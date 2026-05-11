Le 11e Congrès national du Front de la Patrie du Vietnam ouvre un nouveau chapitre de renouveau

Le 11e Congrès national du Front de la Patrie du Vietnam pour le mandat 2026-2031, organisé à Hanoï du 11 au 13 mai, constitue un événement politique et social majeur illustrant la force du grand bloc d’unité nationale dans cette nouvelle étape de développement du pays. Il se tient peu après le succès du 14e Congrès national du Parti ainsi que des élections de la 16e Assemblée nationale et des Conseils populaires de tous niveaux pour le mandat 2026-2031.

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Le 11e Congrès national du Front de la Patrie du Vietnam pour le mandat 2026-2031, organisé à Hanoï du 11 au 13 mai, constitue un événement politique et social majeur illustrant la force du grand bloc d’unité nationale dans cette nouvelle étape de développement du pays. Il se tient peu après le succès du 14e Congrès national du Parti ainsi que des élections de la 16e Assemblée nationale et des Conseils populaires de tous niveaux pour le mandat 2026-2031.

Cet événement marque une étape historique, ouvrant une nouvelle phase dans le fonctionnement d’une structure organisationnelle renouvelée, dotée d’un rôle élargi et d’une stature renforcée à la suite de l’intégration des organisations sociopolitiques et des associations de masse sous l’égide du Front de la Patrie du Vietnam, conformément aux orientations du Parti et de l’État.

Plus de 1 300 délégués participent au congrès, dont 1 138 délégués officiels. Ceux-ci comprennent les membres sortants du Comité central du Front pour le 10e mandat, des représentants désignés par les provinces et villes relevant de l’administration centrale, les organisations membres, des personnalités nommées, des Vietnamiens résidant à l’étranger ainsi que des cadres permanents du Front.

Le Comité central du Front de la Patrie du Vietnam du 11e mandat devrait compter 405 membres, illustrant la volonté d’assurer une représentation plus large de toutes les composantes de la société. La proportion de membres non affiliés au Parti devrait dépasser 50%, soulignant le caractère ouvert et inclusif du Front.

Le Présidium devrait être composé de 72 membres, tandis que le Bureau permanent comptera 12 membres et huit vice-présidents à temps partiel. Le choix des responsables privilégie des personnalités compétentes et jouissant d’un grand prestige afin de garantir un fonctionnement efficace et performant.

Ce congrès est considéré comme un événement marquant, ouvrant une nouvelle étape dans les activités du Front après l’intégration des organisations sociopolitiques et des associations de masse sous son autorité. Il devrait contribuer à renforcer davantage le grand bloc d’unité nationale.

À travers le pays, la population exprime son optimisme et sa confiance dans le rôle du Front pour consolider la solidarité nationale. Grâce à son rôle fédérateur des différentes couches sociales, le Front de la Patrie du Vietnam a contribué activement au développement socio-économique, à l’édification de nouvelles zones rurales, au développement urbain civilisé, à la protection sociale et à la réduction durable de la pauvreté. Les habitants espèrent que le congrès adoptera des programmes d’action concrets, pragmatiques et adaptés aux réalités locales.

Do Thi Que, arrondissement de Tu Liem à Hanoï :

« Nous souhaitons que les activités du Front soient encore plus concrètes et proches des citoyens, afin de contribuer au développement et au bien-être des communautés locales. »

Vu Thi Huong, arrondissement de Tu Liem à Hanoï :

« Nous espérons que le congrès sera couronné de succès et que la nouvelle direction du Front renforcera davantage le grand bloc d’unité nationale, tout en respectant les exigences professionnelles et éthiques. »

Le congrès devrait adopter un programme d’action en sept volets pour le mandat 2026-2031. En plus des six programmes hérités de la précédente mandature, un nouveau programme consacré au développement scientifique et technologique, à l’innovation, à l’édification de la société numérique et à la transformation numérique du système du Front sera lancé.

Cette initiative vise à concrétiser la Résolution n°57-NQ/TW du Bureau politique relative aux percées dans les sciences et technologies, l’innovation et la transformation numérique nationale.

Tran Thi Hong Hanh, présidente du comité du Front de la Patrie du Vietnam du quartier de Phu Dien à Hanoï :

« Il s’agit d’une innovation importante qui permettra de mettre en œuvre efficacement les résolutions du congrès tout en accélérant la transformation numérique des activités du Front. »

Giang Minh Hong, vice-présidente du comité du Front de la Patrie du Vietnam de l’arrondissement de Tu Liem à Hanoï :

« La transformation numérique est essentielle pour améliorer les activités du Front et renforcer les échanges avec la population. »

Luu Thanh Nu, arrondissement de Tu Liem à Hanoï :

« La transformation numérique offrira davantage de canaux permettant aux citoyens d’exprimer leurs aspirations et aidera le Front à mieux relayer les attentes de la population auprès des autorités. »

Placée sous la devise « Unité – Démocratie – Réforme – Innovation – Développement », cette édition du congrès définira les orientations, les objectifs et les programmes d’action pour la période 2026-2031. Ce mandat réaffirme également le rôle du Front de la Patrie du Vietnam dans la promotion du patriotisme, le renforcement du grand bloc d’unité nationale et la mobilisation de l’ensemble du Parti, des forces armées et du peuple pour atteindre les objectifs de développement du pays./.