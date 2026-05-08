Les derniers gardiens de l'art des estampes populaires du village de Sinh à Hue

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À 77 ans, l’artisan Ky Huu Phuoc incarne la neuvième génération d’une lignée familiale consacrée à l’art ancestral de la peinture du village de Sinh. Photo : VNA
À 77 ans, l’artisan Ky Huu Phuoc incarne la neuvième génération d’une lignée familiale consacrée à l’art ancestral de la peinture du village de Sinh. Photo : VNA
Selon l’artisan Pham Cong Khai, 51 ans, seuls lui et Ky Huu Phuoc perpétuent aujourd'hui ce métier au village de Sinh, en maîtrisant intégralement la technique de gravure sur bois pour l'impression. Photo : VNA
Selon l’artisan Pham Cong Khai, 51 ans, seuls lui et Ky Huu Phuoc perpétuent aujourd'hui ce métier au village de Sinh, en maîtrisant intégralement la technique de gravure sur bois pour l'impression. Photo : VNA
Au-delà de la force manuelle et de la patience qu’elle requiert, la gravure sur bois exige également une remarquable mémoire visuelle, l’artisan devant sculpter les traits et les motifs entièrement à l’envers par rapport à l’image finale. Photo : VNA
Au-delà de la force manuelle et de la patience qu’elle requiert, la gravure sur bois exige également une remarquable mémoire visuelle, l’artisan devant sculpter les traits et les motifs entièrement à l’envers par rapport à l’image finale. Photo : VNA
À partir des planches de bois gravées, l'artisan applique uniformément sur le papier une encre noire fabriquée à base de cendres de paille et de feuilles argentées. Photo : VNA
À partir des planches de bois gravées, l'artisan applique uniformément sur le papier une encre noire fabriquée à base de cendres de paille et de feuilles argentées. Photo : VNA
Contrairement aux estampes polychromes, la peinture de Sinh utilise les planches gravées uniquement pour imprimer les contours, la coloration étant ensuite réalisée à la main, ce qui rend chaque œuvre unique. Photo : VNA
Contrairement aux estampes polychromes, la peinture de Sinh utilise les planches gravées uniquement pour imprimer les contours, la coloration étant ensuite réalisée à la main, ce qui rend chaque œuvre unique. Photo : VNA
La collection « Bat Am » (Huit sons) est l'une des œuvres ayant la plus haute valeur artistique de la peinture de Sinh. Les jeunes femmes en tunique « ma tiên », jouant des instruments traditionnels, incarnent l'élégance et la grâce de Huê. Photo : VNA
La collection « Bat Am » (Huit sons) est l'une des œuvres ayant la plus haute valeur artistique de la peinture de Sinh. Les jeunes femmes en tunique « ma tiên », jouant des instruments traditionnels, incarnent l'élégance et la grâce de Huê. Photo : VNA
Pour répondre à l’essor du tourisme, l’artisan Pham Cong Khai a créé de nouvelles planches gravées représentant des sites emblématiques de Hue, tels que la Pagode Thiên Mu et le Pont Truong Tien, transformant ainsi cet art spirituel ancestral en souvenir culturel original destiné aux visiteurs. Photo : VNA
Pour répondre à l’essor du tourisme, l’artisan Pham Cong Khai a créé de nouvelles planches gravées représentant des sites emblématiques de Hue, tels que la Pagode Thiên Mu et le Pont Truong Tien, transformant ainsi cet art spirituel ancestral en souvenir culturel original destiné aux visiteurs. Photo : VNA
Des touristes prennent plaisir à réaliser eux-mêmes une peinture du village de Sinh. Photo : VNA
Des touristes prennent plaisir à réaliser eux-mêmes une peinture du village de Sinh. Photo : VNA
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Les derniers gardiens de l'art des estampes populaires du village de Sinh à Hue

Ancré depuis plus de quatre siècles dans la vie spirituelle des habitants de l’ancienne cité impériale, l’art des estampes populaires du village de Sinh (quartier de Duong No, ville de Hue) a longtemps été au bord de l’extinction. Aujourd’hui relancé, ce savoir-faire ancestral ne survit pourtant encore qu’à travers les gestes d’une poignée d’artisans, posant avec acuité la question de la préservation d’un patrimoine populaire intimement lié aux croyances et à l’identité culturelle locale.

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#peinture populaire #village de Sinh #tradition populaire

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