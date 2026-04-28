Le Premier ministre appelle à une action plus résolue et à une efficacité accrue

Hai Phong (VNA) – Le Premier ministre Lê Minh Hung, accompagné de la délégation des députés de la ville portuaire de Hai Phong, a rencontré dans l’après-midi du 28 avril, les électeurs locaux après la première session de l’Assemblée nationale de la 16e législature.



Organisée en présentiel au Centre des conférences et des spectacles de la ville, dans le quartier de Thuy Nguyen, la rencontre a été retransmise en ligne vers 114 points relais au niveau des communes, quartiers et zones spéciales.

Lors de la réunion. Photo : VNA



Lors de la réunion, les représentants de la délégation parlementaire de Hai Phong ont présenté aux électeurs les résultats de cette première session, ainsi que les activités de la délégation et le traitement des recommandations formulées précédemment. Il a été souligné que 100 % des avis des électeurs avaient été pris en compte et traités.



Les électeurs ont formulé de nombreuses propositions concrètes, notamment sur l’élaboration de mécanismes et politiques spécifiques permettant à Hai Phong de devenir un laboratoire de nouveaux modèles de développement, conformément à la Résolution n° 226/2025/QH15.



Plusieurs interventions ont également porté sur la nécessité de perfectionner le cadre juridique, dont l’élaboration d’une loi sur l’organisation de l’exécution des lois, la mise en place d’un système d’évaluation du respect du droit, ainsi que l’amélioration des mécanismes d’interprétation juridique. Les électeurs ont également évoqué les obstacles persistants dans la pratique, notamment en matière de délais de réponse et de transformation numérique.



Dans les domaines économique et social, les préoccupations ont concerné l’approvisionnement en matériaux de construction, les fluctuations des prix impactant les contrats, le développement du recyclage des déchets solides et la promotion d’une croissance durable. Les électeurs ont également insisté sur l’accélération de la réforme administrative, la construction de bases de données nationales interconnectées, notamment dans le domaine foncier, ainsi que le renforcement du partage de données entre les différents niveaux de gouvernance.



Par ailleurs, des propositions ont été formulées pour développer une agriculture de haute technologie, favoriser la concentration foncière, améliorer les infrastructures de production et renforcer les chaînes de valeur. Les politiques en matière de santé, d’éducation, d’égalité des genres et de sécurité sociale ont également été abordées.



Prenant la parole, le Premier ministre Lê Minh Hung a exprimé sa reconnaissance pour la confiance des électeurs, affirmant sa volonté de représenter pleinement leurs aspirations.



Évoquant les résultats de la première session parlementaire, il a souligné son importance dans la consolidation de l’appareil dirigeant et la concrétisation des orientations du Parti. Dans un contexte international marqué par des évolutions rapides et imprévisibles, affectant une économie vietnamienne très ouverte, les autorités ont adopté une gestion proactive et flexible, conciliant stabilité et développement.



Le chef du gouvernement a rappelé que la Conclusion n°18-KL/TW du Comité central fixe les orientations pour la période 2026-2030, avec l’objectif d’une croissance élevée associée à la stabilité macroéconomique, à la discipline budgétaire et à la durabilité. Il a particulièrement insisté sur un changement de paradigme : passer d’une logique d’objectifs à une logique de résultats concrets, fondée sur les institutions, les ressources humaines, les infrastructures et les technologies.



Depuis sa mise en place, le gouvernement agit avec une forte détermination politique, tout en assurant la continuité et la stabilité de l’action publique.



Le Premier ministre a indiqué que l’exécutif s’emploie activement à lever les obstacles institutionnels afin de libérer les ressources pour le développement, en mettant l’accent sur la simplification des procédures administratives et la réduction des conditions d’accès au marché.



Face aux difficultés rencontrées par les ménages et les petites entreprises, le gouvernement a rapidement proposé des ajustements de plusieurs lois fiscales, notamment le relèvement du seuil d’imposition pour les activités individuelles, de 500 millions à un milliard de dôngs par an.



Parallèlement, les autorités utilisent de manière proactive les instruments de régulation pour garantir la sécurité énergétique, stabiliser les marchés et réduire les taux d’intérêt, dans un contexte international volatil.



Pour la période à venir, le Premier ministre a insisté sur la nécessité d’actions plus résolues, d’une pensée renouvelée, de priorités mieux ciblées et d’une efficacité accrue, en mettant en avant la responsabilité des dirigeants.



Les priorités consistent à maintenir la stabilité macroéconomique, maîtriser l’inflation, assurer les grands équilibres et atteindre des objectifs de croissance ambitieux. Le renforcement de la discipline budgétaire et la rationalisation des dépenses publiques seront poursuivis.



Le développement d’infrastructures modernes et synchronisées constitue également un axe majeur, avec la mise en œuvre de projets stratégiques dans les transports, l’énergie, les ports maritimes et l’aviation, ainsi que le traitement des projets en suspens.



Le gouvernement entend en outre accélérer le développement des sciences et technologies, de l’innovation et de la transformation numérique, tout en favorisant l’émergence de nouveaux modèles économiques et la coopération entre l’État, les entreprises et les institutions académiques.



En parallèle, il continuera de promouvoir le développement culturel, éducatif et sanitaire, d’assurer la protection sociale et d’améliorer le niveau de vie de la population, tout en renforçant l’intégration internationale.



S’agissant de Hai Phong, le chef du gouvernement a souligné son rôle stratégique dans le développement national. Il a appelé la ville à devenir un modèle en matière d’innovation, de réforme administrative et d’efficacité dans la mise en œuvre des politiques publiques.



Hai Phong est appelée à consolider sa position de pôle industriel, portuaire et logistique de premier plan, tout en se plaçant à l’avant-garde de la transformation numérique et du développement des ressources humaines de haute qualité.



Le chef du gouvernement a réaffirmé que celui-ci continuera d’accompagner la ville afin de lui permettre de valoriser pleinement ses atouts et de mettre en œuvre efficacement les politiques en vigueur.



En conclusion, il a assuré qu’en tant que chef du gouvernement et député de Hai Phong, il resterait aux côtés des autorités locales et de la population, déterminé à contribuer à la réalisation des objectifs de développement du pays et aux ambitions de la ville dans la nouvelle phase. -VNA