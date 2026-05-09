Un membre du Bureau politique rencontre les dirigeants des partis politiques sri-lankais à Colombo

Colombo (VNA) - En marge de la visite d’État au Sri Lanka du secrétaire général du Parti et président de la République To Lam, Nguyen Thanh Nghi, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du Parti et président de la Commission centrale des politiques et des stratégies du Parti, a tenu des rencontres le 8 mai à Colombo avec les dirigeants du Janatha Vimukthi Peramuna (JVP, ou Front de libération du peuple), du Parti communiste du Sri Lanka et de l’Association de solidarité Sri Lanka-Vietnam.

Lors de la rencontre, Tilvin Silva, secrétaire général du JVP, a qualifié la visite de la délégation de haut niveau du Vietnam d’honneur pour l’État et le peuple sri-lankais, tout en exprimant son souhait de voir les relations bilatérales et interpartis se renforcer davantage.

Tilvin Silva a fait part de son admiration pour les victoires historiques du peuple vietnamien dans sa lutte pour la libération et l’indépendance nationales, ainsi que pour ses succès remarquables dans l’œuvre du Renouveau (Doi Moi). Il a souhaité que le Vietnam partage son expérience afin d’aider le Sri Lanka à s’en inspirer dans ses efforts de relance post-crise et de développement socio-économique.

De son côté, Nguyen Thanh Nghi a souligné que le Parti, le gouvernement et le peuple vietnamiens gardent toujours en mémoire les sentiments, le soutien et l’aide apportés par le peuple sri-lankais et les partis politiques du pays, dont le Front de libération du peuple du Sri Lanka, tant durant la lutte passée pour l’indépendance que dans l’œuvre actuelle de défense et de développement national.

Dressant le bilan de 40 ans de Renouveau, Nguyen Thanh Nghi a précisé que le Vietnam s'est fixé pour objectif de devenir un pays en développement doté d'une industrie moderne et à revenu intermédiaire supérieur d'ici 2030, puis un pays développé à revenu élevé en 2045.

Sur le plan diplomatique, le Vietnam poursuit avec constance une politique étrangère d’indépendance, d’autonomie, de résilience, de multilatéralisation et de diversification de ses relations extérieures. Il s’engage activement dans une intégration internationale approfondie, en tant qu’ami, partenaire fiable et membre responsable de la communauté internationale, contribuant au règlement des enjeux communs.

Le Vietnam attache une grande importance au développement d'une amitié traditionnelle et d'une coopération multiforme avec le Sri Lanka. L’élévation des relations bilatérales au rang de partenariat global constitue un jalon important pour promouvoir une coopération globale dans divers domaines au bénéfice des deux peuples.

Nguyen Thanh Nghi (droite), membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du Parti et président de la Commission centrale des politiques et des stratégies du Parti, et Tilvin Silva, secrétaire général du JVP. Photo: VNA

Ensuite, Nguyen Thanh Nghi a rencontré G. Weerasinghe, secrétaire général du Parti communiste du Sri Lanka, et Sudasinghe Sugathapala, secrétaire général de l’Association de solidarité Sri Lanka-Vietnam.

Il a chaleureusement félicité le Parti communiste du Sri Lanka pour le succès de son 23ᵉ Congrès et G. Weerasinghe pour sa réélection, exprimant sa confiance dans la capacité de sa direction à aider le Parti à accomplir avec succès les objectifs fixés lors du Congrès et à continuer de contribuer positivement à la construction d’un Sri Lanka pacifique, indépendant, démocratique et progressiste.

Le dirigeant vietnamien a insisté sur la nécessité d’intensifier la coopération, de dynamiser les échanges de délégations et la coopération théorique, tout en renforçant la coordination au sein des forums internationaux des partis politiques.

Il a appelé l’Association de solidarité Sri Lanka-Vietnam à poursuivre l’organisation d’activités concrètes destinées à promouvoir les échanges entre les peuples, à valoriser les cultures des deux pays et à honorer le Président Hô Chi Minh, contribuant ainsi à l’éducation des jeunes générations et à la consolidation des relations bilatérales.

Pour sa part, G. Weerasinghe a indiqué suivre avec un grand intérêt les orientations définies par le Congrès du Parti communiste du Vietnam, notamment les deux objectifs centenaires, ainsi que la volonté du pays d’atteindre une croissance de plus de 10 % en 2026 et dans les années à venir. Il s’est dit convaincu que le Vietnam réussirait à concrétiser ces objectifs. -VNA

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