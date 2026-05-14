Le Vietnam étend le champ d’application de l’assurance maladie

Hanoi (VNA) - Le Vietnam étendra le champ d’application de l’assurance maladie afin d’inclure davantage de services de prévention et de bilans de santé réguliers, conformément à un plan d’action récemment approuvé visant à instaurer une assurance maladie universelle d’ici 2030.



La vice-Première ministre Pham Thi Thanh Trà a signé le 13 mai un décret promulguant un plan d’action pour la mise en œuvre de la directive n° 52-CT/TW du Secrétariat du Comité central du Parti relative au développement de l’assurance maladie universelle dans sa nouvelle phase de développement.



Le plan définit des tâches et des solutions concrètes pour institutionnaliser pleinement la directive, tout en guidant les ministères, les secteurs et les collectivités locales dans la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation des politiques visant à garantir une couverture d’assurance maladie plus efficace, avec pour objectif une couverture universelle d’ici 2030.



L’un des axes principaux du plan est l’extension progressive des prestations d’assurance maladie, notamment pour réduire les dépenses médicales à la charge des patients.



À partir de 2026, le Vietnam augmentera progressivement les taux de remboursement et les dépenses consacrées aux soins préventifs, au diagnostic précoce et au traitement, en particulier pour les groupes prioritaires tels que les bénéficiaires de l’assurance maladie, les ménages à faibles revenus, les personnes handicapées et les autres groupes vulnérables, afin d’assurer le maintien et l’extension durables de la couverture d’assurance maladie, avec pour objectif un achèvement d’ici mars prochain.



Il convient de noter que le fonds d’assurance maladie élargira sa couverture pour inclure certains services de prévention, les soins liés à la nutrition, la prise en charge des maladies chroniques, les bilans de santé périodiques et les services de dépistage selon les besoins professionnels.



Afin de soutenir cette extension, le gouvernement diversifiera les sources de financement et assurera la viabilité à long terme du fonds d’assurance maladie. Un mécanisme pilote sera mis en place pour mobiliser des ressources supplémentaires, notamment en affectant une partie des recettes fiscales issues du tabac, de l’alcool, de la bière et des boissons sucrées au financement des services de santé préventive, du dépistage précoce et de la prise en charge des maladies non transmissibles. Cette politique devrait être finalisée d’ici le quatrième trimestre 2028.



Dans le même temps, les cotisations d’assurance maladie devraient augmenter à partir de 2027, conformément à l’élargissement des prestations, tout en maintenant et en renforçant le soutien de l’État aux groupes défavorisés, notamment les personnes pauvres, les personnes à faibles revenus, les personnes handicapées et les autres populations vulnérables, afin de préserver les taux de couverture.



Des efforts seront également déployés pour améliorer la qualité et la capacité des services de santé couverts par l’assurance. Dès le deuxième trimestre 2027, les systèmes d’orientation des patients entre les différents niveaux de soins seront renforcés afin de réduire la saturation des hôpitaux de niveau supérieur. Les établissements de santé sont également encouragés à mettre en place des modalités de sortie flexibles, y compris les sorties le week-end et les jours fériés, afin d’améliorer l’efficacité des services.



Le plan prévoit également une transformation numérique plus poussée du secteur de l’assurance maladie, notamment par l’application des technologies de l’information et de l’intelligence artificielle, ainsi que des réformes administratives visant à améliorer l’efficacité de la prestation et de la gestion des services.



Afin d’alléger davantage la charge financière pesant sur les patients, le Vietnam expérimentera des mécanismes de soutien direct aux assurés lors de l’accès aux services médicaux, en ciblant particulièrement les groupes à faibles revenus et les bénéficiaires de l’aide sociale. Les autorités examineront et adapteront également les politiques de remboursement des médicaments, du matériel médical et des services techniques afin de mieux les aligner sur les capacités du fonds.



Le gouvernement vise à étendre la couverture d’assurance maladie à plus de 95,5 % de la population d’ici 2026, en vue d’une couverture universelle complète d’ici la fin de la décennie. – VNA



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