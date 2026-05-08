"Nuit des lanternes" : une nouvelle expérience nocturne illumine le lac Hô Van à Hanoï

Le Temple de la Littérature – Quôc Tu Giam, haut lieu historique de Hanoï, a franchi une nouvelle étape dans sa valorisation touristique avec l’inauguration, le soir du 5 mai, du circuit nocturne intitulé « Nuit des lanternes ».
Pensée comme une expérience immersive mêlant patrimoine, gastronomie et artisanat traditionnel, cette initiative établit un dialogue harmonieux entre l’enceinte sacrée du monument et ses espaces extérieurs. À travers ce projet, le site confirme son ambition de devenir l’un des pôles culturels majeurs de la capitale et un moteur du développement des industries culturelles.