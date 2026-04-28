Politique

La visite de la Première ministre japonaise au Vietnam ouvrira un nouveau chapitre dans les relations bilatérales

La visite officielle de la Première ministre japonaise Sanae Takaichi au Vietnam, prévue du 1er au 3 mai, devrait donner un nouvel élan aux relations bilatérales, a déclaré l’ambassadeur du Japon au Vietnam, Ito Naoki, soulignant son importance stratégique pour le renforcement du partenariat entre les deux pays dans un contexte régional en mutation.

Ambassadeur du Japon au Vietnam, Ito Naoki. Photo: VNA
Ambassadeur du Japon au Vietnam, Ito Naoki. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – La visite officielle de la Première ministre japonaise Takaichi Sanae au Vietnam, du 1er au 3 mai, contribuera à donner un nouvel élan aux relations bilatérales, selon l’ambassadeur du Japon au Vietnam, Ito Naoki.

Lors d’une conférence de presse avec les médias vietnamiens le 28 avril, Ito Naoki a qualifié ce voyage de hautement significatif, intervenant alors que le Vietnam célèbre le 51e anniversaire de sa Réunification nationale (30 avril 1975-2026), et témoignant de l’importance que le gouvernement japonais accorde aux relations bilatérales.

Il a également noté que cette visite, effectuée à l’invitation du Premier ministre Lê Minh Hung, intervient également à un moment particulièrement opportun, le Vietnam ayant récemment achevé la consolidation de son appareil gouvernemental. L’ambassadeur Ito Naoki a souligné qu’il est devenu presque de coutume pour les Premiers ministres japonais de se rendre au Vietnam dans l’année suivant leur prise de fonctions, ce qui témoigne de l’importance constante que le Japon accorde à ses relations avec le Vietnam.

Selon lui, la visite vise à renforcer la confiance entre les dirigeants des deux pays, à évaluer les réalisations du partenariat stratégique global et à définir les orientations futures de coopération. Il a exprimé l’admiration du Japon pour les acquis économiques du Vietnam au cours des cinquante dernières années et pour son parcours de développement pacifique, affirmant sa conviction que cette visite portera les relations bilatérales à un niveau supérieur.

Les deux parties ont également espéré réaffirmer leur coopération dans le cadre du Partenariat stratégique global, ainsi que leur coordination sur les questions régionales et internationales.

Ito Naoki a indiqué que l’un des moments forts de la visite sera le discours de politique générale de la Première ministre japonaise Takaichi Sanae à l’Université nationale du Vietnam à Hanoï (VNU-Hanoi) sur la stratégie pour un Indo-Pacifique libre et ouvert (IPLO). Ce sera la première fois depuis 2020 qu'un Premier ministre japonais prononcera un discours de politique générale au Vietnam.

L’ambassadeur japonais au Vietnam Ito Naoki a rappelé que cette vision, initiée par l’ancien Premier ministre Shinzo Abe, considère la région indo-pacifique comme un centre majeur de croissance mondiale. Toutefois, il a souligné que le contexte mondial a profondément changé avec l’essor de l’intelligence artificielle, les transformations technologiques rapides, l’émergence des pays du Sud global et la complexification de la géopolitique.

Dans ce contexte, le Japon estime nécessaire d’adapter la stratégie FOIP aux nouvelles réalités, en accordant une importance particulière à la sécurité économique et à la construction de chaînes d’approvisionnement résilientes. Le choix de Hanoï et de l’Université nationale du Vietnam pour ce discours illustre, selon lui, la reconnaissance du rôle central de l’ASEAN, ainsi que la position stratégique du Vietnam et ses réformes en cours.

Enfin, l’ambassadeur du Japon a également noté que la visite se concentrera sur quatre grands piliers de coopération, reflétant les priorités stratégiques des deux pays, notamment l'innovation, la science et la technologie, et la transition écologique ; la sécurité énergétique et les infrastructures stratégiques ; la diplomatie, la défense et la sécurité, et les contributions à la paix régionale et les échanges entre les peuples, ainsi que la coopération culturelle et universitaire. -VNA

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