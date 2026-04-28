Politique

Rationnaliser l’appareil administratif pour renforcer la gouvernance locale

L’année 2026 étant désignée « Année des agents à la base », Trân Câm Tu, membre du Politburo et membre permanent du Secrétariat du Comité central du Parti, a souligné la nécessité de remédier rapidement aux dysfonctionnements identifiés lors du bilan annuel, afin d’améliorer l’efficacité des administrations communales et de quartier et de renforcer les effectifs de base.

Des citoyens scannent des codes QR pour consulter les procédures et les démarches relatives aux questions judiciaires et d'état civil. Photo : VNA
Des citoyens scannent des codes QR pour consulter les procédures et les démarches relatives aux questions judiciaires et d'état civil. Photo : VNA

Hanoi (VNA) – Les efforts de rationalisation de l’appareil administratif se sont intensifiés, l’accent étant mis sur l’amélioration de l’efficacité de la gouvernance locale et le renforcement des capacités des agents à la base communaux.

Lors de la première session de l’Assemblée nationale de la 16e législature, le 24 avril, les députés ont adopté des résolutions relatives au programme de surveillance 2027 et à la création d’une délégation de contrôle thématique chargée d’examiner la mise en œuvre des politiques et des lois concernant la gestion et l’utilisation des biens de l’administration publique suite à la restructuration organisationnelle et à la réorganisation des unités administratives.

Parallèlement, le Premier ministre a publié la décision n°706/QD-TTg du 21 avril 2026, approuvant un plan d’évaluation de la première année de mise en œuvre de la réorganisation des unités administratives à tous les niveaux et du fonctionnement du modèle de gouvernement local à deux niveaux.

Les ministères, les secteurs et les collectivités territoriales sont tenus de réaliser des évaluations complètes du leadership, de l’orientation, des résultats, des enseignements tirés et des solutions proposées pour la période 2026-2030, et de soumettre leurs rapports en mai. Un examen au niveau central est prévu avant le 20 juin.

La réforme administrative et la transformation numérique sont également accélérées. Un récent communiqué officiel du gouvernement a appelé à accélérer le déploiement de services publics en ligne interconnectés et synchronisés, notamment le portail national de la fonction publique et un système centralisé de gestion des procédures administratives, afin de garantir un fonctionnement stable et continu.

Renforcement des capacités des agents municipaux

Le développement des agents à la base constitue une priorité essentielle. L’année 2026 ayant été désignée «Année des agents à la base», Trân Câm Tu, membre du Politburo et membre permanent du Secrétariat du Comité central du Parti, a souligné la nécessité de remédier rapidement aux obstacles identifiés lors du bilan annuel, afin d’améliorer l’efficacité des administrations communales et de quartier et de renforcer les effectifs à l’échelon de base.

À cette fin, le gouvernement a approuvé un projet de formation et de renforcement des capacités des agents municipaux, de quartier et de zones spéciales, ainsi que des fonctionnaires, pour la période 2026-2031.

Cette initiative vise à doter le personnel de connaissances actualisées et de compétences professionnelles adaptées aux nouveaux postes, tout en développant ses aptitudes en matière de réflexion stratégique, de gouvernance fondée sur les données, de transformation numérique, de mobilisation des ressources, de coordination intersectorielle et de réactivité aux politiques publiques.

Parallèlement au développement des ressources humaines, des réformes structurelles sont mises en œuvre au niveau local. La fusion des villages et des groupements résidentiels en 2026 est considérée comme une étape clé de la réorganisation des unités locales à l’échelle nationale, contribuant à une administration plus efficace et à une gouvernance communautaire plus performante, conformément à la décentralisation et à la délégation de pouvoirs.

Renforcement de l’efficacité de la gouvernance locale

Les collectivités locales ont commencé à mettre en œuvre ces réformes. Dans la province de Quang Ninh (Nord), les autorités révisent et restructurent plusieurs agences et services publics afin d’améliorer leur efficacité opérationnelle, tout en renforçant les forces de l’ordre au niveau communal.

Dans la province de Dông Nai (Sud), les centres de services intégrés au niveau communal se sont vu confier des responsabilités supplémentaires pour gérer et utiliser les locaux et équipements publics excédentaires suite à la restructuration administrative, conformément à la réglementation en vigueur.

Le Comité populaire provincial a également demandé aux communes et aux quartiers de finaliser leurs rapports et de les soumettre aux autorités provinciales, par l’intermédiaire du Département des finances, avant le 30 avril 2026. La province dispose actuellement de 66 locaux excédentaires provenant d’anciens départements provinciaux de Binh Phuoc, de comités populaires communaux et de divisions de district.

