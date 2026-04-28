Politique

La vice-présidente Vo Thi Anh Xuan rencontre des dirigeants syndicaux exceptionnels

Saluant l'engagement de ces cadres syndicaux, la vice-présidente a rappelé que, durant ses 97 années d'existence, le syndicat du Vietnam a constamment évolué sous l'égide du Parti pour devenir une organisation indispensable à la protection des travailleurs, particulièrement au sein des entreprises.

La vice-présidente Vo Thi Anh Xuan rencontre une délégation de 101 présidents de syndicats de base. Photo: VNA
La vice-présidente Vo Thi Anh Xuan rencontre une délégation de 101 présidents de syndicats de base. Photo: VNA

​Hanoï (VNA) - À l'occasion du 51e anniversaire de la Libération du Sud et de la Réunification nationale, ainsi que du 140e anniversaire de la Journée internationale du travail, la vice-présidente Vo Thi Anh Xuan, a reçu le 27 avril à Hanoï une délégation de 101 présidents de syndicats de base s'étant illustrés par leur excellence dans le dialogue et la négociation collective entre 2023 et 2025.

Saluant l'engagement de ces cadres syndicaux, la vice-présidente a rappelé que, durant ses 97 années d'existence, le syndicat du Vietnam a constamment évolué sous l'égide du Parti pour devenir une organisation indispensable à la protection des travailleurs, particulièrement au sein des entreprises.

Elle a notamment loué l’action des 101 délégués présents, dont les efforts de médiation et de négociation ont permis de garantir les droits et avantages de près de 382 000 salariés, représentant une valeur économique annuelle de plus de 6 000 milliards de dongs (277,7 millions de dollars). Au-delà des chiffres, Vo Thi Anh Xuan a souligné que ces résultats contribuent de manière considérable à l'amélioration de la qualité de vie des travailleurs et à l'instauration de relations professionnelles harmonieuses, stables et progressistes au sein des entreprises.

​Face aux mutations rapides de l’économie mondiale et aux objectifs ambitieux fixés par le 14e Congrès national du Parti visant à faire du Vietnam un pays développé à revenu élevé d’ici 2045, la vice-présidente a exhorté les organisations syndicales à se moderniser afin de répondre aux nouvelles tendances et aux besoins émergents. Elle a insisté sur la nécessité, pour la Confédération générale du Travail du Vietnam (CGTV) et les syndicats à tous les échelons, de renouveler leurs méthodes de fonctionnement afin de s’adapter aux nouveaux contextes national et international, tout en s’inspirant des expériences étrangères. L’objectif est que les employeurs, notamment dans le secteur privé et les entreprises à capitaux étrangers (IDE), considèrent les syndicats comme des partenaires stratégiques indispensables au développement de leurs entreprises.

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La vice-présidente Vo Thi Anh Xuan remet des cadeaux à des présidents de syndicats exceptionnels et exemplaires. Photo : VNA

Vo Thi Anh Xuan a également appelé les cadres syndicaux à renforcer continuellement leurs niveaux, leurs compétences et leur savoir-faire nécessaire, leur maîtrise du cadre juridique et leur capacité de persuasion lors des négociations. Parallèlement, elle a demandé à la CGTV de mettre en place des programmes de formation et de soutien plus concrets pour sécuriser les membres syndicaux en milieu professionnel.

​S'exprimant lors de cet événement, le vice-président de la Confédération générale du Travail du Vietnam, Ngo Duy Hieu, a souligné que les syndicats vietnamiens ont récemment multiplié les réformes dans leur organisation et leurs méthodes d’action, en mettant l’accent sur le dialogue social et la négociation collective afin d’améliorer les avantages accordés aux syndiqués et aux travailleurs.

​Dans les années à venir, l’organisation syndicale entend renforcer l’efficacité de ses activités, mobiliser davantage de ressources et renouveler ses modes d’intervention pour mieux défendre les droits et intérêts légitimes des travailleurs. Elle ambitionne également de promouvoir la démocratie sur les lieux de travail, d’améliorer la qualité des conventions collectives et d’étendre leur couverture à un plus grand nombre de salariés, tout en favorisant un dialogue effectif au sein des entreprises afin de consolider des relations professionnelles harmonieuses et durables. -VNA

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