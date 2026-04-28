Politique

Hommage solennel aux martyrs de Dien Bien Phu

Tran Cam Tu, membre du Bureau politique et permanent du Secrétariat du Comité central du Parti, a conduit le 28 avril une délégation pour une cérémonie d’offrande d’encens et de fleurs en mémoire des martyrs tombés sur le champ de bataille de Dien Bien Phu.

Tran Cam Tu, membre du Bureau politique et permanent du Secrétariat du Comité central du Parti, conduit une délégation pour aller rendre hommage aux martyrs tombés sur le champ de bataille de Dien Bien Phu. Photo: VNA
Tran Cam Tu, membre du Bureau politique et permanent du Secrétariat du Comité central du Parti, conduit une délégation pour aller rendre hommage aux martyrs tombés sur le champ de bataille de Dien Bien Phu. Photo: VNA

Dien Bien (VNA) - À l’occasion du 51e anniversaire de la Libération du Sud et de la Réunification nationale (30 avril), ainsi que du 72e anniversaire de la Victoire de Dien Bien Phu (7 mai), Tran Cam Tu, membre du Bureau politique et permanent du Secrétariat du Comité central du Parti, a conduit le 28 avril une délégation pour une cérémonie d’offrande d’encens et de fleurs en mémoire des martyrs tombés sur le champ de bataille de Dien Bien Phu.

Dans une atmosphère solennelle, la délégation a exprimé sa profonde gratitude envers le Président Ho Chi Minh et a rendu hommage au général Vo Nguyen Giap, « frère aîné » de l’Armée populaire du Vietnam. Les participants ont également salué le sacrifice des combattants, des jeunes volontaires, des travailleurs civils mobilisés et des populations locales ayant contribué à cette page glorieuse de l’histoire nationale.

La délégation s’est ensuite rendue au cimetière national des martyrs A1, lieu de repos de nombreux héros tombés durant la campagne, dont To Vinh Dien, Phan Dinh Giot, Be Van Dan et Tran Can, aux côtés de 641 de leurs compagnons d’armes. Des gerbes de fleurs et de l’encens y ont été déposés en signe de reconnaissance et de respect.

Dans le cadre de cette mission, Tran Cam Tu s’est également rendu auprès de familles bénéficiaires des politiques sociales dans la province de Dien Bien, exprimant la reconnaissance du pays envers les proches des martyrs et les anciens combattants.

Il a réaffirmé l’engagement constant du Parti et de l’État à honorer la mémoire des héros et martyrs et à poursuivre les efforts de développement national dans le prolongement de cet héritage historique. -VNA

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