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Organisation des examens de santé périodiques ou des dépistages gratuits pour tous les habitants

Le Premier ministre vient de publier la directive n° 17/CT-TTg du 6 mai 2026 relative à l'organisation de bilans de santé ou de dépistages périodiques gratuits pour la population.

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#examens de santé périodiques #dépistages gratuits
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Il a affirmé que prendre soin des travailleurs ne consiste pas uniquement à leur apporter un soutien matériel lors des fêtes ou du Têt, mais surtout à garantir des emplois stables, de meilleurs revenus, un environnement de travail plus sûr, des logements décents, des écoles plus accessibles, des services de santé plus proches et une vie culturelle et spirituelle plus riche. Les travailleurs doivent bénéficier de conditions de vie de plus en plus améliorées, à la hauteur de leurs contributions importantes aux entreprises, à la ville et au pays.

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