Politique

Un membre du Bureau politique rencontre les dirigeants des partis politiques sri-lankais à Colombo

Le Parti, le gouvernement et le peuple vietnamiens gardent toujours en mémoire les sentiments, le soutien et l’aide apportés par le peuple sri-lankais et les partis politiques du pays, dont le Front de libération du peuple du Sri Lanka, tant durant la lutte passée pour l’indépendance que dans l’œuvre actuelle de défense et de développement national.

Nguyen Thanh Nghi, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du Parti et président de la Commission centrale des politiques et des stratégies du Parti, rencontre la délégation du Parti communiste du Sri Lanka et de l’Association de solidarité Sri Lanka-Vietnam. Photo: VNA
Nguyen Thanh Nghi, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du Parti et président de la Commission centrale des politiques et des stratégies du Parti, rencontre la délégation du Parti communiste du Sri Lanka et de l’Association de solidarité Sri Lanka-Vietnam. Photo: VNA

Colombo (VNA) - En marge de la visite d’État au Sri Lanka du secrétaire général du Parti et président de la République To Lam, Nguyen Thanh Nghi, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du Parti et président de la Commission centrale des politiques et des stratégies du Parti, a tenu des rencontres le 8 mai à Colombo avec les dirigeants du Janatha Vimukthi Peramuna (JVP, ou Front de libération du peuple), du Parti communiste du Sri Lanka et de l’Association de solidarité Sri Lanka-Vietnam.

Lors de la rencontre, Tilvin Silva, secrétaire général du JVP, a qualifié la visite de la délégation de haut niveau du Vietnam d’honneur pour l’État et le peuple sri-lankais, tout en exprimant son souhait de voir les relations bilatérales et interpartis se renforcer davantage.

Tilvin Silva a fait part de son admiration pour les victoires historiques du peuple vietnamien dans sa lutte pour la libération et l’indépendance nationales, ainsi que pour ses succès remarquables dans l’œuvre du Renouveau (Doi Moi). Il a souhaité que le Vietnam partage son expérience afin d’aider le Sri Lanka à s’en inspirer dans ses efforts de relance post-crise et de développement socio-économique.

De son côté, Nguyen Thanh Nghi a souligné que le Parti, le gouvernement et le peuple vietnamiens gardent toujours en mémoire les sentiments, le soutien et l’aide apportés par le peuple sri-lankais et les partis politiques du pays, dont le Front de libération du peuple du Sri Lanka, tant durant la lutte passée pour l’indépendance que dans l’œuvre actuelle de défense et de développement national.

Dressant le bilan de 40 ans de Renouveau, Nguyen Thanh Nghi a précisé que le Vietnam s'est fixé pour objectif de devenir un pays en développement doté d'une industrie moderne et à revenu intermédiaire supérieur d'ici 2030, puis un pays développé à revenu élevé en 2045.

Sur le plan diplomatique, le Vietnam poursuit avec constance une politique étrangère d’indépendance, d’autonomie, de résilience, de multilatéralisation et de diversification de ses relations extérieures. Il s’engage activement dans une intégration internationale approfondie, en tant qu’ami, partenaire fiable et membre responsable de la communauté internationale, contribuant au règlement des enjeux communs.

Le Vietnam attache une grande importance au développement d'une amitié traditionnelle et d'une coopération multiforme avec le Sri Lanka. L’élévation des relations bilatérales au rang de partenariat global constitue un jalon important pour promouvoir une coopération globale dans divers domaines au bénéfice des deux peuples.

vnanet-nghi1.jpg
Nguyen Thanh Nghi (droite), membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du Parti et président de la Commission centrale des politiques et des stratégies du Parti, et Tilvin Silva, secrétaire général du JVP. Photo: VNA

Ensuite, Nguyen Thanh Nghi a rencontré G. Weerasinghe, secrétaire général du Parti communiste du Sri Lanka, et Sudasinghe Sugathapala, secrétaire général de l’Association de solidarité Sri Lanka-Vietnam.

Il a chaleureusement félicité le Parti communiste du Sri Lanka pour le succès de son 23ᵉ Congrès et G. Weerasinghe pour sa réélection, exprimant sa confiance dans la capacité de sa direction à aider le Parti à accomplir avec succès les objectifs fixés lors du Congrès et à continuer de contribuer positivement à la construction d’un Sri Lanka pacifique, indépendant, démocratique et progressiste.

