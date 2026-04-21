Le Vietnam participe aux salons de la défense et de la sécurité en Malaisie

Hanoi (VNA) – Une délégation militaire vietnamienne de haut rang, conduite par le vice-ministre de la Défense Nguyên Truong Thang, participe à la 19e édition du Salon et Conférence des services de défense Asie (DSA) et au Salon de la sécurité nationale Asie (NATSEC) 2026 à Kuala Lumpur, en Malaisie.



La délégation comprend également le général de division Lê Van Huong, chef d’état-major adjoint de l’Armée populaire du Vietnam. Elle a assisté à la cérémonie d’ouverture des événements, présidée par le Premier ministre malaisien Anwar Ibrahim.



Se déroulant du 20 au 23 avril, le DSA et le NATSEC 2026 ont attiré environ 50.000 visiteurs professionnels, 600 délégations civiles et de hauts responsables de la défense et des forces armées de 60 pays.



Parmi eux, 38 pays ont participé aux expositions, avec la participation d’environ 1.400 entreprises et sociétés leaders du secteur de la défense à l’échelle mondiale.



Les expositions de cette année présentent 15 catégories thématiques, mettant en lumière des produits militaires modernes tels que des aéronefs, des navires de guerre, des véhicules blindés, des systèmes de missiles portables à courte portée, des systèmes d’artillerie antiaérienne, des armes laser, ainsi que divers types de munitions, d’uniformes militaires et d’équipements logistiques destinés à la défense.



Parmi les principaux domaines technologiques exposés figurent la guerre électronique et les systèmes tactiques, la cyberdéfense, l’intelligence artificielle, les opérations multidomaines, la robotique de combat et les systèmes sans pilote, ainsi que les soins de santé sur le champ de bataille.



La participation du Vietnam témoigne de son intérêt pour la promotion de la coopération internationale dans le secteur de la défense et réaffirme l’engagement constant du gouvernement vietnamien et du ministère de la Défense à promouvoir les échanges et la coopération internationaux dans ce domaine, sur la base de l’égalité, des avantages mutuels et du respect du droit vietnamien et des engagements internationaux.



Le 20 avril, le général de corps d’armée Nguyên Truong Thang a tenu des réunions bilatérales avec les chefs de délégation de plusieurs pays.



La délégation vietnamienne a également visité des stands d’exposition afin de promouvoir les échanges et d’explorer les possibilités de coopération en fonction des capacités de chaque partie, contribuant ainsi à la coopération dans le secteur de la défense entre le Vietnam et d’autres pays dans les temps à venir. – VNA

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