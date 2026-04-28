La Première ministre japonaise Takaichi Sanae attendue au Vietnam

Hanoï (VNA) - La Première ministre japonaise Takaichi Sanae effectuera une visite officielle au Vietnam du 1er au 3 mai, selon le ministère vietnamien des Affaires étrangères.
Cette visite aura lieu à l'invitation du Premier ministre Le Minh Hung. -VNA
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Diplomatie vietnamienne : cinq nouveaux ambassadeurs nommés
Le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, a présidé le 28 avril à Hanoï la cérémonie de nomination de cinq nouveaux ambassadeurs du Vietnam, appelés à renforcer une diplomatie proactive et stratégique dans un contexte international de plus en plus complexe.Diplomatie vietnamienne : cinq nouveaux ambassadeurs nommés
Le Premier ministre appelle à une action plus résolue et à une efficacité accrue
À Hai Phong, le Premier ministre Lê Minh Hung a insisté sur la nécessité d’un changement de méthode dans la gouvernance, mettant l’accent sur l’efficacité de l’exécution, l’innovation et des priorités clairement définies.
ASEAN : le Vietnam prêt à renforcer les réseaux de femmes parlementaires
Placée sur le thème « Promouvoir des parlements transformateurs en matière de genre, vers une Communauté de l’ASEAN inclusive et tournée vers l’avenir », la 5e réunion du Comité de coordination des femmes parlementaires de l’AIPA (WAIPA) a eu lieu en ligne le 27 avril.
Bientôt le 11e Congrès national du Front de la Patrie du Vietnam
Le 10 Congrès national du Front de la Patrie du Vietnam (FPV) pour le mandat 2026-2031 se déroulera du 11 au 13 mai 2026 dans la capitale, Hanoï, a informé le Comité central de la FPV.
Hommage solennel aux martyrs de Dien Bien Phu
Tran Cam Tu, membre du Bureau politique et permanent du Secrétariat du Comité central du Parti, a conduit le 28 avril une délégation pour une cérémonie d’offrande d’encens et de fleurs en mémoire des martyrs tombés sur le champ de bataille de Dien Bien Phu.
Le président de l’Assemblée nationale exhorte les syndicats à élever la productivité et la croissance
Dans le cadre des efforts nationaux visant un développement rapide et durable, le président de l’Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, a appelé les syndicats à mettre en œuvre efficacement les résolutions du 14e Congrès national du Parti et des congrès connexes, tout en favorisant l’innovation, la transformation numérique et l’intelligence artificielle pour accroître la productivité.
Rationnaliser l’appareil administratif pour renforcer la gouvernance locale
L’année 2026 étant désignée « Année des agents à la base », Trân Câm Tu, membre du Politburo et membre permanent du Secrétariat du Comité central du Parti, a souligné la nécessité de remédier rapidement aux dysfonctionnements identifiés lors du bilan annuel, afin d’améliorer l’efficacité des administrations communales et de quartier et de renforcer les effectifs de base.
Première réunion du Conseil de défense et de sécurité pour 2026-2031
Il s’agit d’une réunion d’une grande importance, tenue dans un contexte où l’ensemble du Parti, du peuple et de l’armée met en œuvre la Résolution du 14e Congrès national du Parti.
Les journalistes de l’ASEAN exhortés à conjuguer la force de l’IA aux valeurs humaines
La délégation vietnamienne, conduite par Lê Quôc Minh, rédacteur en chef du quotidien "Nhân Dân" (Le Peuple) et président de l’Association des journalistes vietnamiens, a participé activement aux discussions et a reçu un accueil favorable de la part des participants.
Ho Chi Minh-Ville : hommage aux héros et martyrs à l’occasion du 30 avril et du 1er mai
Une délégation de haut rang de Ho Chi Minh-Ville, conduite par Tran Luu Quang, membre du Bureau politique et secrétaire du Comité municipal du Parti, a déposé des fleurs, offert de l’encens à la mémoire des Mères héroïnes vietnamiennes et des Héros morts pour la Patrie au cimetière des Héros morts pour la Patrie de la ville (Colline sans nom).
