maintien de la paix de l'ASEAN (APCN) rassemble plus de 40 délégués. Ces représentants proviennent des onze nations membres de l’APCN, du Secrétariat de l'ASEAN et du Service intégré de formation du Département des opérations de paix de l'ONU (ITS/DPO).

Intervenant depuis Hanoï le 6 mai, le général de brigade Pham Manh Thang, directeur du Département des opérations de maintien de la paix du Vietnam, a prononcé un discours majeur en séance plénière consacré à l'amélioration de la préparation opérationnelle par la formation. Avec pour thème le maintien des partenariats et le renforcement de la coopération dans un environnement opérationnel en constante évolution, cette réunion régionale vise à stimuler la collaboration. Elle s'attache à optimiser la coordination et l'état de préparation des forces, tout en offrant un forum stratégique essentiel pour le partage d'expertises spécialisées entre les États membres.

Dans son intervention, Pham Manh Thang a souligné l'importance de cette réunion pour consolider la dynamique commune et renforcer les capacités contributives aux missions onusiennes. Cet effort s'avère vital à l'heure où l'ONU affronte des défis inédits : crise des liquidités, réductions budgétaires et d'effectifs, environnements sécuritaires de plus en plus périlleux et marqués par l'émergence de menaces non traditionnelles.


Le dirigeant a réaffirmé que le Vietnam déploie activement les initiatives onusiennes « Action pour le maintien de la paix » (A4P) et « Action pour le maintien de la paix élargie (A4P+). Celles-ci visent à accroître l'efficacité des opérations en renforçant les capacités et les partenariats, avec une priorité absolue accordée à la qualité de l'instruction.


Considérant la formation comme la clé de la réussite sur le terrain, le responsable a partagé l'expérience vietnamienne. Le Vietnam a perfectionné un système synchronisé de préparation pré-déploiement répondant rigoureusement aux normes onusiennes. Cette stratégie inclut le développement d'instructeurs d'envergure internationale, l'application de méthodes pédagogiques modernes, l'utilisation de simulations et l'intégration continue des retours d'expérience tactiques.


Illustrant cette quête d'autonomie, le pays abrite le premier centre de Soins en traumatologie (ITLS) certifié d'Asie du Sud-Est. De surcroît, la certification accordée en mars 2026 par l'ONU au cours d'officiers d'état-major (UNSOC) dispensé par le Vietnam marque une avancée qualitative. Ces accomplissements érigent l'institution vietnamienne en un pôle d'excellence prestigieux, contribuant activement aux capacités du réseau régional.


Hautement appréciée pour sa richesse pragmatique, la présentation a suscité un vif intérêt, notamment concernant la préparation des contingents via la coopération internationale. Les Philippines ont ainsi suggéré au Vietnam de déployer des équipes d'instructeurs mobiles pour partager ce savoir-faire spécifique avec les pays de la région.


Selon l'ordre du jour, les délégués examinent les résultats de la 9e réunion et de l'exercice d'état-major (APSE), tout en planifiant le futur exercice sur le terrain (APSE FTX). Les débats approfondis portent également sur l'intégration technologique et la promotion essentielle du rôle des femmes dans le maintien de la paix.


Enfin, ils définissent les orientations de l'APCN pour consolider ce mécanisme de coordination, contribuant aux efforts communs pour l'édification de la communauté de l'ASEAN et la promotion de la coopération multilatérale en matière de maintien de la paix.- VNA

source
#Département des opérations de paix de l'ONU #maintien de la paix #Réseau des centres de maintien de la paix de l'ASEAN #APCN
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