Le dirigeant vietnamien a insisté sur la nécessité d’intensifier la coopération, de dynamiser les échanges de délégations et la coopération théorique, tout en renforçant la coordination au sein des forums internationaux des partis politiques.

Il a appelé l’Association de solidarité Sri Lanka-Vietnam à poursuivre l’organisation d’activités concrètes destinées à promouvoir les échanges entre les peuples, à valoriser les cultures des deux pays et à honorer le Président Hô Chi Minh, contribuant ainsi à l’éducation des jeunes générations et à la consolidation des relations bilatérales.

Pour sa part, G. Weerasinghe a indiqué suivre avec un grand intérêt les orientations définies par le Congrès du Parti communiste du Vietnam, notamment les deux objectifs centenaires, ainsi que la volonté du pays d’atteindre une croissance de plus de 10 % en 2026 et dans les années à venir. Il s’est dit convaincu que le Vietnam réussirait à concrétiser ces objectifs. -VNA

#visite d’État au Sri Lanka #To Lam #Nguyen Thanh Nghi #Front de libération du peuple #Parti communiste du Sri Lanka #Association de solidarité Sri Lanka-Vietnam
Suivez VietnamPlus

Intégration internationale

Vietnam - Nouvelle ère

Édification du Parti

Sur le même sujet

Conférence de presse conjointe du secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam et le Premier ministre indien Narendra Modi, à New Delhi. Photo: VNA

Les visites du dirigeant To Lam contribuent à rendre plus profondes les relations avec l’Inde et le Sri Lanka

Dans une interview accordée à l’Agence vietnamienne d’information (VNA), le ministre a qualifié les visites du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, en Inde et au Sri Lanka de déplacements "particulièrement importants et historiques", intervenant à un moment symbolique : le Vietnam et l'Inde célèbrent le 10e anniversaire de leur partenariat stratégique global et un mois seulement après l'entrée en fonction du dirigeant vietnamien.

Le secrétaire général du Parti et président vietnamien To Lam en visite d’État au Sri Lanka. Photo : VNA

Le dirigeant To Lam achève avec succès sa visite d’État au Sri Lanka

Au terme de sa visite d’État au Sri Lanka les 7 et 8 mai, le secrétaire général du Parti et président vietnamien To Lam et les dirigeants sri-lankais sont convenus de renforcer de manière globale les relations bilatérales, notamment dans les domaines politique, économique, sécuritaire, technologique et culturel, tout en intensifiant leur coordination sur les questions régionales et internationales.

Voir plus

Le président de la Grande Assemblée nationale de Turquie, Numan Kurtulmus, et l’ambassadrice du Vietnam en Turquie, Dang Thi Thu Ha. Photo: VNA

Renforcement de la coopération interparlementaire entre le Vietnam et la Turquie

Affirmant que la Turquie considérait le Vietnam comme un partenaire important en Asie du Sud-Est, le président de la Grande Assemblée nationale de Turquie, Numan Kurtulmus, a souligné que les similitudes en matière d’histoire, d’identité culturelle, de politique étrangère et de valeurs familiales constituaient des facteurs favorables pour porter les relations bilatérales à un niveau supérieur.

Des délégués participent à la célébration de la Journée de l’Europe 2026. Photo: VNA

Vietnam et UE : Un partenariat stratégique global tourné vers l'avenir

L’UE s’est engagée à demeurer un partenaire de confiance du Vietnam en apportant capitaux et technologies dans des secteurs stratégiques tels que les semi-conducteurs, l’intelligence artificielle (IA), les communications, ainsi que les infrastructures énergétiques et de transport.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République To Lam (gauche) et le Premier ministre indien Narendra Modi. Photo: VNA

Vietnam - Inde : des avancées majeures sur les piliers de la coopération

La visite d’État du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République To Lam en Inde a marqué une nouvelle étape dans les relations bilatérales, avec des avancées importantes dans les domaines de l’économie, des hautes technologies, de l’innovation, de la transition numérique et de la connectivité entre les deux pays.

