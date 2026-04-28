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Diplomatie vietnamienne : cinq nouveaux ambassadeurs nommés

Le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, a présidé le 28 avril à Hanoï la cérémonie de nomination de cinq nouveaux ambassadeurs du Vietnam, appelés à renforcer une diplomatie proactive et stratégique dans un contexte international de plus en plus complexe.Diplomatie vietnamienne : cinq nouveaux ambassadeurs nommés

Le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, préside, le 28 avril à Hanoï, la cérémonie de remise des décisions de nomination de cinq ambassadeurs du Vietnam à l’étranger. Photo: VNA
Le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, préside, le 28 avril à Hanoï, la cérémonie de remise des décisions de nomination de cinq ambassadeurs du Vietnam à l’étranger. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, a présidé, le 28 avril à Hanoï, la cérémonie de remise des décisions de nomination de cinq ambassadeurs du Vietnam à l’étranger.

Ont été nommés : Trinh Minh Manh en Inde (également accrédité au Népal et au Bhoutan), Nguyen Huong Tra en Belgique (auprès du Luxembourg et de l’Union européenne), Doan Khanh Tam en République populaire démocratique de Corée, Chau Mai Anh en Suisse (également accréditée au Liechtenstein) et Nguyen Thanh Le au Kazakhstan (ainsi qu’au Kirghizstan, au Tadjikistan et en Géorgie).

S’exprimant au nom des diplomates nouvellement nommés, l’ambassadeur Trinh Minh Manh a souligné que, malgré les acquis importants du Vietnam en matière de relations extérieures, reconnus par la communauté internationale, les exigences à venir demeurent élevées dans un contexte géopolitique complexe et imprévisible. Il a insisté sur la nécessité de renforcer les capacités d’analyse stratégique et d’anticipation, ainsi que de former des cadres disposant de solides compétences politiques et professionnelles.

Les ambassadeurs ont affirmé leur détermination à accomplir pleinement leurs missions, à préserver l’image et la position du Vietnam sur la scène internationale, à promouvoir la cohésion au sein des représentations diplomatiques et à adopter des approches innovantes adaptées aux nouvelles réalités.

Prenant la parole, le secrétaire général du Parti et président To Lam a félicité les diplomates nommés, soulignant que cette décision constitue à la fois une reconnaissance de leurs mérites et une responsabilité importante confiée par le Parti, l’État et le peuple. Il a rappelé que leurs fonctions revêtent une importance stratégique sur les plans politique, économique, sécuritaire et diplomatique, appelant à approfondir des relations extérieures substantielles, stables et durables.

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Le secrétaire général du Parti et président To Lam félicite les diplomates nommés. Photo: VNA

Dans un contexte mondial marqué par des évolutions rapides et incertaines, il a insisté sur le rôle central de la diplomatie dans le développement national, invitant à mobiliser efficacement les ressources extérieures, à anticiper les défis et à renforcer la coordination avec les secteurs de la défense et de la sécurité afin d’assurer la protection du pays en amont.

To Lam a également mis l’accent sur la nécessité de promouvoir la diplomatie économique, scientifique et technologique, de faire des représentations vietnamiennes à l’étranger de véritables « stations radar » capables de détecter les opportunités, de servir de passerelles avec les grands centres économiques et d’appuyer les entreprises, les collectivités locales et la diaspora vietnamienne.

Enfin, il a appelé à valoriser le « soft power » du Vietnam en diffusant l’image d’un pays pacifique, stable, en plein renouveau et responsable, attaché à la paix mais résilient, riche de son identité culturelle et prêt à contribuer aux enjeux régionaux et mondiaux. Il a exhorté les ambassadeurs à agir avec unité, discipline et professionnalisme, et à traduire rapidement ces orientations en programmes d’action concrets et efficaces, contribuant à maintenir un environnement pacifique, à défendre les intérêts nationaux et à renforcer la position du Vietnam sur la scène internationale. -VNA

#Diplomatie vietnamienne #ambassadeurs nommés
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