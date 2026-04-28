La Première ministre japonaise Takaichi Sanae attendue au Vietnam

À l’occasion du 51e anniversaire de la Libération du Sud et de la Réunification nationale, ainsi que de la Journée internationale du Travail, les dirigeants du Parti et de l'Etat ont offert des présents à des Mères vietnamiennes héroïques, des Héros des forces armées populaires, ainsi qu’à des familles bénéficiaires des politiques sociales et aux travailleurs défavorisés de la localité à Ninh Binh et à Hue.