Les technologies numériques enrichissent l’expérience muséale

De plus en plus de musées vietnamiens associent aujourd’hui narration immersive et applications technologiques afin de renouveler leurs espaces d’exposition et de rapprocher le patrimoine du public.

Hanoï (VNA) - De plus en plus de musées vietnamiens associent aujourd’hui narration immersive et applications technologiques afin de renouveler leurs espaces d’exposition et de rapprocher le patrimoine du public.

Au Musée national des beaux-arts du Vietnam, l’espace consacré aux arts appliqués et aux arts populaires attire particulièrement les visiteurs. Parmi les œuvres les plus remarquées figure la célèbre série de peintures populaires des « Quatre Saisons », représentant le printemps, l’été, l’automne et l’hiver.

Grâce aux technologies de projection 3D, les tableaux semblent prendre vie, offrant au public une expérience immersive et une compréhension plus vivante du patrimoine culturel vietnamien. Des écrans interactifs numériques permettent également aux visiteurs d’accéder facilement à des informations détaillées sur les œuvres exposées.

Les nouvelles technologies permettent ainsi aux musées de dépasser les limites de l’espace et du temps, tout en renouvelant la manière de raconter les récits culturels et en renforçant le lien émotionnel entre les objets exposés et le public.

Dans cette dynamique, de nombreux musées vietnamiens modernisent leurs expositions et diversifient les applications numériques afin d’offrir aux visiteurs des expériences multisensorielles plus riches et plus interactives.

Au-delà des technologies numériques, les musées intègrent également des installations d’art contemporain afin de renouveler leurs espaces d’exposition et de susciter davantage d’émotions chez les visiteurs.

Dans les années à venir, la transformation numérique des musées vietnamiens devrait s’accélérer encore davantage. L’intelligence artificielle, la réalité augmentée et les dispositifs interactifs ouvriront la voie à des expériences de visite plus personnalisées et immersives. -VNA