Économie

Le Vietnam et la Malaisie misent sur une coopération économique renforcée

Un forum sur la promotion du commerce, organisé le 15 mai à Kuala Lumpur, a mis en avant la volonté croissante du Vietnam et de la Malaisie de renforcer leurs relations économiques et d’approfondir l’intégration des entreprises des deux pays, dans un contexte de recomposition des chaînes d’approvisionnement régionales et de transition vers une économie plus verte et numérique.

Ngo Quang Hung (centre), représentant du Bureau commercial du Vietnam en Malaisie, présente des produits vietnamiens au Salon international halal de Melaka, en 2025. Photo: VNA
Ngo Quang Hung (centre), représentant du Bureau commercial du Vietnam en Malaisie, présente des produits vietnamiens au Salon international halal de Melaka, en 2025. Photo: VNA


Kuala Lumpur (VNA) – Un forum de promotion du commerce organisé le 15 mai à Kuala Lumpur a mis en lumière les efforts croissants du Vietnam et de la Malaisie pour approfondir leurs relations économiques et renforcer l’intégration des entreprises des deux pays.

Lors de cet événement, Ngo Quang Hung, représentant du Bureau commercial du Vietnam en Malaisie, a indiqué que le pays demeurait le principal partenaire commercial du Vietnam au sein de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN). Les échanges bilatéraux ont atteint environ 7 milliards de dollars au cours des quatre premiers mois de 2026.

Il a souligné que cette forte dynamique commerciale permet aux deux pays d'atteindre l'objectif de 20 milliards de dollars d'échanges bilatéraux fixé par leurs Premiers ministres lors des discussions de fin d'année dernière.

Ngo Quang Hung a insisté sur la forte complémentarité des deux économies : le Vietnam excelle dans les produits agricoles, les produits aquatiques, les produits alimentaires transformés et le textile, tandis que la Malaisie possède des atouts dans les technologies de fabrication, la chimie, la logistique et le secteur halal.

Abordant la question des chaînes d’approvisionnement régionales, Hambali Mukhlas, vice-président de l’Association des entreprises Vietnam-Malaisie (VMBIZ), a estimé que les pays de l’ASEAN devaient renforcer leurs chaînes de valeur face aux tensions géopolitiques et à la hausse des coûts logistiques mondiaux.

Selon lui, une coordination stratégique plus étroite entre les membres de l’ASEAN permettrait de bâtir des réseaux d’approvisionnement régionaux plus résilients et plus compétitifs à l’échelle internationale.

Hambali Mukhlas a également souligné le fort potentiel de coopération entre les ressources agricoles du Vietnam et le système de certification halal et les capacités logistiques de la Malaisie, afin de mieux pénétrer le marché musulman mondial.

Il a ajouté que la Malaisie suivait avec attention les réformes du Doi Moi (Renouveau) engagées par le Vietnam, notamment dans les domaines de la politique foncière, des technologies de production rizicole et du développement de l’industrie des produits de la mer, les deux pays cherchant désormais à approfondir leur coopération concrète. Parallèlement, Suneil Dutt Sharma, secrétaire général de la Société internationale des petites et moyennes entreprises (ISSME), a décrit les PME comme le moteur de l’économie mondiale, représentant plus de 90 % des entreprises dans le monde et générant plus de la moitié des emplois mondiaux.

Selon lui, les PME doivent désormais évoluer vers des « entreprises intelligentes », capables de s’intégrer aux chaînes de valeur mondiales et de contribuer à la transition vers une économie verte et circulaire.

Selon Suneil Dutt Sharma, cette transformation doit reposer sur cinq piliers : la transformation numérique, l’innovation et la recherche, une intégration régionale plus poussée, le respect des normes ESG et de durabilité, et des partenariats renforcés entre les gouvernements, le monde universitaire et les entreprises.

Il a également salué la capacité d’adaptation des entreprises vietnamiennes, mettant en avant leur numérisation rapide et leur compétitivité croissante sur les marchés mondiaux de la production.

Les participants au forum ont convenu qu’un renforcement de la promotion du commerce et de la coopération économique contribuerait à consolider le partenariat Vietnam-Malaisie, notamment dans les domaines de l’économie numérique, des industries vertes et des chaînes d’approvisionnement durables, tout en favorisant la prospérité à long terme de l’ASEAN. -VNA

#Vietnam #Malaisie #coopération économique
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