Par ailleurs, en vertu de la décision n°735/QD-TTg du 24 avril 2026, huit villages d’enfants SOS et leurs établissements scolaires affiliés, répartis dans plusieurs provinces et villes relevant de l’administration centrale, seront transférés aux autorités locales pour une gestion globale d’ici le 30 juin 2026. Cette réorganisation vise à garantir une gouvernance plus efficace tout en maintenant les politiques de soutien aux bénéficiaires, conformément aux dispositions légales et aux réalités locales. – VNA

source
#gouvernance locale #agents à la base #réorganisation des unités administratives #réforme administrative
Suivez VietnamPlus

Voir plus

La délégation de haut rang de Ho Chi Minh-Ville dépose des fleurs et offre de l’encens au cimetière des Héros morts pour la Patrie de la ville (Colline sans nom). Photo: VNA

Ho Chi Minh-Ville : hommage aux héros et martyrs à l’occasion du 30 avril et du 1er mai

Une délégation de haut rang de Ho Chi Minh-Ville, conduite par Tran Luu Quang, membre du Bureau politique et secrétaire du Comité municipal du Parti, a déposé des fleurs, offert de l’encens à la mémoire des Mères héroïnes vietnamiennes et des Héros morts pour la Patrie au cimetière des Héros morts pour la Patrie de la ville (Colline sans nom).

L’ambassadeur Do Hung Viet, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès de l'ONU, président désigné de la conférence (au centre). Photo: VNA

Le Vietnam préside l’ouverture de la 11e Conférence d’examen du TNP à l’ONU

Sous la présidence du Vietnam, la 11e Conférence d’examen du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires s’est ouverte au siège des Nations unies à New York, dans un contexte de fortes tensions géopolitiques et de préoccupations croissantes liées à la modernisation des arsenaux nucléaires et aux risques de prolifération.

Mme Bui Thi Minh Hoai (premier, gauche), secrétaire du Comité central du Parti et présidente du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, offre un cadeau à la Mère vietnamienne héroïque Tran Thi Sach, née en 1920. Photo: VNA

51e anniversaire de la Réunification nationale : les dirigeants au chevet des familles méritantes à Ninh Binh et Hue

À l’occasion du 51e anniversaire de la Libération du Sud et de la Réunification nationale, ainsi que de la Journée internationale du Travail, les dirigeants du Parti et de l'Etat ont offert des présents à des Mères vietnamiennes héroïques, des Héros des forces armées populaires, ainsi qu’à des familles bénéficiaires des politiques sociales et aux travailleurs défavorisés de la localité à Ninh Binh et à Hue.

La consule générale du Vietnam à Hong Kong et à Macao (Chine), Le Duc Hanh. Photo: VNA

Les Vietnamiens de Macao (Chine) espèrent des avancées en matière de visas et de commerce

La consule générale du Vietnam à Hong Kong (Chine) et à Macao, Le Duc Hanh a indiqué que le nombre de visiteurs vietnamiens à Hong Kong a progressé d’environ 40 %, parallèlement à une forte croissance des échanges bilatéraux, tandis que la politique de visas de Macao à l’égard des citoyens vietnamiens demeure moins favorable que celle appliquée par le Vietnam aux ressortissants de Macao.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam brûle des bâtons d’encens en hommage aux héros et martyrs au cimetière des martyrs de la colline 82 de Tan Bien. Photo: VNA

Le dirigeant To Lam rend hommage aux martyrs au cimetière de la colline 82 de Tan Bien

À l’occasion du 51e anniversaire de la Libération du Sud et de la Réunification nationale, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de l’État, To Lam, a conduit le 27 avril une délégation du Comité central au cimetière des martyrs de la colline 82 de Tan Bien, dans la province de Tay Ninh, afin de rendre hommage aux combattants tombés pour l’indépendance et la réunification du pays.

Le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, également secrétaire de la Commission militaire centrale, accompagné d'une délégation de haut rang, a déposé des fleurs et de l'encens au Mémorial de la ville de Da Nang le 25 avril. Photo : VNA

Le haut dirigeant To Lam rend hommage aux martyrs à Da Nang

Le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, également secrétaire de la Commission militaire centrale, accompagné d'une délégation de haut rang, a déposé des fleurs et de l'encens au Mémorial de la ville de Da Nang le 25 avril, en hommage aux combattants tombés au combat.