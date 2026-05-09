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Les visites du dirigeant To Lam contribuent à rendre plus profondes les relations avec l’Inde et le Sri Lanka

Dans une interview accordée à l’Agence vietnamienne d’information (VNA), le ministre a qualifié les visites du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, en Inde et au Sri Lanka de déplacements "particulièrement importants et historiques", intervenant à un moment symbolique : le Vietnam et l'Inde célèbrent le 10e anniversaire de leur partenariat stratégique global et un mois seulement après l'entrée en fonction du dirigeant vietnamien.

Conférence de presse conjointe du secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam et le Premier ministre indien Narendra Modi, à New Delhi. Photo: VNA
Conférence de presse conjointe du secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam et le Premier ministre indien Narendra Modi, à New Delhi. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Les visites d’État de To Lam en Inde et au Sri Lanka ouvrent une nouvelle étape stratégique pour le Vietnam, a affirmé le ministre des Affaires étrangères, Le Hoai Trung.

Dans une interview accordée à l’Agence vietnamienne d’information (VNA), le ministre a qualifié les visites du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, en Inde et au Sri Lanka de déplacements "particulièrement importants et historiques", intervenant à un moment symbolique : le Vietnam et l'Inde célèbrent le 10e anniversaire de leur partenariat stratégique global et un mois seulement après l'entrée en fonction du dirigeant vietnamien.

Pour le Sri Lanka, il s'agissait de la visite de plus haut niveau d'un dirigeant vietnamien depuis l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays.

Selon le ministre, des résultats concrets et substantiels ont été obtenus. Le Vietnam et l’Inde ont décidé d’élever leurs relations au niveau de "Partenariat stratégique global renforcé", tandis que le Vietnam et le Sri Lanka ont porté leurs liens au rang de "Partenariat global", ouvrant ainsi de nouveaux cadres politiques destinés à renforcer la confiance mutuelle et à approfondir la coopération bilatérale.

Plus de 50 documents de coopération signés avec l'Inde et 11 avec le Sri Lanka témoignent du ferme engagement de toutes les parties et devraient donner un élan important aux relations bilatérales. Les dirigeants vietnamiens, indiens et sri-lankais ont également discuté de mesures visant à renforcer les liens entre le Parti communiste du Vietnam et les partis au pouvoir dans les deux pays, la coopération parlementaire et la diplomatie entre les peuples.

Le ministre Le Hoai Trung a souligné que ces visites témoignaient de l’importance particulière accordée par le Parti et l’État vietnamiens au partenariat stratégique global avec l’Inde, qualifiée de "grand ami" du Vietnam, ainsi qu’à l’amitié traditionnelle avec le Sri Lanka et, plus largement, à la région de l’Asie du Sud.

Il a indiqué que les dirigeants des deux pays avaient exprimé leur haute appréciation des progrès socioéconomiques du Vietnam ainsi que du rôle croissant du pays sur la scène régionale et internationale.

Le ministre Le Hoai Trung a également indiqué que ces visites marquaient une avancée stratégique majeure, ouvrant la voie à une évolution qualitative des relations de développement avec l'Inde et le Sri Lanka. Avec l'Inde, les deux parties se sont engagées à renforcer leur coopération sur la base d'" une vision commune, une convergence stratégique et une coopération substantielle".

Pour le Sri Lanka, l'élévation des relations au rang de partenariat global reflète une confiance accrue et une coopération concrète dans un contexte nouveau et face à de nouvelles exigences.

Les orientations stratégiques visant à lever les obstacles, à élargir les marchés, à renforcer la connectivité économique, les investissements, les infrastructures, la science et la technologie, l'innovation et les chaînes d'approvisionnement ont retenu une attention particulière de la part des dirigeants, qui ont formulé des propositions de coopération très précises.

Les deux parties ont également réaffirmé leur détermination à approfondir leur coopération en matière de défense et de sécurité, tout en identifiant l'économie et la science et la technologie comme de nouveaux piliers de coopération, parallèlement à des programmes et des plans concrets pour renforcer la coopération dans les domaines de l'éducation et de la formation.

Avec l'Inde, les résultats de la visite ont hissé les relations bilatérales à un niveau supérieur, ouvrant la voie à d'importantes perspectives de coopération en matière de sécurité et de défense, de commerce et d'investissement, de science et de technologie, d'éducation et de formation, de culture et d'échanges entre les peuples, et promettant d'inaugurer une ère de prospérité pour les relations bilatérales.

Quant au Sri Lanka, les deux parties se sont engagées à consolider leur coopération et leur amitié, à renforcer la confiance politique de haut niveau et à élargir leur collaboration de manière globale et concrète dans tous les domaines. Elles ont également convenu de quintupler le volume des échanges bilatéraux dans les prochaines années.

Face aux incertitudes croissantes de la situation mondiale, To Lam et les dirigeants de l’Inde et du Sri Lanka ont convenu de la nécessité de renforcer la coordination et le soutien mutuel dans le respect du droit international et de la Charte des Nations Unies, tout en promouvant le multilatéralisme.

Le ministre Le Hoai Trung a souligné que les visites du dirigeant To Lam ont obtenu des résultats significatifs, tant sur le plan stratégique à long terme que sur le plan pratique. Elles ont contribué à renforcer le rôle et la position du Vietnam en Asie du Sud et dans le monde, tout en inaugurant une nouvelle ère de relations plus approfondies, plus efficaces et plus globales avec ces deux pays.

Ces visites ont contribué également à concrétiser la politique étrangère du Vietnam, axée sur l'indépendance, l'autonomie, la paix, l'amitié, la coopération et le développement, ainsi que sur la diversification et la multilatéralisation de ses relations extérieures.

Le ministre a indiqué que, dans les prochains mois, le Vietnam collaborerait étroitement avec l'Inde et le Sri Lanka afin de mettre en œuvre efficacement les accords de haut niveau et les documents signés, tout en s'attachant à lever les obstacles à la coopération pour obtenir des résultats plus tangibles et mesurables.

La coopération avec l’Inde se concentrera notamment sur la connectivité économique, les infrastructures stratégiques, la logistique, les chaînes d’approvisionnement, la science et la technologie, l’innovation, la culture et le tourisme.Avec le Sri Lanka, les priorités porteront sur les infrastructures, les télécommunications, l’agriculture de haute technologie, la pêche, la transition verte et le tourisme, en particulier le tourisme spirituel.-VNA

#Inde #Sri Lanka #To Lam
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