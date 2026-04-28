Politique

ASEAN : le Vietnam prêt à renforcer les réseaux de femmes parlementaires

Placée sur le thème « Promouvoir des parlements transformateurs en matière de genre, vers une Communauté de l’ASEAN inclusive et tournée vers l’avenir », la 5e réunion du Comité de coordination des femmes parlementaires de l’AIPA (WAIPA) a eu lieu en ligne le 27 avril.

La délégation vietnamienne à la 5e réunion du Comité de coordination des femmes parlementaires de l’AIPA (WAIPA). Photo : Portail d'information électronique de l'Assemblée nationale
La délégation vietnamienne à la 5e réunion du Comité de coordination des femmes parlementaires de l’AIPA (WAIPA). Photo : Portail d'information électronique de l'Assemblée nationale

Hanoï (VNA) - La 5e réunion du Comité de coordination des femmes parlementaires de l’AIPA (WAIPA) s’est tenue en ligne le 27 avril sur le thème « Promouvoir des parlements transformateurs en matière de genre, vers une Communauté de l’ASEAN inclusive et tournée vers l’avenir » (Advancing Gender-Transformative Parliaments Towards a Future-Ready and Inclusive ASEAN Community).

La réunion a été présidée par la députée philippine Ann Matibag, présidente de la WAIPA 2026. Elle visait à mettre en évidence l’importance des approches transformatrices en matière de genre pour lever les obstacles structurels et renforcer le leadership des femmes au sein de l’ASEAN, tout en offrant aux parlements des États membres une plateforme pour examiner les progrès dans la mise en œuvre du Plan d’action 2024-2030 de la WAIPA sur la participation politique et le leadership des femmes, ainsi que pour échanger sur les priorités à venir. L’Assemblée nationale vietnamienne était représentée par Thai Quynh Mai Dung et Nguyen Thanh Cam, députées à temps plein, membres respectivement de la Commission de la Défense, de la Sécurité et des Relations extérieures et de celle de la Culture et des Affaires sociales. Les délégués du Brunei, du Cambodge, de l’Indonésie, du Laos, de la Malaisie et de la Thaïlande ont partagé leurs expériences en matière de dialogue avec les organisations féminines, de renforcement des réseaux d’élues, de budgétisation sensible au genre et de création d’un environnement politique sûr…

Lors de la réunion, la députée Thai Quynh Mai Dung a réaffirmé l’engagement du Vietnam en faveur de l’inclusivité, de la diversité et de l’égalité des genres, soulignant qu’un parlement représentatif doit refléter la diversité de la société et intégrer toutes les voix.

Selon elle, le cadre juridique des élections des députés de l’Assemblée nationale et des membres des Conseils populaires pour 2026-2031 maintient un seuil minimal de 35 % de femmes sur les listes de candidats. En pratique, près de 45 % des candidats de la 16e législature sont des femmes.

Les résultats sont très encourageants. Sur un total de 500 députés, 150 sont des femmes, soit 30 %, un niveau supérieur à la moyenne mondiale de 27,5 % selon l’Union interparlementaire, a précisé Thai Quynh Mai Dung.

L’Assemblée nationale du Vietnam est prête à coopérer avec les parlements de l’ASEAN pour élaborer des programmes concrets, reliant les femmes parlementaires de la région afin d’échanger sur des enjeux communs tels que la transformation numérique, l’économie numérique et la cybersécurité, a-t-elle affirmé.

Pour sa part, Nguyen Thanh Cam a souligné que le taux et la qualité des femmes députées de l’Assemblée nationale du Vietnam ne cessent de s’améliorer, favorisant la poursuite des objectifs d’égalité des sexes, contribuant à la réalisation des Objectifs de développement durable à l’horizon 2030.

Elle a également proposé de renforcer le partage de données et d’expériences entre les parlements, ainsi que d’accroître l’assistance technique pour former les élues aux secteurs émergents, notamment le numérique et la cybersécurité. -VNA

#WAIPA #sensible au genre #femmes parlementaires
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