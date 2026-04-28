Politique

Ho Chi Minh-Ville : hommage aux héros et martyrs à l’occasion du 30 avril et du 1er mai

Une délégation de haut rang de Ho Chi Minh-Ville, conduite par Tran Luu Quang, membre du Bureau politique et secrétaire du Comité municipal du Parti, a déposé des fleurs, offert de l’encens à la mémoire des Mères héroïnes vietnamiennes et des Héros morts pour la Patrie au cimetière des Héros morts pour la Patrie de la ville (Colline sans nom).

La délégation de haut rang de Ho Chi Minh-Ville dépose des fleurs et offre de l’encens au cimetière des Héros morts pour la Patrie de la ville (Colline sans nom). Photo: VNA
La délégation de haut rang de Ho Chi Minh-Ville dépose des fleurs et offre de l’encens au cimetière des Héros morts pour la Patrie de la ville (Colline sans nom). Photo: VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) – À l’occasion du 51e anniversaire de la Libération du Sud et de la Réunification nationale (30 avril), ainsi que de la Fête internationale du Travail (1er mai), une délégation de haut rang de Ho Chi Minh-Ville s’est rendue le 28 avril au cimetière des Héros morts pour la Patrie de la ville (Colline sans nom).

La délégation, conduite par Tran Luu Quang, membre du Bureau politique et secrétaire du Comité municipal du Parti, comprenait des représentants du Comité municipal du Parti, du Conseil populaire, du Comité populaire et du Comité du Front de la Patrie du Vietnam de la métropole.

Dans une atmosphère solennelle, les délégués ont déposé des fleurs, offert de l’encens et observé une minute de silence à la mémoire des Mères héroïnes vietnamiennes et des Héros morts pour l’indépendance, la liberté de la nation et le bonheur du peuple. Les dirigeants de la ville ont exprimé leur profonde gratitude et réaffirmé leur engagement à perpétuer les traditions révolutionnaires, à surmonter les défis et à poursuivre le développement socio-économique, afin de bâtir une ville toujours plus moderne, civilisée et prospère.

À l’issue de la cérémonie, les membres de la délégation se sont recueillis sur les tombes des martyrs en y déposant de l’encens.

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La délégation de haut rang de Ho Chi Minh-Ville observe une minute de silence à la mémoire des Mères héroïnes vietnamiennes et des Héros morts pour la Patrie au cimetière des Héros morts pour la Patrie de la ville (Colline sans nom). Photo: VNA

La délégation s’est ensuite rendue au cimetière Lac Canh pour rendre hommage aux anciens dirigeants et aux révolutionnaires ayant contribué à l’édification et à la défense de la Patrie.

Le même matin, elle est également allée déposer des fleurs et offrir de l’encens au Musée Ho Chi Minh, au Musée Ton Duc Thang, au temple commémoratif des martyrs de Ben Duoc à Cu Chi, ainsi que dans plusieurs cimetières militaires et sites historiques, notamment à Cu Chi, Binh Duong, Ba Ria-Vung Tau, Nga Ba Giong et Con Dao.

Le même jour, de nombreux habitants sont venus exprimer leur reconnaissance envers ceux qui ont sacrifié leur vie pour la Patrie. –VNA

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