Santé

Examens médicaux gratuits : le gouvernement accélère la couverture sanitaire nationale

Le chef du gouvernement demande notamment aux autorités proviciales et municipales de diriger rapidement la mise en œuvre des tâches liées aux examens de santé périodiques ou aux dépistages gratuits conformément à la Résolution n°72-NQ/TW.

Examens de santé périodiques au quartier de Bach Mai, à Hanoi. Photo: VNA
Examens de santé périodiques au quartier de Bach Mai, à Hanoi. Photo: VNA

Hanoi (VNA) – Le Premier ministre a promulgué le 6 mai 2026, la Directive n°17/CT-TTg sur l’organisation d’examens de santé périodiques ou de dépistages gratuits pour l’ensemble de la population. Le texte souligne que la Résolution n°72-NQ/TW du Bureau politique appelle à un profond changement de perception et d’action pour renforcer la protection et les soins de santé publique.

La Résolution fixe comme objectif stratégique qu’à partir de 2026, chaque citoyen bénéficie gratuitement d’au moins un examen de santé périodique ou d’un dépistage par an, tout en disposant d’un dossier médical électronique permettant un suivi de santé tout au long de la vie, contribuant progressivement à alléger le poids des dépenses médicales.

Afin d’assurer un déploiement synchronisé et efficace des examens de santé périodiques ou des dépistages gratuits à l’échelle nationale à partir de 2026, le Premier ministre demande aux ministres, aux chefs d’organismes ministériels ainsi qu’aux présidents des Comités populaires provinciaux et municipaux de concentrer leurs efforts sur plusieurs missions prioritaires.

Le chef du gouvernement demande notamment aux autorités proviciales et municipales de diriger rapidement la mise en œuvre des tâches liées aux examens de santé périodiques ou aux dépistages gratuits conformément à la Résolution n°72-NQ/TW, en considérant cette mission comme une tâche prioritaire, régulière et de long terme, associée aux programmes et plans de développement socio-économique, à la garantie de la sécurité sociale et à l’amélioration des conditions de vie de la population. L’objectif fixé est qu’à la fin de l’année 2026, l’ensemble de la population puisse bénéficier d’examens de santé périodiques ou de dépistages gratuits et dispose d’un dossier médical électronique.

Le Premier ministre charge le ministère de la Santé de coordonner avec les ministères, organismes concernés et collectivités locales la poursuite de l’élaboration et de la publication des textes d’orientation nécessaires à l’organisation de ces examens et dépistages, afin d’en garantir l’efficacité, la faisabilité et l’atteinte des objectifs fixés. Le ministère devra notamment publier, avant la fin du mois de mai 2026, les protocoles de standardisation des données afin d’assurer une interconnexion fluide avec les bases de données de l’Assurance sociale.

Le ministère de la Sécurité publique devra exploiter la Base de données nationale sur la population afin de mettre à jour le carnet de santé électronique via l’application VNeID. La directive insiste également sur la nécessité de garantir une protection absolue des données personnelles et de la cybersécurité tout au long du processus.

Le ministère de l’Éducation et de la Formation est chargé de piloter les examens médicaux destinés aux élèves et aux étudiants, avec une mise en œuvre prévue dès la rentrée scolaire 2026-2027.

Le ministère des Finances devra, pour sa part, garantir l’allocation des ressources budgétaires nécessaires et encadrer les mécanismes de remboursement.

Les autorités provinciales et municipales devront élaborer des plans et organiser la mise en œuvre des examens de santé périodiques ou des dépistages gratuits selon les différents groupes de population, avec une attention particulière accordée aux personnes méritantes envers la nation, aux personnes âgées, aux personnes handicapées, aux ménages pauvres ou proches du seuil de pauvreté, aux personnes atteintes de maladies chroniques ainsi qu’aux habitants des régions montagneuses, des zones peuplées de minorités ethniques, des zones frontalières, insulaires ou en difficulté socio-économique.

Les collectivités locales sont également invitées à élaborer des plans spécifiques en donnant la priorité absolue aux bénéficiaires des politiques sociales, notamment les personnes ayant rendu service à la patrie, les personnes âgées, les personnes en situation de handicap, les ménages pauvres ainsi que les populations vivant dans les zones montagneuses, isolées, frontalières et insulaires.

La directive encourage la combinaison des examens dans les centres de santé communaux avec l'organisation de cliniques mobiles pour atteindre les zones les plus difficiles d'accès. Le secteur privé est également invité à participer à cet effort national, sous réserve du respect des conditions réglementaires.

Le Premier ministre a enfin rappelé aux entreprises et aux employeurs leur obligation légale d’organiser des bilans de santé annuels pour leurs salariés. La Confédération générale du Travail du Vietnam est appelée à superviser ces pratiques, notamment dans les zones industrielles et les secteurs à haut risque de maladies professionnelles, afin de garantir les droits fondamentaux des travailleurs. -VNA

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