Politique

Le 11e Congrès du FPV définit un programme de réformes pour 2026-2031

Le 11e Congrès national du Front de la Patrie du Vietnam (FPV) se tient du 11 au 13 mai à Hanoi, rassemblant plus de 1.300 délégués représentant des organisations sociales, des groupes ethniques, des communautés religieuses, la diaspora vietnamienne et divers secteurs de tout le pays.

Les délégués sont allés rendre hommage au président Hô Chi Minh en son mausolée, à Hanoi, le 11 mai. Photo; VNA
Les délégués sont allés rendre hommage au président Hô Chi Minh en son mausolée, à Hanoi, le 11 mai. Photo; VNA

Hanoi (VNA) – Le 11e Congrès national du Front de la Patrie du Vietnam pour le mandat 2026-2031 s’est ouvert lundi 11 mai à Hanoi avec la participation de plus de 1.300 délégués, marquant une nouvelle étape de réforme politique, de transformation numérique et de renforcement de la solidarité nationale.

​Organisé sous le thème « Solidarité – Démocratie – Innovation – Créativité – Développement », ce congrès est largement considéré comme une étape politique majeure qui façonnera la prochaine phase de développement du Front de la Patrie du Vietnam, dans le contexte des efforts continus du Vietnam pour rationaliser et moderniser son système politique.​

Le congrès constitue un événement socio-politique majeur, témoignant de la force de l’union nationale dans cette nouvelle ère. Il se tient immédiatement après le succès du 14e Congrès national du Parti et des élections de la 16e législature de l’Assemblée nationale et des Conseils populaires de tous les échelons pour le mandat 2026-2031.​

Selon les organisateurs, le congrès réunit 1.138 délégués officiels, parmi lesquels des membres en exercice du Comité central du FPV, des représentants nommés par les localités et les organisations membres, des délégués vietnamiens de l’étranger et des responsables à temps plein du FPV.

Dans la matinée, les délégués sont allés rendre hommage au président Hô Chi Minh en son mausolée et faire des offrandes d’encens au Mémorial des héros morts pour la Patrie, avant de se réunir pour la séance préparatoire du congrès.

Le 12 mai, après les discours d’orientation des dirigeants du Parti et de l’État, les délégués discuteront et adopteront le plan de composition du 11e Comité central du FPV pour le mandat 2026-2031, nommera par voie de consultation le 11e Comité central du FPV pour le mandat 2026-2031, et assisteront à la première réunion du 11e Comité central du FPV pour le mandat 2026-2031.

​Le 13 mai, les délégués écouteront un rapport de synthèse du congrès, des interventions des dirigeants de l’Assemblée nationale et du gouvernement sur la coordination d’activités avec le FPV, un rapport sur les résultats de la première réunion du 11e Comité central du FPV pour le mandat 2026-2031, la présentation des membres du présidium du 11e Comité central du FPV pour le mandat 2026-2031, et adopteront les Statuts amendés et complétés du FPV ainsi que la résolution du congrès.​

Priorité à la réforme et au consensus social​

Le rapport politique soumis au congrès souligne l’objectif de renforcer le rôle du FPV en tant que pilier politique de la promotion de la démocratie, du patriotisme et de la solidarité nationale, tout en contribuant au développement durable et à la stabilité sociale du Vietnam.​

Avant le congrès, Hà Thi Nga, vice-présidente et secrétaire générale du Comité central du FPV, a indiqué que les préparatifs étaient achevés, notamment la documentation, l’organisation du personnel et la logistique.​

Elle a insisté sur le fait que ce congrès ne se limitait pas à un simple bilan du mandat précédent, mais constituait le point de départ d’une transformation plus profonde du système du FPV.​

Le rôle de coordination et d’unification du Front de la Patrie du Vietnam doit être affirmé et renforcé afin de contribuer à l’édification d’un consensus social plus large et de promouvoir davantage la solidarité nationale, a-t-elle déclaré.​

Trois percées stratégiques​

Les documents de travail pour la période 2026-2031 présentent plusieurs réformes majeures visant à moderniser l’organisation et à améliorer son efficacité opérationnelle.​

Le programme proposé s’articule autour de trois axes stratégiques : la réforme des mécanismes et des méthodes opérationnelles afin de rendre le FPV plus tournée vers la base et centrée sur les personnes; le renforcement de l’efficacité de la surveillance social et de l’analyse critique des politiques dès les premières étapes de leur élaboration ; et la construction d’une équipe de responsables du FPV plus professionnelle et compétente pour répondre aux nouvelles exigences de gouvernance. Il introduit également un nouveau programme d’action dédié à la science, à la technologie, à l’innovation et à la transformation numérique au sein du système du FPV.​

Le congrès de cette année marque également la plus forte impulsion jamais donnée par le FPV en faveur de la numérisation. Pour la première fois, les délégués utiliseront une application mobile dédiée, « 11e Congrès – Front de la Patrie du Vietnam », pour accéder en temps réel aux documents du congrès, au plan de salle, aux mises à jour et aux informations organisationnelles.​

Un espace d’exposition numérique présentant des modèles en réalité virtuelle, des expositions historiques et des plateformes de gouvernance numérique des sections du FPV à travers le pays a également été inauguré.

Restructuration organisationnelle sous une même bannière

Ce congrès intervient alors que le Vietnam poursuit la restructuration de ses organisations politiques et sociales relevant du FPV, dans le but d’améliorer la coordination et l’efficacité administrative.

Bui Thi Minh Hoài, membre du Politburo et présidente de la VFF, a déclaré que cette restructuration ne visait pas simplement à réduire les niveaux administratifs, mais à construire un système politique plus efficace et cohérent.

Selon la dirigeante, le regroupement des organisations de masse au sein d’un cadre commun renforcera la mobilisation sociale, améliorera la coordination des programmes de protection sociale et de développement rural, et étendra les mouvements patriotiques et communautaires à l’échelle nationale.

Les responsables ont également noté que le nouveau système de conseil et de coordination, restructuré du niveau central au niveau local, fonctionne déjà plus efficacement, contribuant à une meilleure mise en œuvre des politiques et à une action unifiée au sein du réseau du FPV. – VNA

source
#11e Congrès national du Front de la Patrie du Vietnam
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