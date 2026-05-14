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Hanoï adopte son plan de développement à 100 ans

Conformément à la décision n° 2512/QD-UBND, signée le 13 mai 2026 par le président du Comité populaire municipal, Vu Dai Thang, le plan directeur couvre l'ensemble du territoire administratif de Hanoï, soit 126 unités administratives de niveau communal (comprenant 51 quartiers et 75 communes).

Lac de l'Épée restituée dans le quartier de Hoan Kiem. Photo: VNA
Lac de l'Épée restituée dans le quartier de Hoan Kiem. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Le Comité populaire de Hanoï vient d’approuver le plan global de développement de la capitale vietnamienne, avec une vision à 100 ans, visant à faire de la ville une métropole « civilisée, moderne, heureuse et riche de traditions culturelles », ainsi qu’un centre d’innovation et une ville mondiale compétitive dans la région Asie-Pacifique.

Conformément à la décision n° 2512/QD-UBND, signée le 13 mai 2026 par le président du Comité populaire municipal, Vu Dai Thang, le plan directeur couvre l'ensemble du territoire administratif de Hanoï, soit 126 unités administratives de niveau communal (comprenant 51 quartiers et 75 communes).

La zone concernée s'étend sur environ 3 359,84 km². Hanoï est limitrophe des provinces de Thai Nguyen et de Phu Tho au nord ; Ninh Binh et Phu Tho au sud et au sud-ouest ; Bac Ninh et Hung Yen à l’est ; et Phu Tho à nouveau à l’ouest et au nord-ouest.

Le plan définit un modèle de développement « multistratifiée, multipolaire et multicentrique », aisant du fleuve Rouge l’axe principal du paysage écologique et culturel de la ville. La capitale s’oriente vers un développement « compact et vert », en mettant l’accent sur la transformation numérique, l’économie circulaire et l’adaptation au changement climatique.

Sur le plan démographique, Hanoï prévoit entre 14 et 15 millions d’habitants d’ici 2035, puis environ 17 à 19 millions en 2065, avec un plafond fixé à 20 millions à long terme. Les surfaces urbanisées devraient représenter 55 à 60 % du territoire d’ici 2065, le reste étant consacré aux corridors verts, aux forêts et aux espaces écologiques.

Sur le plan économique, la capitale ambitionne, d'ici 2035, de devenir un centre majeur de services financiers, de commerce et d’innovation. Le PIB régional (GRDP) devrait alors atteindre 200 milliards de dollars, avec un revenu par habitant d'au moins 18 800 dollars. À l'horizon 2065, Hanoï vise à rejoindre le groupe des villes mondiales offrant la meilleure qualité de vie et le plus haut indice de bonheur.

Un axe majeur du plan concerne le développement des industries culturelles et du tourisme. La ville prévoit que la culture contribue à hauteur de 10 % du GRDP en 2035, puis jusqu’à 20 % en 2065, consolidant ainsi la marque de « ville créative » fondée sur les valeurs historiques de Thăng Long – Hanoï.

En ce qui concerne les infrastructures, Hanoï se donne pour mission de résoudre définitivement les embouteillages prolongés d'ici 2030. Le développement des lignes de transport le long des rivières, des ponts fluviaux et du réseau de chemin de fer urbain sera intensifié pour désengorger le centre-ville. Par ailleurs, la ville favorisera l'exploitation des espaces souterrains selon le modèle de développement orienté vers le transit (TOD).

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Le plan définit un modèle de développement « multistratifiée, multipolaire et multicentrique », aisant du fleuve Rouge l’axe principal du paysage écologique et culturel de la ville. Photo: VNA

En matière d’environnement, le plan insiste sur la nécessité de « faire revivre les rivières », notamment par l’assainissement progressif des cours d’eau tels que les rivières Tô Lich, Nhue et Day. Des systèmes de réservoirs souterrains et de lacs de régulation seront mis en place afin de réduire les risques d’inondation et de favoriser la réutilisation des eaux.

La zone de haute technologie de Hoa Lac est appelée à devenir le pôle central de la recherche et de l’innovation. La capitale entend également développer un gouvernement numérique et un modèle de gestion urbaine intelligente fondé sur les données et l’intelligence artificielle.

A l'horizon 2085 et au-delà, Hanoï ambitionne de devenir une mégapole durable exemplaire et un centre d'influence majeur au sein du réseau des villes mondiales, où convergent les échanges commerciaux, les connaissances et l'innovation dans la région Asie-Pacifique.- VNA

#plan global de la capitale #Hanoï
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