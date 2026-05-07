La victoire historique de Diên Biên Phu (7 mai 1954) : une épopée héroïque à la résonance éternelle

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En décembre 1953, le Comité central du Parti et le Président Hô Chi Minh décidèrent d’ouvrir un front stratégique visant à anéantir le camp retranché des forces expéditionnaires françaises d’élite à Diên Biên Phu.
En décembre 1953, le Comité central du Parti et le Président Hô Chi Minh décidèrent d’ouvrir un front stratégique visant à anéantir le camp retranché des forces expéditionnaires françaises d’élite à Diên Biên Phu.
Le général Vo Nguyên Giap et l’état-major général de l’Armée populaire du Vietnam étudient le plan opérationnel de la campagne de Diên Biên Phu.
Le général Vo Nguyên Giap et l’état-major général de l’Armée populaire du Vietnam étudient le plan opérationnel de la campagne de Diên Biên Phu.
Les unités d’infanterie traversent forêts et rivières pour converger vers Diên Biên Phu.
Les unités d’infanterie traversent forêts et rivières pour converger vers Diên Biên Phu.
Les convois de vélos porteurs acheminent vivres et ravitaillement vers Diên Biên Phu.
Les convois de vélos porteurs acheminent vivres et ravitaillement vers Diên Biên Phu.
Les artilleurs acheminent des pièces d’artillerie pesant plusieurs dizaines de tonnes vers le champ de bataille.
Les artilleurs acheminent des pièces d’artillerie pesant plusieurs dizaines de tonnes vers le champ de bataille.
L'acheminement de l’artillerie vers le champ de bataille, marquant le passage de la stratégie "victoire rapide" à celle de "victoire sûre et progressive", fut une décision extrêmement difficile mais particulièrement lucide du commandant en chef Vo Nguyên Giap.
L'acheminement de l’artillerie vers le champ de bataille, marquant le passage de la stratégie "victoire rapide" à celle de "victoire sûre et progressive", fut une décision extrêmement difficile mais particulièrement lucide du commandant en chef Vo Nguyên Giap.
Le général Vo Nguyên Giap observe le champ de bataille avant de donner l’ordre d’ouvrir le feu contre le camp retranché de Diên Biên Phu.
Le général Vo Nguyên Giap observe le champ de bataille avant de donner l’ordre d’ouvrir le feu contre le camp retranché de Diên Biên Phu.
Le commandement de la campagne de Diên Biên Phu, sous la direction directe du général Vo Nguyên Giap, élabore des plans opérationnels détaillés pour chaque bataille.
Le commandement de la campagne de Diên Biên Phu, sous la direction directe du général Vo Nguyên Giap, élabore des plans opérationnels détaillés pour chaque bataille.
Dans les tranchées, entre deux combats, les soldats profitent d’un moment de répit pour lire les lettres de leurs proches.
Dans les tranchées, entre deux combats, les soldats profitent d’un moment de répit pour lire les lettres de leurs proches.
Le drapeau "Décidé à combattre - Décidé à vaincre" de l’Armée populaire du Vietnam flotte sur le QG du général français de Castries le 7 mai 1954, marquant la fin de la bataille.
Le drapeau "Décidé à combattre - Décidé à vaincre" de l’Armée populaire du Vietnam flotte sur le QG du général français de Castries le 7 mai 1954, marquant la fin de la bataille.
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La victoire historique de Diên Biên Phu (7 mai 1954) : une épopée héroïque à la résonance éternelle

La victoire de Diên Biên Phu demeure un jalon étincelant de la lutte anticoloniale pour l’indépendance et la liberté au XXe siècle. Véritable pivot stratégique, cette bataille a cristallisé la force vive de la nation et l'esprit de son temps dans les pages héroïques de la défense de la patrie. Cette épopée impérissable continue, aujourd'hui encore, d'exhorter les générations futures à perpétuer ces traditions glorieuses au service de la construction et de la protection du pays.

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#victoire historique de Dien Bien Phu

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