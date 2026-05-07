La victoire historique de Diên Biên Phu (7 mai 1954) : une épopée héroïque à la résonance éternelle

La victoire de Diên Biên Phu demeure un jalon étincelant de la lutte anticoloniale pour l’indépendance et la liberté au XXe siècle. Véritable pivot stratégique, cette bataille a cristallisé la force vive de la nation et l'esprit de son temps dans les pages héroïques de la défense de la patrie. Cette épopée impérissable continue, aujourd'hui encore, d'exhorter les générations futures à perpétuer ces traditions glorieuses au service de la construction et de la protection du pays.