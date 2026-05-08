Multimedia
Photos Videos Infographies Longs formats Podcast

"Nuit des lanternes" : une nouvelle expérience nocturne illumine le lac Hô Van à Hanoï

Pensée comme une expérience immersive mêlant patrimoine, gastronomie et artisanat traditionnel, "Nuit des lanternes" établit un dialogue harmonieux entre l’enceinte sacrée du monument et ses espaces extérieurs.

Suivez VietnamPlus

Le Temple de la Littérature – Quôc Tu Giam, haut lieu historique de Hanoï, a franchi une nouvelle étape dans sa valorisation touristique avec l’inauguration, le soir du 5 mai, du circuit nocturne intitulé « Nuit des lanternes ».

Pensée comme une expérience immersive mêlant patrimoine, gastronomie et artisanat traditionnel, cette initiative établit un dialogue harmonieux entre l’enceinte sacrée du monument et ses espaces extérieurs. À travers ce projet, le site confirme son ambition de devenir l’un des pôles culturels majeurs de la capitale et un moteur du développement des industries culturelles.

#Nuit des lanternes #lac Hô Van #Temple de la Littérature – Quôc Tu Giam