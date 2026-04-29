Le Vietnam donne un nouvel élan à ses relations avec l’ASEAN et l’UE

​

Bandar Seri Begawan (VNA) – À l’occasion de la 25e Réunion des ministres des Affaires étrangères ASEAN–UE (AEMM), tenue le 28 avril à Bandar Seri Begawan, le ministre vietnamien des Affaires étrangères, Lê Hoài Trung, a mené une série d’activités diplomatiques bilatérales avec des partenaires de l’ASEAN et de l’Union européenne (UE), contribuant à renforcer une coopération substantielle, efficace et durable.

​



Renforcement des relations au sein de l’ASEAN

​

Lors de sa rencontre avec le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Laos, Thongsavan Phomvihane, les deux parties ont salué les progrès tangibles des relations bilatérales et convenu de poursuivre la mise en œuvre de leur coopération stratégique pour la période 2026-2030, ainsi que de préparer les célébrations de l’Année de solidarité et d’amitié Vietnam–Laos en 2027.

​

​

Lors de la rencontre avec le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères de Thaïlande, Sihasak Phuangketkeow, les deux parties ont réaffirmé l’importance de leur partenariat stratégique global et convenu de préparer le 50e anniversaire de leurs relations diplomatiques en 2026, ainsi que d’adopter un programme d’action pour la période 2026-2030.

​

​

Les parties ont également souligné l’importance de maintenir la paix, la stabilité et la sécurité régionales, tout en renforçant la solidarité et le rôle central de l’ASEAN.

Le ministre vietnamien des Affaires étrangères, Lê Hoài Trung (droite) et le secrétaire d'État au ministère fédéral des Affaires européennes et internationales de l'Autriche. Photo : VNA



Approfondissement de la coopération avec l’UE

Lors de ses rencontres avec ses homologues et hauts responsables européens, le ministre des Affaires étrangères Lê Hoài Trung a informé ses interlocuteurs des résultats du 14e Congrès national du Parti communiste du Vietnam, ainsi que des grandes orientations de développement du pays dans la nouvelle phase. Il a réaffirmé que le Vietnam demeure un partenaire fiable, prêt à élargir et approfondir sa coopération multiforme avec l’Union européenne.

​

​

Lors de la rencontre avec la Haute représentante de l’UE pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Kaja Kallas, le ministre a proposé de renforcer la coopération dans la formation de ressources humaines de haute qualité, notamment à travers les programmes Erasmus+ et Horizon Europe.

​

​

Lors de ses échanges avec plusieurs États membres tels que la République tchèque, l’Autriche, la Slovénie, la Lituanie et Chypre, il a avancé des propositions concrètes adaptées à chaque partenaire, notamment la facilitation des visas, le développement de liaisons aériennes directes, la relance des mécanismes de coopération intergouvernementale, ainsi que l’élargissement de la coopération dans les domaines de la logistique, des technologies de pointe, de l’innovation et du travail.

​

​

Sur le plan économique, le ministre a appelé à intensifier les échanges commerciaux et les investissements, à accélérer la ratification de l’Accord de protection des investissements Vietnam–UE (EVIPA) par les États membres restants, et à exploiter pleinement les opportunités offertes par l’Accord de libre-échange (EVFTA). Il a également proposé à l’UE de lever prochainement le « carton jaune » IUU et de retirer le Vietnam de la liste des juridictions fiscales non coopératives, contribuant ainsi à améliorer l’environnement des affaires.

​

​

Les partenaires européens ont, pour leur part, salué le dynamisme du Vietnam et affirmé le considérer comme un partenaire prioritaire en Asie du Sud-Est dans leur stratégie indo-pacifique.

​

​

Ils ont exprimé leur volonté de renforcer la coopération, notamment dans les domaines des infrastructures, des énergies renouvelables, des technologies vertes et de la transition énergétique, tout en souhaitant s’appuyer sur le Vietnam comme passerelle pour approfondir les liens avec l’ASEAN.

​



Promotion de la diplomatie culturelle au Brunei

​

Dans le cadre de sa visite, le ministre a également visité l’Université nationale du Brunei, où il a offert une bibliothèque de livres en vietnamien. Cette initiative vise à renforcer les échanges culturels et à promouvoir la langue vietnamienne.

Le programme de langue vietnamienne, lancé en 2022, attire chaque semestre entre 60 et 90 étudiants et contribue à rapprocher les peuples des deux pays.

​



Affirmation du rôle du Vietnam

​

Les activités du ministre illustrent la volonté du Vietnam de renforcer ses relations bilatérales avec l’ASEAN et l’UE, tout en combinant diplomatie politique, économique et culturelle.

​

​

Elles confirment également le rôle actif et responsable du Vietnam dans les mécanismes régionaux et internationaux, contribuant à la paix, à la stabilité et au développement durable. -VNA

​