La vice-présidente Vo Thi Anh Xuan rencontre des dirigeants syndicaux exceptionnels
Saluant l'engagement de ces cadres syndicaux, la vice-présidente a rappelé que, durant ses 97 années d'existence, le syndicat du Vietnam a constamment évolué sous l'égide du Parti pour devenir une organisation indispensable à la protection des travailleurs, particulièrement au sein des entreprises.
Réunification nationale : Hommage des dirigeants vietnamiens au Président Hô Chi Minh
À l’occasion du 51e anniversaire de la Libération du Sud et de la Réunification nationale, les plus hauts dirigeants du Parti et de l’État ont rendu hommage au Président Hô Chi Minh à son mausolée à Hanoï, avant de commémorer les héros et martyrs tombés pour l’indépendance nationale.
Le Vietnam préside l’ouverture de la 11e Conférence d’examen du TNP à l’ONU
Sous la présidence du Vietnam, la 11e Conférence d’examen du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires s’est ouverte au siège des Nations unies à New York, dans un contexte de fortes tensions géopolitiques et de préoccupations croissantes liées à la modernisation des arsenaux nucléaires et aux risques de prolifération.
Les dirigeants vietnamiens adressent leurs vœux à trois pays à l'occasion de leurs fêtes nationales
De hauts responsables vietnamiens ont adressé, leurs félicitations aux dirigeants du Togo, de l'Afrique du Sud et de la Sierra Leone à l'occasion de leurs célébrations nationales.
Le dirigeant To Lam appelle Hô Chi Minh-Ville à traduire les orientations stratégiques du Parti en résultats concrets
Le secrétaire général et président de la République, To Lam, a souligné l'urgence d'accélérer les travaux de planification de Hô Chi Minh-Ville en adoptant une pensée novatrice et une vision à long terme, axées sur l’intégration et la connectivité.
51e anniversaire de la Réunification nationale : les dirigeants au chevet des familles méritantes à Ninh Binh et Hue
À l’occasion du 51e anniversaire de la Libération du Sud et de la Réunification nationale, ainsi que de la Journée internationale du Travail, les dirigeants du Parti et de l'Etat ont offert des présents à des Mères vietnamiennes héroïques, des Héros des forces armées populaires, ainsi qu’à des familles bénéficiaires des politiques sociales et aux travailleurs défavorisés de la localité à Ninh Binh et à Hue.
Les Vietnamiens de Macao (Chine) espèrent des avancées en matière de visas et de commerce
La consule générale du Vietnam à Hong Kong (Chine) et à Macao, Le Duc Hanh a indiqué que le nombre de visiteurs vietnamiens à Hong Kong a progressé d’environ 40 %, parallèlement à une forte croissance des échanges bilatéraux, tandis que la politique de visas de Macao à l’égard des citoyens vietnamiens demeure moins favorable que celle appliquée par le Vietnam aux ressortissants de Macao.
Le Vietnam et l’ONU rencontrent la presse à l’approche de la Conférence d’examen du TNP
À l’approche de la 11e Conférence d’examen du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP), prévue à New York, le Vietnam et les Nations unies ont rencontré la presse internationale afin de souligner les enjeux de cette réunion consacrée au désarmement nucléaire et à la sécurité mondiale.
Le dirigeant To Lam rend hommage aux martyrs au cimetière de la colline 82 de Tan Bien
À l’occasion du 51e anniversaire de la Libération du Sud et de la Réunification nationale, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de l’État, To Lam, a conduit le 27 avril une délégation du Comité central au cimetière des martyrs de la colline 82 de Tan Bien, dans la province de Tay Ninh, afin de rendre hommage aux combattants tombés pour l’indépendance et la réunification du pays.
Le dirigeant To Lam rend hommage à des dirigeants historiques à l’occasion des 51 ans de la réunification nationale
Le dirigeant vietnamien To Lam a rendu hommage, à Ho Chi Minh-Ville, à des anciens hauts responsables du Parti et de l’État à l’occasion du 51e anniversaire de la réunification nationale, saluant leurs contributions majeures à la lutte révolutionnaire et à l’édification du pays.