Le SG du Parti et président To Lam rencontre la Première ministre sri-lankaise Harini Amarasuriya. Photo: VNA

Le SG du Parti et président To Lam rencontre la Première ministre sri-lankaise Harini Amarasuriya

Dans le cadre de sa visite d’État au Sri Lanka, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président du Vietnam To Lam a eu, le 8 mai à Colombo, une entrevue avec la Première ministre sri-lankaise Harini Amarasuriya, afin de renforcer le partenariat global nouvellement établi entre les deux pays et d’approfondir la coopération bilatérale dans de nombreux domaines stratégiques.

Le président de Sri Lanka, Anura Kumara Dissanayake, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien, To Lam (gauche), à Colombo. Photo : VNA

Déclaration conjointe Vietnam-Sri Lanka sur l'élévation des relations au niveau de partenariat global

À l’occasion de la visite d’État du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien To Lam, au Sri Lanka les 7 et 8 mai, les deux pays ont publié une Déclaration conjointe portant sur l'élévation de leurs relations au niveau de Partenariat global. Les deux parties ont réaffirmé leur volonté de renforcer la coopération politique, économique, sécuritaire, culturelle et multilatérale, ainsi que leur coordination sur les questions régionales et internationales.

Le Premier ministre vietnamien Le Minh Hung (droite) et le Premier ministre lao Sonexay Siphandone. Photo: VNA

Le Premier ministre Le Minh Hung rencontre ses homologues lao et malaisien

En marge du 48e Sommet de l’ASEAN à Cebu, aux Philippines, le Premier ministre vietnamien Le Minh Hung a multiplié les rencontres bilatérales, notamment avec le Premier ministre lao Sonexay Siphandone et le Premier ministre malaisien Anwar Ibrahim, afin de renforcer la coopération régionale, consolider les liens d’amitié traditionnels et promouvoir des projets stratégiques dans les domaines des infrastructures, de l’énergie et de l’innovation.

Le Premier ministre vietnamien Le Minh Hung s’entretient avec le secrétaire général de l’ASEAN Kao Kim Hourn. Photo: VNA

Le Premier ministre Le Minh Hung reçoit le secrétaire général de l’ASEAN

En marge du 48e Sommet de l’ASEAN à Cebu, le Premier ministre vietnamien Le Minh Hung a rencontré le secrétaire général de l’ASEAN Kao Kim Hourn afin de réaffirmer l’engagement du Vietnam en faveur du renforcement de la coopération régionale et de la construction de la Communauté de l’ASEAN.

Le Premier ministre vietnamien Lê Minh Hung assiste à la séance plénière du 48e Sommet de l'ASEAN à Cebu, aux Philippines, le 8 mai. Photo : VNA

ASEAN : Le Vietnam expose des pistes pour relever les défis multidimensionnels

Le Premier ministre vietnamien Lê Minh Hung a souligné la nécessité de concentrer les ressources sur la garantie des besoins essentiels en matière de sécurité, notamment la sécurité énergétique, la sécurité alimentaire et la sécurité humaine. Il a insisté sur l’importance de la ratification et de la mise en œuvre effective de l’Accord de l’ASEAN sur la sécurité pétrolière, ainsi que sur la mise en œuvre concrète du Plan d’action de l’ASEAN pour la coopération énergétique 2026-2030, du réseau électrique de l’ASEAN et du réseau de gazoducs de l’ASEAN.

Le président de l’Assemblée nationale Trân Thanh Mân (debout) s’exprime lors de la séance de travail avec le Comité du Parti de la Cour populaire suprême, à Hanoi, le 8 mai. Photo : VNA

La réforme du système judiciaire doit produire des résultats mesurables

Le président de l’Assemblée nationale Trân Thanh Mân a exhorté le système judiciaire populaire à s’approprier pleinement et à appliquer efficacement les politiques et directives du Parti relatives au renouveau national global et aux avancées stratégiques pour le développement national.

Le vice-Premier ministre Nguyen Van Thang reçoit Quint Simon, vice-présidente d’AWS. Photo: VNA

Hanoï et AWS consolident leur coopération technologique

Le Vietnam dispose d’atouts importants en matière de position géographique, d’infrastructures et de climat d’investissement pour renforcer sa coopération avec Amazon Web Services (AWS) dans les domaines où l’entreprise possède une expertise reconnue et où le Vietnam affiche des besoins croissants.