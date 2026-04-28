Politique

Les journalistes de l’ASEAN exhortés à conjuguer la force de l’IA aux valeurs humaines

La délégation vietnamienne, conduite par Lê Quôc Minh, rédacteur en chef du quotidien "Nhân Dân" (Le Peuple) et président de l’Association des journalistes vietnamiens, a participé activement aux discussions et a reçu un accueil favorable de la part des participants.

Les intervenants discutent de la question de l'IA dans le journalisme lors de la 21e Assemblée générale de la Confédération des journalistes de l’ASEAN (CAJ-21). Photo : VNA
Les intervenants discutent de la question de l'IA dans le journalisme lors de la 21e Assemblée générale de la Confédération des journalistes de l’ASEAN (CAJ-21). Photo : VNA

Kuala Lumpur (VNA) – La 21e Assemblée générale de la Confédération des journalistes de l’ASEAN (CAJ-21) s’est ouverte à Kuala Lumpur, en Malaisie, le 27 avril, mettant en lumière le rôle croissant de l’intelligence artificielle (IA) dans la transformation du journalisme tout en réaffirmant l’importance fondamentale des valeurs humaines.

Organisé par l’Union nationale des journalistes de Malaisie (NUJM), qui assure la présidence de la CAJ jusqu’en 2026, cet événement a réuni des organisations de journalistes des États membres de la CAJ, notamment l’Indonésie, la Thaïlande, les Philippines, Singapour, le Vietnam, le Laos et le Cambodge, ainsi que des partenaires de dialogue venus de Chine et de la République de Corée.

Lors de la séance d’ouverture, la vice-ministre malaisienne de la Communication, Teo Nie Ching, a souligné l’actualité et l’importance cruciale du thème « L’avenir de l’IA et son impact sur le journalisme », notant que l’IA transforme rapidement la production, la diffusion et la consommation de l’information.

Elle a reconnu les avantages indéniables de l’IA, tels que l’amélioration de l’efficacité des rédactions, le renforcement de l’analyse des données et l’amélioration de l’accessibilité des contenus. Cependant, elle a mis en garde contre les risques croissants, notamment le détournement de l’IA pour produire des contenus trompeurs ou frauduleux.

Citant des données nationales, Teo Nie Ching a fait état d’une forte augmentation des publications en ligne liées à des escroqueries, y compris celles utilisant l’IA pour usurper l’identité de personnalités et d’institutions publiques, soulevant de sérieuses inquiétudes quant à l’authenticité de l’information et à la confiance du public.

« Notre position est claire : le journalisme doit rester fondamentalement humain. L’IA doit être un outil au service des journalistes, et non un substitut au jugement, à l’éthique et à la responsabilité humains », a-t-elle insisté, selon le journal The Star.

La délégation vietnamienne, conduite par Lê Quôc Minh, rédacteur en chef du quotidien "Nhân Dân" (Le Peuple) et président de l’Association des journalistes vietnamiens (AJV), a participé activement aux discussions et a reçu un accueil favorable de la part des participants.

Lors d’un séminaire thématique, le responsable a partagé son analyse de la manière dont les médias de la région exploitent l’IA pour améliorer leurs opérations tout en préservant le rôle central des journalistes.

Les intervenants ont convenu que l’adoption de l’IA est une tendance inévitable, permettant aux rédactions de mieux comprendre leurs publics, de diversifier leurs contenus et d’optimiser leur diffusion. Néanmoins, un journalisme de qualité, professionnel et centré sur l’humain demeure le facteur déterminant pour que les médias traditionnels puissent rivaliser avec les plateformes sociales.

Lors de la réunion du comité des directeurs de la CAJ, Lê Quôc Minh a présenté le rapport national vietnamien, soulignant les efforts déployés pour rationaliser les agences de presse, parallèlement aux réformes du système politique. Il a noté que les médias vietnamiens accélèrent la production de contenus multiplateformes et leur transformation numérique, l’IA étant de plus en plus intégrée au processus de publication. L’AJV a également proposé un renforcement de la coopération régionale en matière de gestion numérique des rédactions, de lutte contre la désinformation et de renforcement du rôle institutionnel de la CAJ.

Fondée en 1975 à Jakarta, la CAJ est devenue une plateforme essentielle de communication et de coopération entre les journalistes de l’ASEAN. Son président pour 2026, Low Boon Tat, s’est dit convaincu que l’organisation continuerait de promouvoir la compréhension régionale et, à terme, d’étendre son réseau au Myanmar, au Brunei et au Timor-Leste.

Le CAJ-21 se déroule jusqu’au 30 avril et propose des visites de rédactions et des échanges culturels à travers la Malaisie. – VNA

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