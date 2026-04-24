Le président sud-coréen et son épouse terminent leur visite d’État au Vietnam

Hanoi (VNA) – Le président sud-coréen Lee Jae Myung et son épouse ont quitté Hanoi vendredi 24 avril, concluant ainsi leur visite d’État de quatre jours au Vietnam à l’invitation du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien Tô Lâm et son épouse.



Durant leur séjour, le chef de l’Etat sud-coréen et son épouse se sont recueillis au mausolée du président Hô Chi Minh.



Le secrétaire général président Tô Lâm et son épouse Ngô Phuong Ly ont offert une cérémonie de bienvenue officielle et un banquet d’État en l’honneur de leurs hôtes sud-coréens.



Les deux dirigeants ont coprésidé une conférence de presse conjointe pour annoncer les résultats de leurs entretiens et ont assisté à l’échange de douze documents de coopération entre les ministères et les différents secteurs des deux pays.



Dans le cadre de cette visite, le secrétaire général et président Tô Lâm et son épouse ont présidé un programme d’amitié spécial à la citadelle impériale de Thang Long pour accueillir le président sud-coréen et son épouse.



Le Premier ministre vietnamien Lê Minh Hung et le président de l’Assemblée nationale du Vietnam Trân Thanh Mân ont eu des entrevues avec le président Lee Jae Myung.



Le Premier ministre Lê Minh Hung et le président Lee Jae Myung ont également coprésidé une table ronde et le Forum économique Vietnam-République de Corée.



Lors de ces entretiens et rencontres, les dirigeants vietnamiens ont chaleureusement accueilli le président Lee Jae Myung, son épouse et la délégation gouvernementale sud-coréenne de haut niveau lors de leur visite d’État au Vietnam.



Ils ont salué le voyage du président Lee Jae Myung, premier hôte étranger en visite d’État après le raffermissement de la direction vietnamien à la suite des élections de la 16e législature de l’Assemblée nationale, soulignant que cette visite témoigne de manière éloquente du partenariat stratégique global étroit, efficace et de la confiance politique élevée entre les deux pays.



Le président Lee Jae Myung s’est dit ravi de revenir au Vietnam et de constater de visu son développement dynamique. Il a félicité le secrétaire général Tô Lâm pour son élection à la présidence de la République par l’Assemblée nationale de la 16e législature et a exprimé sa conviction que, sous la direction du Parti communiste du Vietnam, ayant à sa tête le secrétaire général et président Tô Lâm, le Vietnam continuera de réaliser d’importants progrès socio-économiques.



Il a affirmé que la relation bilatérale est privilégiée et aussi étroite que celle de frères, et a promis que la République de Corée demeurera un partenaire fiable aux côtés du Vietnam dans son objectif de devenir un pays en développement à revenu intermédiaire supérieur d’ici 2030 et un pays développé à revenu élevé d’ici 2045.



S’appuyant sur les résultats positifs de la coopération de ces dernières années, les dirigeants des deux pays ont affirmé leur volonté de promouvoir davantage le partenariat stratégique global Vietnam-République de Corée en vue d’un avenir de prospérité partagée.



Dans une atmosphère amicale et chaleureuse, les deux parties ont tenu des discussions approfondies sur la situation de chaque pays, les relations bilatérales et les questions régionales et internationales d’intérêt commun.



Ils ont souligné la nécessité de mettre en œuvre une vision stratégique de la connectivité économique dans ce nouveau contexte, en s’efforçant d’atteindre un volume d’échanges bilatéraux de 150 milliards de dollars d’ici 2030.



À Hanoi, les épouses du secrétaire général et président Tô Lâm et du président Lee Jae Myung ont visité le Musée d’ethnographie du Vietnam. La Première dame de la République de Corée a également assisté au Festival de la culture et du tourisme sud-coréens 2026 à Hanoi, organisé conjointement par l’Office du tourisme sud-coréen au Vietnam et le Centre culturel sud-coréen au Vietnam.



Lors de cette visite, le soir du 23 avril, le président sud-coréen et son épouse ont flâné autour du lac Hoàn Kiêm, dégusté un pho (soupe de nouilles vietnamienne) dans un restaurant de la rue Dinh Liêt, savouré une glace Thuy Ta et exploré les rues de la capitale.



La visite d’État au Vietnam du président sud-coréen Lee Jae Myung et de son épouse s’est déroulée à un moment où les relations bilatérales sont plus fortes que jamais, marquant le début d’une nouvelle ère placée sous le signe de la stratégie à long terme. – VNA



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